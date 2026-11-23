El cambio de estrategia favorece a firmas asiáticas como la surcoreana Hanwha Ocean y condiciona las opciones de aspirantes europeas como Navantia, Fincantieri o Babcock.

La presión del Congreso de EE. UU. fuerza a la Marina a rectificar su plan inicial de construir las nuevas fragatas en astilleros del extranjero.

La ambiciosa estrategia de la Administración Trump para revitalizar la flota de superficie de la Marina de Estados Unidos (US Navy) mediante la adquisición directa de buques de guerra en astilleros aliados atraviesa su momento más delicado.

La creciente oposición a la iniciativa en el Capitolio, tanto por legisladores demócratas como republicanos, ha obligado a la Casa Blanca a matizar su postura, abriendo la puerta a abandonar la idea inicial de construir unidades fuera del país para centrarse exclusivamente en atraer inversión extranjera que levante nuevas instalaciones navales en territorio estadounidense.

El giro discursivo ha quedado patente durante una audiencia celebrada en el Senado. William Toti, capitán retirado y nominado para ocupar el cargo de subsecretario de la marina (segundo al mando civil de la institución) ha reconocido que ya no respalda la fabricación de buques de combate en el extranjero.

Esta declaración supone un distanciamiento explícito respecto a los planes impulsados por Washington, que pretendía aplicar el denominado "Modelo Finlandés" para el programa de futuras fragatas ligeras, una fórmula que el propio Toti había defendido meses atrás al sostener que la medida representaba "un complemento, no una duplicación" frente a la industria nacional.

Dicho esquema, inspirado en los acuerdos para la construcción de rompehielos de la Guardia Costera en Finlandia, Texas y Luisiana, contemplaba que los dos primeros buques de la serie elegida se ensamblaran directamente en los astilleros del país de origen para acelerar su entrega, transfiriendo posteriormente la producción a Estados Unidos a partir del tercer casco.

Sin embargo, los cuatro comités de defensa del Congreso han cerrado filas contra esta fórmula para los buques de combate, culminando con la publicación del borrador de gastos de defensa para el año fiscal 2027 por parte del Comité de Asignaciones del Senado, que bloquea las partidas destinadas a la construcción naval militar en el exterior.

Pese a ceder en el ensamblaje inicial fuera de las fronteras estadounidenses, Toti ha afirmado ante los senadores que la US Navy sigue enfrentándose a un estrangulamiento operativo insostenible.

"Hoy en día tenemos destructores realizando tareas propias de fragatas", ha advertido, subrayando el desgaste de emplear costosos buques de la clase Arleigh Burke para desempeñar misiones secundarias como la escolta oceánica o la presencia naval permanente.

Para revertir esta situación y responder a la rápida expansión de la fuerza naval china en el Pacífico, el candidato trazó una hoja de ruta clara: "La forma más rápida de incorporar fragatas para la Marina de los Estados Unidos es establecer un nuevo astillero de primera categoría, dedicado exclusivamente a esos buques", según recoge USNI News.

En esa misma línea, Toti ha señalado que "la mejor manera de lograrlo es conseguir que un astillero extranjero invierta en Estados Unidos con un nuevo astillero especializado en esos buques".

El diagnóstico del Pentágono apunta a que las instalaciones actuales en Estados Unidos adolecen de infraestructuras obsoletas, falta de mano de obra cualificada y procesos industriales lastrados por una burocracia técnica que ya provocó el colapso del programa de fragatas clase Constellation.

Aquel proyecto, adjudicado a la italiana Fincantieri, fue rescindido en noviembre de 2025 tras acumular casi cuatro años de retrasos y disparar su coste por encima de los 1.500 millones de dólares por unidad debido a las continuas modificaciones exigidas sobre el diseño original franco-italiano FREMM.

Al justificar por qué las empresas locales no pueden reformarse desde dentro para asumir esta carga, Toti sentenció sin rodeos: "Nuestros astilleros construyen los mejores barcos del mundo, pero no los construyen de la mejor manera".

Ofertas internacionales

Este reajuste en las reglas del juego reconfigura el tablero para los constructores navales europeos y asiáticos que pretenden competir en el concurso internacional impulsado por Washington, respaldado por una asignación presupuestaria inicial de 1.850 millones de dólares (1.684 millones de euros) para 2027.

La obligación de prescindir de la construcción de los primeros buques en sus países de origen y volcar todo el esfuerzo en la implantación industrial directa en Estados Unidos favorece especialmente a los astilleros surcoreanos.

Compañías como Hanwha Ocean, que ya ha adquirido el astillero Philly Shipyard en Filadelfia y ha lanzado una oferta por la filial estadounidense de la australiana Austal, cuentan con una ventaja financiera y física considerable para materializar la inversión que reclama el Pentágono. La compañía asiática ofrece la US Navy sus fragatas de la clase Chungnam.

Por el contrario, el rechazo del Capitolio representa un obstáculo adicional para otras candidaturas. Por ejemplo, Japón, que compite con su clase Mogami, ya enfrentaba el riesgo de saturación en sus propios astilleros por los pedidos domésticos y australianos.

Del mismo modo, propuestas europeas como la clase Istanbul de Turquía, la FREMM EVO con la que Fincantieri busca resarcirse aprovechando su infraestructura en Wisconsin, la F-110 Flight II presentada por Navantia o el diseño británico Arrowhead 140 de Babcock -que negocia una alianza industrial con el gigante local Huntington Ingalls Industries- deberán adaptar sus estrategias.

Si el Congreso mantiene su veto, la llave para conquistar el contrato de las futuras fragatas de la US Navy ya no residirá únicamente en la rapidez de entrega desde el extranjero, sino en la capacidad de desembarcar capital, tecnología y nuevos astilleros directamente en las costas de Estados Unidos.