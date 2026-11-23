Grandes compañías del sector como Navantia, Airbus, Indra y EM&E concentrarán la mayor parte de la carga de trabajo derivada de estas futuras adjudicaciones.

El Ejército de Tierra recibirá 2.783,9 millones de euros, destacando 1.450 millones asignados a la adquisición de sistemas contra drones (C-UAS) fruto de las lecciones aprendidas en Ucrania.

La Armada es el ejército más beneficiado con 7.667,8 millones (el 38,7% del total), con foco en los submarinos S-80 y la corbeta europea EPC, seguida por el Ejército del Aire con 6.098 millones.

El Gobierno ha autorizado inversiones por 19.796,5 millones de euros para modernizar las Fuerzas Armadas entre el 6 de octubre y el 17 de noviembre, tras convocar las elecciones generales.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado luz verde a inversiones en Defensa por valor de 19.796,5 millones de euros desde la convocatoria de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. En apenas seis semanas, entre el 6 de octubre y el 17 de noviembre, el Consejo de Ministros ha autorizado una batería de programas destinada a modernizar las capacidades de las Fuerzas Armadas, con especial protagonismo de la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio.

El volumen de fondos movilizados adquiere especial relevancia por el calendario político: buena parte de estas inversiones todavía debe traducirse en contratos y adjudicaciones, cuya formalización podría producirse después de los comicios, cuando el Ejecutivo se encuentre en funciones.

La cifra, no obstante, todavía podría crecer. El análisis no contempla los acuerdos de menor cuantía que se tramitan directamente a través de los órganos de contratación del Ministerio y que se publican en el BOE sin necesidad de pasar por el Consejo de Ministros. Tampoco incorpora las nuevas autorizaciones que puedan aprobarse en la reunión prevista para el 24 de noviembre.

Los 19.796,5 millones contabilizados por INDIE incluyen tanto Planes Especiales de Modernización (PEM) como otros contratos e inversiones del Ministerio de Defensa que han pasado por el Consejo de Ministros durante el periodo analizado.

El reparto refleja las prioridades del actual ciclo de modernización militar. La Armada concentra 7.667,8 millones de euros, el 38,7% del total, mientras que el Ejército del Aire y del Espacio suma 6.098 millones, equivalentes al 30,8%.

Entre ambos servicios acumulan casi siete de cada diez euros autorizados, según el análisis elaborado por la consultora de comunicación INDIE a partir de las referencias oficiales de las reuniones del Consejo de Ministros.

Lista de contratos de Defensa Programas aprobados por el Consejo de Ministros entre octubre y noviembre de 2026 Fecha Programa Millones de € 6 oct Misiles IRIS-T 104,3 6 oct Aportación a la Lista Priorizada (OTAN) a Ucrania 50,0 13 oct Apoyo logístico del dron Predator B 20,0 13 oct Satélite SPAINSAT 19,2 13 oct Mantenimiento del VCR 8x8 Dragón 54,0 13 oct Entrada en servicio del VCR 8x8 Dragón 14,4 13 oct Misiles AIM 120-C8 114,4 27 oct Satélite SPAINSAT NG-III 386,3 27 oct Programas European Patrol Corvette (EPC), cazaminas “Segura” y submarinos S-80 2.196,0 27 oct Helicópteros H135 y H160 392,0 3 nov Servicios de Seguridad 102,2 3 nov Sonoboyas y sistemas de armas 20,0 3 nov Municiones de artillería 155 mm 269,2 3 nov Material pirotécnico y rescate 30,0 3 nov Modernización plataformas aéreas (Eurofighter) 1.438,0 3 nov Capacidades de geoposicionamiento 2.302,8 3 nov Helicópteros MH-60R 37,9 10 nov Apoyo logístico aeronaves Canadair 38,4 10 nov Modernización misiles TAURUS (MLR/MLU-II) 65,0 10 nov Contrato de capacitación española TAURUS NEO 480,0 10 nov Defensa aérea y antimisil 3.396,7 10 nov Adquisición de sistemas C-UAS 1.450,3 10 nov Integración de misiles en submarinos S-80 792,0 10 nov Modernización helicópteros NH90 996,0 10 nov SATCOM SPAINSAT NG 361,1 10 nov Nuevas adquisiciones CESTIC 18,0 10 nov Nuevo buque de inteligencia 591,3 10 nov Modernización cazaminas “Segura” 527,3 10 nov Modernización buque “Galicia” 594,8 10 nov Nuevo buque hidrográfico oceánico 345,1 10 nov Modernización de buques “Galicia”, “Patiño”, “Cantabria” y “Meteoro” 209,8 10 nov Modernización y desarrollo evolutivo del S-80 2.373,6 17 nov Sistemas de geoposicionamiento “Galileo” y otros 6,4 Total de los 33 contratos 19.796,6 M€ ← 1 2 3 4 → Fuente: Indie, según datos del Consejo de Ministros Destacados: más de 1.000 M€

A continuación se sitúa el Ejército de Tierra, con 2.783,9 millones (el 14%), mientras que los programas espaciales representan otros 3.075 millones, aproximadamente el 15,5%.

Se trata de capacidades transversales, destinadas a prestar servicio al conjunto de las Fuerzas Armadas, entre las que figura el satélite SPAINSAT NG-III, de Hisdesat, cuya construcción ha sido encargada a Airbus y Thales Alenia Space.

La modernización de la flota naval constituye el principal capítulo de este paquete inversor. Entre los programas de mayor cuantía destacan los 2.373,6 millones de euros destinados al desarrollo y modernización de los submarinos S-80, una de las apuestas estratégicas de la industria naval española, y los 1.786 millones para el programa europeo European Patrol Corvette (EPC), que contempla la construcción de seis unidades.

A estas partidas se suman 792 millones para la integración y adquisición de misiles de lanzamiento submarino destinados a los S-80, una capacidad que permitirá ampliar las opciones de combate de estos sumergibles. También se contemplan inversiones para modernizar los helicópteros embarcados MH-60R.

El paquete naval incluye, además, 591,2 millones para un nuevo buque de inteligencia, 594,9 millones para actualizar dos buques de asalto anfibio de la clase Galicia y 527,3 millones para la modernización de los cazaminas de la clase Segura. A ellos se añade la construcción de un nuevo buque hidrográfico oceánico, con una inversión de 345 millones.

Los acuerdos abarcan asimismo distintas actuaciones sobre los buques Galicia, Patiño, Cantabria y Meteoro, en una apuesta por prolongar la vida operativa de las unidades actuales y reforzar las capacidades de vigilancia, apoyo logístico y proyección naval.

Eurofighter, misiles ...

El Ejército del Aire y del Espacio concentra el segundo mayor volumen de inversiones, con programas dirigidos tanto a renovar sus plataformas aéreas como a reforzar su capacidad de combate.

Una de las principales partidas corresponde a los 1.438 millones de euros destinados al desarrollo y modernización de la flota de cazas Eurofighter. El programa, vinculado a Airbus, busca actualizar estos aviones de combate y prolongar su vigencia operativa frente a la evolución de las amenazas aéreas.

El armamento constituye otro de los ejes de actuación. El Gobierno ha autorizado adquisiciones de misiles IRIS-T y AIM-120-C8, además de trabajos para modernizar los TAURUS mediante los programas MLR/MLU-II y desarrollar las capacidades industriales españolas asociadas al futuro TAURUS NEO.

En el ámbito de las aeronaves, también figuran actuaciones para adquirir y modernizar helicópteros H135 y H160, fabricados por Airbus Helicopters España, así como el apoyo logístico de la flota de drones Predator B.

Sin embargo, una de las partidas más relevantes por su dimensión estratégica es la autorización de 3.396,6 millones de euros para sistemas de defensa aérea y antimisil de alta movilidad y altas prestaciones.

Aunque todavía no han trascendido todos los detalles de su futura contratación, el objetivo es reforzar la capacidad de despliegue y protección de las unidades antiaéreas de las Fuerzas Armadas en un escenario marcado por la proliferación de misiles, drones y amenazas de largo alcance.

Sistemas antidron para Tierra

El Ejército de Tierra recibirá 2.783,9 millones de euros para distintos programas de modernización, con especial atención a la protección frente a drones y a la renovación de sus vehículos de combate.

La mayor partida corresponde a los 1.450 millones destinados a la adquisición de sistemas contra aeronaves no tripuladas (C-UAS).

Se trata de una de las inversiones más significativas del paquete terrestre y responde a las lecciones extraídas de la guerra de Ucrania, donde los drones han transformado las operaciones militares y obligado a los ejércitos a acelerar el desarrollo de capacidades de detección, identificación y neutralización.

El programa apunta a la unión temporal de empresas formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), dos compañías que han reforzado su posicionamiento en el mercado español de defensa y que aspiran a desempeñar un papel destacado en el desarrollo de estas soluciones.

Otro de los grandes capítulos es el vehículo de combate sobre ruedas VCR 8x8 Dragón. Los acuerdos incluyen dos actuaciones relacionadas con su mantenimiento y puesta en servicio, que podrían canalizarse a través de TESS Defence, la sociedad integrada por Indra, GDELS-Santa Bárbara Sistemas, SAPA y EM&E.

La modernización de la flota de helicópteros NH90 cuenta, por su parte, con una partida de 996 millones de euros, vinculada a Airbus. A ello se añaden 269,2 millones para adquirir munición de artillería de 155 milímetros de alcance extendido, un segmento en el que Rheinmetall Expal ha obtenido contratos similares en los últimos años, aunque todavía no se ha concretado la futura adjudicataria.

El análisis de INDIE no incluye el acuerdo marco de 50 millones de euros para modernizar los vehículos de combate de infantería Pizarro, publicado en el Boletín Oficial del Estado, al no haber sido sometido a la aprobación del Consejo de Ministros.

Navantia, Airbus e Indra

Aunque las referencias oficiales del Consejo de Ministros no identifican en todos los casos a las empresas que ejecutarán los programas, el reparto de inversiones anticipa una importante carga de trabajo para los principales grupos de la industria española de defensa.

Navantia figura como uno de los actores centrales del paquete naval, por su participación en los programas de submarinos, buques de superficie y modernización de la flota.

Airbus, por su parte, tiene una posición destacada en los proyectos aeronáuticos y de helicópteros, mientras que Indra refuerza su presencia en los ámbitos espacial, terrestre y de defensa electrónica, además de su alianza con EM&E en el negocio antidron.

El mapa industrial se completa con compañías como GMV, Hisdesat, Sener, Oesía y SMS, junto a grupos internacionales como la noruega Kongsberg, la alianza industrial responsable del programa TAURUS, vinculada a MBDA y Saab, y la estadounidense General Dynamics.

También destaca la dimensión europea de algunos de los proyectos. Es el caso de la European Patrol Corvette, un programa de cooperación industrial coordinado a través de la OCCAR y en el que participan Navantia, Naval Group y Fincantieri. La iniciativa busca desarrollar una nueva generación de buques de combate de tamaño medio para varias marinas europeas.

Ucrania

Al margen de los grandes programas de armamento, el Consejo de Ministros ha aprobado otras partidas relacionadas con los compromisos internacionales y el funcionamiento ordinario del Ministerio de Defensa.

Entre ellas figura una contribución de 50 millones de euros a la OTAN para la participación española en la Lista Prioritaria de Requerimientos de Ucrania (PURL) en 2026, el mecanismo destinado a canalizar la adquisición de material militar para las Fuerzas Armadas ucranianas.

El paquete incluye también 102,2 millones para servicios de seguridad privada del Ministerio de Defensa y otros 38,4 millones destinados al apoyo logístico de los aviones Canadair CL-215, CL-415 y CL-515 del Ejército del Aire y del Espacio, empleados en las campañas de extinción de incendios forestales.