El desarrollo de este sistema se suma a precedentes como el Kosmos-2553 y a ensayos previos de misiles antisatélite rusos en la creciente militarización espacial.

El despliegue del satélite violaría el Tratado del Espacio Exterior de 1967, el cual prohíbe explícitamente situar armas nucleares o de destrucción masiva en la órbita terrestre.

Una detonación en órbita baja inutilizaría constelaciones de satélites como Starlink, comprometiendo gravemente las comunicaciones y capacidades militares de Occidente.

La OTAN y servicios de inteligencia occidentales alertan de que Rusia podría lanzar este año el satélite Sputnik-S, diseñado para transportar una cabeza nuclear al espacio.

El espacio se ha consolidado como un dominio estratégico de la guerra moderna, hasta el punto de que las grandes potencias compiten por garantizar su superioridad en órbita y desarrollar capacidades para neutralizar las de sus adversarios.

Los servicios de inteligencia de la OTAN creen que Moscú podría lanzar este mismo año el Sputnik-S, diseñado para transportar una cabeza nuclear al espacio. Su detonación en órbita baja podría inutilizar constelaciones enteras de satélites, como Starlink, y comprometer las comunicaciones y capacidades militares de Occidente.

La información, adelantada por Süddeutsche Zeitung y las cadenas públicas alemanas NDR y WDR, se basa en datos compartidos entre distintos servicios occidentales, entre ellos el Bundesnachrichtendienst (BND) y las Fuerzas Armadas alemanas.

Según esta investigación, el satélite habría sido construido hace varios años y permanecería almacenado en las inmediaciones de Moscú, a la espera de su lanzamiento. La preocupación ha llegado ya a las más altas instancias políticas y militares alemanas.

De acuerdo con estos medios, expertos de la Bundeswehr han informado durante las últimas semanas a distintos responsables políticos sobre los planes rusos, entre ellos el ministro de Defensa, Boris Pistorius.

El Ministerio de Defensa alemán evitó confirmar directamente estas informaciones, aunque aseguró que sigue "de forma continua y minuciosa" la evolución del entorno espacial y las actividades de otros países. La embajada rusa en Berlín afirmó, por su parte, que no dispone de información sobre los acontecimientos descritos.

Las sospechas sobre un posible programa nuclear antisatélite ruso no son nuevas. Estados Unidos lleva años alertando de que el Kremlin desarrolla una capacidad destinada a destruir constelaciones espaciales completas, entre ellas Starlink de Elon Musk, la red de internet por satélite de SpaceX que proporciona comunicaciones esenciales a las Fuerzas Armadas ucranianas.

La Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos (DIA) advirtió en octubre, en su informe Challenges to Security in Space 2026, de que Rusia está desarrollando un satélite capaz de transportar un arma nuclear. Moscú, que ya desmintió en 2024 las sospechas de Washington sobre este programa, podría haber avanzado ahora hacia una fase más madura de su desarrollo.

La eventual puesta en órbita del Sputnik-S supondría, además, una vulneración del Tratado del Espacio Exterior de 1967, que prohíbe expresamente colocar en órbita terrestre objetos portadores de armas nucleares o de destrucción masiva.

Rusia votó en contra, junto con Irán, Corea del Norte y Siria, de una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas aprobada en diciembre de 2024 que buscaba respaldar la continuidad de este marco internacional

Kosmos-2553, el precedente

El posible despliegue del Sputnik-S se enmarca en una estrategia de militarización del espacio que lleva años generando inquietud entre las potencias occidentales.

Uno de los principales focos de atención de los servicios de inteligencia ha sido el satélite ruso Kosmos-2553, lanzado en febrero de 2022, apenas unos días antes de la invasión a gran escala de Ucrania.

El satélite ruso Kosmos-2553. Una amenaza estratégica desde el espacio.png EE.

El citado satélite opera a unos 2.000 kilómetros de altitud, en una órbita inusual y aislada que no utiliza ninguna otra nave espacial y que está expuesta a una radiación cósmica intensa. Moscú aseguró que su misión consistía en estudiar los efectos de la radiación en el espacio.

Sin embargo, los servicios de inteligencia occidentales cuestionaron esa explicación y sospecharon que podía tratarse de una plataforma de pruebas o dummy, concebida para analizar cómo afecta la radiación a los sistemas espaciales y cuál es el nivel de exposición necesario para inutilizarlos.

Varias empresas que han monitorizado Kosmos-2553 desde su lanzamiento en febrero de 2022, registraron anteriormente un comportamiento inusual. Los cambios en el brillo del satélite indicaban un posible giro incontrolado. Sin embargo, según la científica jefe de Slingshot, Belinda Marchand, otras observaciones sugieren que el satélite podría haberse estabilizado.

Asimismo, la actividad rusa en órbita también ha incluido pruebas antisatélite y operaciones de aproximación a dispositivos extranjeros.

EEI, siglas de Estación Espacial Internacional. EEI

En noviembre de 2021, Moscú destruyó uno de sus propios satélites mediante un misil lanzado desde tierra. La operación generó una nube de fragmentos que puso en riesgo a los astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI).

Más recientemente, las maniobras de proximidad entre satélites rusos y occidentales han elevado las sospechas de espionaje y vigilancia militar. Según la investigación de los medios alemanes, un dispositivo ruso llegó a aproximarse a unos 100 metros de un satélite occidental y siguió sus movimientos.

La amenaza no se limita a Rusia. China también mantiene capacidades espaciales bajo vigilancia de los servicios de inteligencia occidentales por sus posibles aplicaciones militares y de espionaje.

La empresa francesa de análisis espacial Aldoria ha documentado cerca de 30 incidentes de seguimiento de satélites europeos por parte de dispositivos rusos desde el inicio de la invasión de Ucrania.

Podría inutilizar satélites

El principal riesgo del Sputnik-S no reside únicamente en su potencial para destruir satélites militares concretos, sino en las consecuencias de una detonación nuclear en el espacio. Una explosión de estas características en órbita baja podría generar un entorno de radiación capaz de inutilizar numerosos dispositivos espaciales en un periodo relativamente corto.

El alcance de los daños afectaría a servicios esenciales para el funcionamiento de las sociedades modernas: navegación por satélite, telecomunicaciones, observación terrestre, meteorología y posicionamiento.

También comprometería las redes militares de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y comunicaciones seguras.

La dependencia occidental de estas infraestructuras convierte el espacio en uno de los principales puntos de vulnerabilidad estratégica de la OTAN. La pérdida de satélites afectaría a la transmisión de órdenes, la identificación de objetivos, la navegación de plataformas militares y la coordinación de operaciones a larga distancia.

Un ataque de esta naturaleza también tendría consecuencias para Rusia y el resto de las potencias espaciales, ya que la radiación generada podría afectar a satélites de distintos países.

Por ello, los servicios de inteligencia occidentales consideran que el despliegue de un dispositivo como Sputnik-S podría responder también a una estrategia de disuasión y presión sobre sus adversarios.

El caso refleja la creciente militarización del espacio, ya esencial para comunicaciones, navegación e inteligencia, y convertido en un nuevo escenario de rivalidad estratégica entre Rusia y Occidente