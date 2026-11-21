Señalan que Marruecos aprovecha la debilidad del Gobierno para testar su capacidad de respuesta y medir los límites de la soberanía española en las ciudades autónomas.

Reclaman presencia naval permanente en la zona y subrayan que España cuenta con medios suficientes, como patrulleras de la Armada o la Guardia Civil, para garantizar los trabajos.

Expertos en Defensa coinciden en que el incidente se enmarca en la estrategia de presión híbrida de Rabat y critican la falta de escolta militar para proteger a los operarios.

Mandos militares ven "inadmisible" y una "falta de respeto" que la Marina de Marruecos paralizase temporalmente las obras de ampliación del espigón del Tarajal en Ceuta.

La paralización temporal de las obras de prolongación del espigón del Tarajal, en Ceuta, después de que embarcaciones de la Marina Real marroquí bloquearan durante varias horas los trabajos, ha generado indignación en ámbitos militares y ha reavivado el debate sobre la respuesta española a la presión de Rabat, híbrida y convencional.

Fuentes militares consultadas por EL ESPAÑOL reclaman "firmeza institucional" ante un episodio que consideran "inadmisible" y "una falta de respeto", y que interpretan como una nueva demostración de la presión marroquí sobre territorio español. Los expertos en defensa coinciden en que España no puede permitir que embarcaciones militares del país vecino condicionen la ejecución de una infraestructura en "aguas de soberanía española".

El teniente general retirado Juan Montenegro sostiene que la situación es "inadmisible" y critica que los operarios fueran enviados a ejecutar las obras sin la protección necesaria. "Es hacer el ridículo más absoluto mandar a unos operarios a hacer la prolongación del espigón sin mandarles la escolta correspondiente", sostiene.

En su opinión, después de lo sucedido a finales de julio, con la entrada masiva de migrantes, España debería haber dispuesto desde el principio de un dispositivo de protección que impidiera que Marruecos pudiera obstaculizar los trabajos.

"Si decides hacer una obra, por muy civil que sea allí, tienes que mandarla con la escolta militar correspondiente para que les quede claro a los marroquíes que lo vas a hacer y que no vas a admitir ninguna tontería más por su parte", afirma.

Una interpretación que comparte el almirante Juan Rodríguez Garat (R), ex ALFLOT (Almirante de la Flota), que enmarca el incidente en la estrategia de presión híbrida que, a su juicio, Marruecos mantiene sobre España. "Es la misma situación de enfrentamiento híbrido entre Marruecos y España, en la que Marruecos trata de poner incómodo al Gobierno español", explica.

Rodríguez Garat cuestiona que embarcaciones de la Marina Real marroquí puedan impedir el desarrollo de una obra en la frontera española. "¿Cómo va a parar Marruecos una obra con las lanchas de la Marina, las zodiacs de la Marina Real marroquí, una obra en nuestra frontera?", se pregunta.

Un buque especializado realiza los trabajos de ampliación del espigón de El Tarajal, en Ceuta, este jueves. EFE/Reduan

Para el almirante, lo ocurrido supone "una falta de respeto, si no al derecho internacional, al statu quo", y demuestra que "Marruecos está crecido y que, cuanto más cesiones se le hagan, más crecido va a estar".

Rodríguez Garat advierte de que el episodio podría tener implicaciones que van más allá de la obra del Tarajal. En su opinión, la presión sobre el espigón debe analizarse también a la luz de anteriores episodios de tensión en Ceuta.

"La anterior invasión estaba orquestada por Marruecos. Si están haciendo esto, están tratando de asegurar que se mantiene abierta esa vía para poder utilizarla cada vez que quieran", subraya.

Más prudente se muestra el general Francisco José Dacoba, exdirector del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), que considera acertado que el Gobierno intente inicialmente resolver el incidente por la vía diplomática. No obstante, advierte de que esa cautela debe tener un límite.

En su opinión, el primer intento de diálogo con Marruecos es razonable. "No me parece mal ese primer intento de arreglarlo por las buenas, pero, a renglón seguido, sin mayor dilación, las obras deben continuar y restaurar la soberanía nacional", afirma.

De momento, las obras en el espigón de El Tarajal continúan su curso. El proyecto permitirá ganar 100 metros lineales mar adentro —a los cerca de 50 metros ya existentes— y añadir 350 metros de barrera flotante, un esquema que se replicará más adelante en Benzú.

Posible apoyo militar

Los tres expertos consultados por EL ESPAÑOL coinciden en que España dispone de medios suficientes en la propia ciudad autónoma para garantizar que los trabajos puedan continuar sin incidencias. Algo que ya se está produciendo, pero entienden que hechos como este no se deben reproducir.

El teniente general Montenegro, de hecho, cuestiona que no se haya recurrido ya a ellos. "No hace falta que mandes una fragata. Manda una patrullera". Y se pregunta: "¿Para qué construimos barcos que nos cuestan miles y miles de millones a los contribuyentes si luego no los empleamos?".

Va incluso más allá y reclama que España mantenga una presencia naval permanente en la zona: "Desde hace meses -tras la invasión, señala- teníamos que tener permanentemente dos fragatas en Ceuta".

En la misma línea, el almirante Garat considera que la naturaleza militar de las embarcaciones marroquíes exige una respuesta de las fuerzas españolas. "Si son embarcaciones de la Marina Real, incluso aunque vayan desarmadas, son embarcaciones militares. Lo propio es que la Armada y la Guardia Civil garanticen que esas obras puedan continuar", señala.

Por su parte, el general Dacoba entiende, además, que el episodio ofrece una oportunidad para que España reafirme su autoridad sin asumir riesgos de escalada militar. "Es una buena opción para no ceder ante Marruecos sin asumir mayores riesgos. No hay opción a la escalada salvo que Marruecos se volviera loco", apunta.

"Es una oportunidad que nos da Marruecos, sin querer, para poner nuestras cartas sobre la mesa y decir: 'hasta aquí hemos llegado'", añade. "Una oportunidad para que la autoridad y la legitimidad del Estado español se hicieran patentes", señala, categórico.

El exdirector del IEEE insiste en que no se trata de una situación que requiera una respuesta militar desproporcionada, sino de garantizar el cumplimiento de las decisiones de las autoridades españolas mediante los medios disponibles en Ceuta.

"No es otra invasión que nos pone al límite; es una situación que se soluciona con una patrullera de la Guardia Civil o de la Armada".

La ciudad autónoma cuenta, además, con una presencia militar permanente que, según recuerda Dacoba. "Y para eso está la Guardia Civil y también está la Armada y para eso está también el Ejército, que cuenta en Ceuta con más de 2.500 efectivos", subraya.

Trasfondo político

El trasfondo político del incidente tampoco pasa inadvertido para los expertos. El almirante Juan Rodríguez Garat asegura que Marruecos está aprovechando un momento de especial vulnerabilidad del Ejecutivo español, condicionado por la proximidad de nuevos procesos electorales.

El teniente general Montenegro coincide en esa lectura y sostiene que Rabat está midiendo la capacidad de respuesta del Gobierno. "Los marroquíes están aprovechando este turno de Gobierno para hacerlo. Saben que, de momento, la debilidad del Gobierno es absoluta", afirma el teniente general.

Su crítica se extiende también a la imagen internacional de España: "Somos el hazmerreír del mundo. Si yo estuviera ahora en Bruselas —fue representante militar ante los Comités Militares de la OTAN y de la Unión Europea—, estaría abochornado", asegura.

Dacoba también expresa su desconcierto por la falta de una respuesta más contundente y alude a los precedentes del 30 y el 31 de julio. "El problema es que nos remitimos al 30 y al 31 de julio; por las razones ignotas que no podemos imaginar, no se quiere actuar. Hay que querer", concluye.

El bloqueo del espigón, aunque fuera temporal, vuelve así a situar a Ceuta en el centro de la tensión entre Madrid y Rabat.