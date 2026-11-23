Con la entrega de estas sofisticadas configuraciones, el consorcio liderado por Indra consolida la mejora en el ritmo de suministro y en el avance de los plazos fijados con el Ejército de Tierra.

El modelo VCOAV está diseñado para la observación y control de fuegos, destacando su mástil retráctil con sensores protegidos y un puesto de control unificado conectado con la artillería.

La variante VCPC permite al jefe de batallón dirigir operaciones en movimiento o en estático, e incluye terminales satélite, radio HF de largo alcance y cuatro puestos de trabajo con ordenadores rugerizados.

Tess Defence ha entregado al Ministerio de Defensa dos nuevas versiones del blindado 8x8 Dragón: Puesto de Mando de Batallón (VCPC) y Observador Avanzado (VCOAV).

TESS Defence, el consorcio industrial participada mayoritariamente por Indra junto a sus socios GDELS-Santa Bárbara Sistemas, SAPA Placencia y EM&E Group, ha entregado formalmente al Ministerio de Defensa dos nuevas configuraciones del vehículo de combate sobre ruedas (VCR) 8x8 Dragón: la de Puesto de Mando de Batallón (VCPC) y de Vehículo de Combate de Observador Avanzado (VCOAV).

Con este hito, la compañía consolida la mejora en su ritmo de suministro al Ejército de Tierra y avanza en la ejecución de los plazos acordados con el cliente para dotar a las unidades de capacidades tecnológicas de vanguardia, según han señalado desde Indra a través de un comunicado.

Estas dos nuevas variantes representan algunas de las configuraciones más sofisticadas dentro de la familia del 8x8 Dragón, diseñadas específicamente para completar el abanico operativo de la agrupación táctica.

La llegada de estos blindados supone un salto cualitativo en la gestión del campo de batalla, permitiendo que el mando y el control, así como la dirección de los fuegos, se realicen bajo los más altos estándares de protección y conectividad.

Por un lado, la versión de Puesto de Mando de Batallón ha sido concebida para que el jefe de batallón pueda ejercer la conducción de las operaciones de manera ininterrumpida durante todas las fases del combate, tanto en movimiento como en despliegue estático.

La doctrina operativa establece que cada batallón cuente con dos unidades de este modelo, lo que facilita el desdoblamiento del puesto de mando y garantiza la continuidad del liderazgo táctico ante cualquier eventualidad.

Para cumplir con esta exigencia, el VCPC incorpora, además de los sistemas de comunicaciones estándar de la plataforma, terminales satélite de ámbito civil y militar junto con una radio HF de largo alcance.

Vehículo 8x8 Dragón en versión Puesto de Mando de Batallón Indra Group

En su habitáculo interior se han habilitado cuatro puestos de trabajo completos, equipados con bases de conexión y ordenadores portátiles rugerizados resistentes a entornos extremos.

Asimismo, el vehículo ofrece flexibilidad para operar desde el exterior cuando se encuentra detenido, permitiendo enlazar estos equipos mediante red inalámbrica o fibra óptica, y completando su dotación con una tableta de mando, impresora y escáner portátiles.

Por otro lado, el Vehículo de Combate de Observador Avanzado responde a la necesidad crítica de optimizar las tareas de observación, designación de objetivos y control de los apoyos de fuego vinculados a la maniobra.

Aunque conserva intactas las prestaciones dinámicas, de movilidad y de blindaje estructural del resto de la serie Dragón, su arquitectura interna y externa ha sido adaptada a los requerimientos específicos de los equipos de observación.

La tripulación ordinaria se ve reforzada por dos combatientes adicionales especializados, mientras que el jefe del vehículo asume simultáneamente el rol de jefe del equipo de observador avanzado (OAV), permitiendo proyectar sus capacidades desde posiciones temporales sobre el terreno.

El elemento más distintivo del VCOAV es su mástil retráctil, coronado por un pedestal de sensores dotado de protección balística para vigilar el entorno sin exponer a la tripulación, complementado por una versión portátil de dichos sensores en el interior para despliegues a pie.

La ergonomía tecnológica alcanza su punto máximo en el puesto unificado del jefe de vehículo y jefe OAV, desde donde es posible gestionar mediante un único mando de control tanto el sistema de armas -en coordinación con el tirador- como el sistema de observación, asegurando un enlace directo y en tiempo real con las unidades de artillería y los distintos escalones de mando.