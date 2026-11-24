Este hito refuerza la presencia internacional de ARMMO, que diseña y fabrica sus sistemas en sus instalaciones de Zafra (Extremadura).

Telefónica aportará la conectividad 5G necesaria para facilitar las comunicaciones en tiempo real entre los sensores, las plataformas y el puesto de mando.

La demostración incluirá los interceptores Bandit V2, los sistemas de detección acústica Auris y las capacidades de mando y control de la compañía.

ARMMO mostrará sus capacidades de detección y neutralización de drones desde el vehículo blindado Ibero a la Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil durante el ATLAS Forum Innovation 2026.

En el marco del evento ATLAS Forum Innovation 2026, la compañía ARMMO Defense Technologies mostrará varios sistemas de detección y neutralización de drones desde el vehículo táctico Ibero a la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil.

El Ibero, fabricado por la española TSD, ya se encuentra en servicio dentro de la flota de vehículos blindados de la Guardia Civil, que recibió la primera unidad a finales del año pasado.

La integración de estos sistemas en la plataforma "representa un avance de la compañía para incorporar sus desarrollos tecnológicos a plataformas de las fuerzas de seguridad y defensa", según explican.

La demostración tendrá como protagonistas a los interceptores Bandit V2, los sistemas de detección acústica temprana Auris y las capacidades de mando y control desarrolladas por la compañía.

Asimismo, según han indicado, este nuevo hito se suma a la reciente integración del Bandit X a bordo de la plataforma ASCOD de Santa Bárbara Sistemas, en su formato NEMESIS, durante el ejercicio Atlas 26.

Ambas iniciativas "reflejan la capacidad de ARMMO para adaptar sus sistemas a diferentes plataformas terrestres y entornos operativos, apostando por la modularidad, la interoperabilidad y la tecnología de desarrollo propio".

De forma paralela, Telefónica proporcionará la conectividad 5G a los sistemas de ARMMO participantes en la demostración, facilitando así las comunicaciones entre las diferentes plataformas, los sensores de detección y el puesto de mando y control.

"Esta colaboración refuerza la apuesta por la cooperación entre compañías españolas para afrontar los nuevos retos tecnológicos de la seguridad y la defensa", indican.

En cuanto a su participación en ATLAS Forum, desde ARMMO afirman que les permitirá presentar sus capacidades ante unidades especiales de intervención de Europa, reforzando su "visibilidad internacional y su posicionamiento dentro del ecosistema europeo de seguridad y defensa".

Según han indicado, ARMMO cuenta en la localidad extremeña de Zafra con instalaciones para el desarrollo y la fabricación de sistemas propios, algunos de ellos ya probados en ejercicios OTAN.