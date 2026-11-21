"Ese altar militar del 5 por ciento del producto interior bruto". La frase la pronunció Pedro Sánchez el día que anunció que convocaba elecciones, como crítica, como postura antisistema, como echándoselo en cara a algún elemento externo. Ese 5% lleva su firma en la OTAN.

El mismo Pedro Sánchez que dijo hace unos años que eliminaría el Ministerio de Defensa. El mismo que preside el Gobierno que se jacta de haber invertido más que nadie en Defensa. Cabalgando contradicciones.

La inversión en relación al PIB (“El 2,1 por ciento, ni más ni menos”, que dijo Sánchez) también tiene trampa, porque incluye partidas que no van ni de lejos a incrementar las capacidades de las Fuerzas Armadas como las pensiones de los militares y la ayuda a Ucrania, con lo que la inversión real que aporta a las Fuerzas Armadas ronda el 1,4 real.

Tres años después la industria no se ha movido un pelo. Perdimos año y medio en una operación corporativa bajo la bandera del campeón nacional, una operación que solo beneficiaba a dos y que sacaba del mapa a demasiados. Se le entregaron miles de millones que no se han movido apenas y sobre los que ya se anuncian retrasos.

Los PEM tardarán en llegar y mientras mantenemos un veto sobre Israel y un mohín sobre Estados Unidos que nos aleja de la tecnología más puntera, que mantiene misiles para el Ejército en un almacén y que nos prohíbe el arma aérea que compra todo Europa.

Las medianas empresas llevan tiempo quejándose de que el dinero no llega, que el maná no cae más allá de las cuatro grandes. Y los militares llevan el mismo tiempo quejándose de que no pueden comprar lo que de verdad necesitan y que lo que les dan no siempre es lo que han priorizado ellos.

Porque la realidad es que se han primado las necesidades de la industria (y su impacto en empleo y beneficios económicos) sobre las operativas, el interés de Moncloa sobre el de Vitruvio.

Las medianas empresas llevan tiempo quejándose de que el dinero no llega, que el maná no cae más allá de las cuatro grandes.

La Defensa no va a ocupar grandes titulares en la campaña electoral. Pero creo que es un buen momento para ajustar de cara al futuro las tuercas de un Ministerio que tal y como está el mundo debería tener más protagonismo entre los políticos.

Este Gobierno deja un reguero de buenas intenciones en Defensa y una cuenta enorme para pagar.

Si el siguiente no sube el porcentaje del PIB dedicado a este ministerio lo único que podrá hacer es pagar lo que han dejado estos. Y recuperar tres años perdidos en cosas tan necesarias como el mantenimiento, la logística básica, los arreglos de los cuarteles, la adquisición directa de mucho armamento y material que no se ha hecho porque llevamos una legislatura entera sin presupuesto.

Los programas electorales no ahondan mucho más allá del “incremento de la inversión” y apoyo a la industria como lugares comunes. Frente Amplio está en lo suyo y quiere repartir globitos de colores.

Ese altar, sea del 5% (que no hace falta) o del 3% supone que la Defensa será más fuerte, más capaz, más eficaz.

Vox mezcla churras con merinas y mete lo mismo la violencia contra la mujer que la industria de Defensa en un mismo epígrafe. El PSOE habla de la UME y de más inversión, pero no hay concreción.

El único que ha planteado una cosa clave para la Defensa ha sido el PP, que habla de presupuesto plurianual, algo fundamental para la tranquilidad de empresas y militares.

El que gobierne tiene una tarea descomunal en Defensa. Modificar la estructura del Ministerio para hacerlo capaz de gestionar lo que viene; modificar leyes como la ley de contratos públicos, la ley de la carrera militar, la ley de Defensa Nacional, la orden de planeamiento militar; hacer una revisión estratégica de la Defensa; adquirir inmediatamente capacidades críticas, que al otro lado del estrecho aceleran y aceleran y aquí seguimos con programas a diez años; hacer una administración y una industria ágiles, adaptables, flexibles y eficaces.

Y un largo etcétera, porque ese altar, sea del 5% (que no hace falta) o del 3% supone que la Defensa será más fuerte, más capaz, más eficaz. Y la Defensa no es un ente abstracto, es quien nos protege.

*** Diego Mazón, director general The Grey