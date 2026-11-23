El Ejército estadounidense ya ha comenzado a probar el fusil M7 en maniobras de combate en la jungla en Hawái, enfocadas en futuros escenarios del Indo-Pacífico.

El Cuerpo de Marines de EE. UU. ha decidido no adoptar de momento el M7 y ampliar su contrato para mantener el fusil M27, una variante del modelo alemán HK416.

Estados Unidos impulsa su nuevo fusil M7 de SIG Sauer, dotado de un calibre de 6,8 mm de mayor alcance y capacidad de penetración para sustituir gradualmente al M4A1.

El fusil alemán HK416 de Heckler & Koch afianza su presencia en Europa, siendo adoptado por países como Francia, Alemania, Noruega, Luxemburgo y la Infantería de Marina de España.

La competencia por el futuro del armamento individual de los ejércitos occidentales tiene dos protagonistas: el HK416 de la compañía alemana Heckler & Koch y el nuevo fusil M7 de la estadounidense SIG Sauer.

Mientras el primero consolida su implantación entre los aliados europeos de la OTAN, Estados Unidos avanza en la incorporación de un fusil de nueva generación con el que pretende incrementar el alcance y la capacidad de penetración de sus unidades de infantería.

Francia, Alemania, Noruega y España utilizan distintas variantes del HK416, que también está presente en unidades de operaciones especiales de otros países y en las fuerzas ucranianas. Al otro lado del Atlántico, el Cuerpo de Marines estadounidense ha decidido mantener el M27, una versión del fusil alemán, en lugar de adoptar el nuevo modelo del Ejército.

Esta decisión se ha traducido en una ampliación del contrato de suministro del M27, cuyo techo presupuestario ha pasado de 39,23 a 84,6 millones de dólares.

Los 45,4 millones adicionales permitirán adquirir nuevos fusiles, repuestos y equipos asociados, con pedidos previstos hasta abril de 2028.

El HK416 gana en Europa

Noruega fue el primer país en adoptar el HK416 como fusil reglamentario, en 2007. Francia lo incorporó para sustituir al FAMAS bajo la denominación HK416F, mientras que Alemania ha seleccionado el G95, basado en esta plataforma, como nueva arma de dotación de la Bundeswehr.

París ha reforzado su apuesta con un pedido adicional de 72.000 HK416F, equipados con silenciadores y visores ópticos, cuyas entregas se prolongarán durante diez años. Desde 2017 ha recibido más de 100.000 unidades.

Infante de Marina fotografiado con un HK-416, una Benelli M4 colgada del hombro..jpg -

Luxemburgo también ha elegido el HK416A7 para sus Fuerzas Armadas. En España, la Infantería de Marina utiliza el HK416A5 en determinadas unidades. Además, fuerzas especiales de países como Croacia y Estonia emplean esta familia de fusiles, que también ha llegado a unidades de operaciones especiales ucranianas.

La expansión de Heckler & Koch alcanza Reino Unido, donde su filial estudia competir con los modelos HK416 y HK433 en el programa Project Grayburn, destinado a sustituir los actuales fusiles SA80 del Ejército británico. El proyecto podría abarcar al menos 100.000 armas.

El M7 y su mayor potencia

Frente a la expansión europea del HK416, el Ejército estadounidense avanza en la incorporación del M7, desarrollado por SIG Sauer dentro del programa Next Generation Squad Weapon (NGSW) para sustituir progresivamente al M4A1.

Su principal novedad es la munición de 6,8 x 51 mm, diseñada para ofrecer mayor alcance y capacidad de penetración que el tradicional calibre de 5,56 mm.

El fusil, basado en la plataforma MCX-SPEAR, incorpora controles ambidiestros, compatibilidad con silenciadores y un sistema de control de tiro M157 con óptica de aumentos variables, telémetro láser y calculadora balística.

SIG Sauer obtuvo en abril de 2022 un contrato de producción de diez años para suministrar los fusiles M7, las ametralladoras M250 y la correspondiente munición. Esta última arma está concebida para sustituir a la M249 y proporcionar fuego automático sostenido a las unidades de infantería.

Pruebas en el Indo-Pacífico

El Ejército estadounidense ya ha comenzado a utilizar el M7 en ejercicios de combate en la jungla en Hawái. Las imágenes difundidas el 15 de noviembre muestran a soldados de la 25ª División de Infantería empleando el fusil durante la rotación 27-01 del ejercicio Joint Pacific Multinational Readiness Center (JPMRC), celebrada en el campo de entrenamiento de Kahuku.

Las maniobras incluyen enfrentamientos simulados en terrenos de vegetación densa y visibilidad reducida, condiciones relevantes para los posibles escenarios de combate en el Indo-Pacífico. Washington busca preparar a sus fuerzas para operaciones de alta intensidad en una región marcada por la creciente rivalidad militar con China.

Soldados de la 25.ª División de Infantería del Ejército de EE. UU. emplearon el fusil SIG Sauer M7 de 6,8 mm durante entrenamiento de combate en la jungla en Hawái, el 15 de noviembre de 2026. US Army

El ejercicio reúne a unos 7.000 efectivos estadounidenses y de países aliados, entre ellos Corea del Sur, Singapur, Francia, Nueva Zelanda, Japón y Maldivas.

La coexistencia de ambos fusiles refleja dos estrategias de modernización dentro de la OTAN: mientras varios aliados europeos mantienen su confianza en la plataforma alemana, Estados Unidos apuesta por un nuevo calibre y sistemas avanzados de control de tiro.

La decisión de los Marines de conservar el M27 demuestra, además, que la transición al M7 no será uniforme dentro de las propias Fuerzas Armadas estadounidenses.