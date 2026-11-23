Con cuartel general en Rota (Cádiz), la misión naval europea cuenta con unos 120 efectivos de 20 países, de los cuales cerca de la mitad son españoles.

Atalanta firmará un acuerdo de cooperación con la Marina de India para mejorar el intercambio de información en una región de alta competencia geopolítica frente a potencias como China o EE. UU.

El vicealmirante Ignacio Villanueva confirmó la ampliación del mandato de la misión, que ahora combina la lucha contra la piratería somalí con la seguridad marítima y el control del tráfico estratégico.

La operación Atalanta de la UE prepara su primer abordaje a buques de la "flota fantasma" rusa en el océano Índico para verificar sus registros y combatir la evasión de sanciones al crudo de Moscú.

La operación Atalanta de la Unión Europea se prepara para abordar por primera vez buques de la llamada “flota fantasma” rusa en el océano Índico, en una ampliación de su mandato orientada a detectar posibles evasiones de las sanciones al petróleo de Moscú.

“Muy pronto haremos el primer abordaje a la flota rusa fantasma dentro del área de operaciones”, avanzó el vicealmirante Ignacio Villanueva, comandante de la misión naval europea, durante el V Forum on the Future of the EU, celebrado en Madrid y organizado por Equipo Europa y la IE School of Politics, Economics & Global Affairs.

La nueva autorización permitirá a Atalanta inspeccionar embarcaciones sospechosas de operar con banderas o registros irregulares para sortear las sanciones internacionales contra las exportaciones de crudo ruso. Francia, Bélgica y la operación europea Irini, desplegada en el Mediterráneo, ya han llevado a cabo actuaciones similares en sus respectivas áreas de responsabilidad.

Con cuartel general en Rota (Cádiz), Atalanta reúne a unos 120 efectivos de 20 países, cerca de la mitad de ellos españoles. Desde allí, la misión mantiene su lucha contra la piratería en una región estratégica donde también compiten potencias como Estados Unidos, China e India.

La misión, creada en 2008 para combatir la piratería frente a Somalia y proteger el tráfico marítimo internacional, incorpora así una nueva dimensión geopolítica.

Su creación estuvo vinculada a los secuestros de los pesqueros españoles Playa de Bakio y Alakrana, en un momento en el que los ataques piratas alcanzaban su máximo histórico: entre 2008 y 2011 se registraban alrededor de 170 incidentes anuales y más de 750 tripulantes llegaron a permanecer retenidos.

Seguridad marítima

Aunque la amenaza ha disminuido respecto a aquellos años, no ha desaparecido. Villanueva la definió como "moderada, crónica y persistente". Durante sus tres años al frente de Atalanta, la operación ha intervenido ante 80 ataques piratas, 21 de los cuales pudieron evitarse. Además, todavía permanece un buque retenido frente a la costa somalí.

Desde 2024, Atalanta ha ampliado su cometido y ha dejado de ser exclusivamente una operación contra la piratería para convertirse en una misión de la Política Común de Seguridad y Defensa de la UE orientada a contribuir a la seguridad marítima.

El comandante de la Operación Atalanta en un momento de su intervención. EE.

La operación responde ante el Comité Político y de Seguridad de la UE, integrado por los embajadores de los 27 Estados miembros. En su despliegue habitual dispone de dos fragatas, un avión de vigilancia marítima con base en Yibuti y un equipo de operaciones especiales.

El vicealmirante también explicó el procedimiento conocido como legal finish, mediante el cual los piratas detenidos son puestos a disposición de la justicia con las pruebas necesarias para su procesamiento, en ocasiones en países como Seychelles.

"La Unión Europea no hace nada que sea ilegal", subrayó, en referencia a la necesidad de que todas las actuaciones de la operación se ajusten al marco jurídico internacional.

La competencia estratégica

Más allá de la lucha contra la piratería, Villanueva puso el foco en la creciente competencia geopolítica en el Índico, una región de importancia estratégica para las rutas comerciales y energéticas internacionales.

En ella mantienen presencia Estados Unidos, China, Turquía e India, cuya influencia resulta cada vez más relevante para la seguridad marítima.

El comandante de Atalanta anunció que viajará próximamente a India para firmar un acuerdo de cooperación y coordinación con su Marina.

La colaboración busca reforzar el intercambio de información y la coordinación operativa en una zona donde la presencia de actores internacionales se ha intensificado.

Villanueva advirtió también de que una eventual retirada europea dejaría un vacío que otras potencias estarían dispuestas a ocupar. Una advertencia que refleja la dimensión estratégica que ha adquirido la operación, más allá de su cometido inicial frente a la piratería somalí.

Los jóvenes deciden

La intervención del vicealmirante cerró tres jornadas de debate sobre seguridad europea en el V Forum on the Future of the EU, que reunió en la IE Tower de Madrid a cerca de 800 jóvenes y más de 85 ponentes.

La última sesión incluyó un ejercicio interactivo en el que los participantes tuvieron que tomar decisiones a partir de situaciones reales afrontadas por el mando de Atalanta.

A través de sus teléfonos móviles, votaron sobre cuestiones como la conveniencia de emitir alertas a la industria marítima o autorizar un abordaje cuando la tripulación de un buque sospechoso ofrece resistencia.

El objetivo era trasladar a los asistentes la complejidad de las decisiones operativas y sus consecuencias jurídicas, económicas y diplomáticas.

"Las decisiones cuestan vidas, millones de euros y errores diplomáticos", advirtió Villanueva, antes de reclamar que Europa abandone su posición de comodidad ante la competencia internacional. La UE, afirmó, "tiene que salir de su zona de confort", porque "otros competidores estratégicos no nos regalan nada".

El foro concluyó con las intervenciones de su director, Santiago Slullitel, y de la presidenta de Equipo Europa, Delia Dinca. Esta última aseguró que las propuestas elaboradas por los jóvenes no se quedarán "en el mero documento", sino que serán trasladadas a las instituciones nacionales y europeas.