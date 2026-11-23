El Ejército de EEUU ha solicitado 1.600 millones de dólares para este plan de protección en el año fiscal 2027.

El nuevo sistema móvil integrará interceptores AIM-9X Sidewinder, radares Sentinel y control de tiro para neutralizar drones y misiles subsónicos.

El objetivo de este despliegue es reforzar la defensa antiaérea de sus bases militar en el Indo-Pacífico frente a las amenazas de China y Corea del Norte.

Estados Unidos desplegará 20 lanzadores de interceptores de misiles de crucero en la isla de Guam antes de junio.

El teatro de operaciones Indo-Pacífico se ha convertido en una de las prioridades de Estados Unidos en los últimos años. El auge armamentístico de China y sus reivindicaciones de soberanía sobre Taiwán son las principales amenazas para la hegemonía de Washington en la región.

Además de proporcionar apoyo a sus socios regionales, los planes del US Army para reforzar la zona pasan por el envío a Guam de nuevos sistemas de defensa antiaérea en los próximos meses.

En total, el Army desplegará en la isla del Pacífico un total de 20 lanzadores de interceptores de misiles de crucero, completando la operación antes del próximo mes de junio.

Guam es un territorio estadounidense especialmente delicado y protegido por el Departamento de Defensa del país. Desde allí, la Base Aérea Andersen proporciona soporte a operaciones aéreas —incluidos bombarderos—, mientras que la Base Naval de Guam hace lo propio con submarinos y flota de superficie.

Estas instalaciones se han establecido en la doctrina del país americano como preferentes en cuanto a proyección de fuerza en el Pacífico occidental, al mismo tiempo que se ha puesto, en varias ocasiones, como ejemplo del alcance de armamento chino y norcoreano.

Tal y como recoge Army Recognition, el misil DF-26 de China puede alcanzar Guam, situando a la isla dentro del radio de acción de una importante fuerza de misiles regional, muy lejos del paraguas más interno que protege a la parte continental de EEUU.

De forma coordinada, Estados Unidos ha realizado varios ejercicios de interceptación de misiles desde Guam en los últimos años, incluida la neutralización de un misil balístico a finales de 2024.

Para este próximo despliegue, desde el Army apuestan por un sistema móvil que combina los interceptores AIM-9X Sidewinder con una red de radares Sentinel y sistemas de control de tiro; todos ellos integrados dentro de un mismo paraguas antimisiles.

En Guam, esto proporcionaría capacidad para neutralizar misiles de crucero subsónicos y drones en una capa más interna, mientras que los THAAD se centran en la interceptación de misiles balísticos.

El Ejército de EEUU ha solicitado aproximadamente 1.600 millones de dólares en fondos discrecionales para el nuevo despliegue en el año fiscal 2027, casi el doble de su solicitud para el año fiscal 2026.