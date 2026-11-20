Durante estas dos décadas de misión bajo la Resolución 1701 de la ONU, España ha mantenido su centro de operaciones principal en la base Miguel de Cervantes de Marjayoun.

El despliegue da paso al contingente BRILIB XLVI, que asumirá las responsabilidades y constituirá el último relevo español tras 20 años de presencia en la misión de la ONU.

Robles ha destacado el trabajo de las tropas en un entorno de alta complejidad e inestabilidad regional, agradeciendo su contribución a la paz y la seguridad dentro de UNIFIL.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recibido en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz a los militares del contingente BRILIB XLV tras seis meses de misión en Líbano.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha agradecido la labor de los integrantes de la BRILIB XLV tras seis meses de despliegue en la misión de Naciones Unidas (UNIFIL). El contingente regresa en un escenario de elevada inestabilidad regional y cede el testigo a la BRILIB XLVI, que será el último relevo español en UNIFIL tras 20 años de presencia.

Robles los ha recibido este viernes en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz y les ha agradecido su trabajo y su esfuerzo: “Gracias por vuestra contribución a la paz y la seguridad”.

La ministra ha puesto especialmente de relieve "el entorno de elevada complejidad e inestabilidad regional en el que han tenido que desarrollar su misión", así como el esfuerzo realizado para mantener la capacidad operativa y cumplir las tareas encomendadas por Naciones Unidas a los cascos azules.

Llegada a la en la Base Aérea de Torrejón del personal perteneciente al contingente BRILIB XLV que regresa del Líbano.

La BRILIB XLV concluye así un semestre de actividad operativa, cooperación internacional y apoyo a la población libanesa.

Su regreso da paso a la BRILIB XLVI, que asumirá las responsabilidades del contingente español y constituirá el último relevo de las tropas nacionales en la misión.

Apoyo a la población libanesa

Junto a las operaciones militares, la cooperación cívico-militar (CIMIC) ha sido uno de los pilares del despliegue.

Los efectivos españoles han promovido iniciativas sanitarias, educativas y sociales, además de actuaciones para mejorar infraestructuras, en colaboración con las autoridades locales y distintas organizaciones de la zona.

La ministra Margarita Robles recibe en Madrid a los cascos azules desplegados en Líbano. MDE

Estas actividades han buscado reforzar los vínculos entre UNIFIL y las comunidades próximas a las áreas de despliegue, en un contexto marcado por la inestabilidad y las dificultades de seguridad.

Durante la misión también se han celebrado actos institucionales de especial significado, como la conmemoración del vigésimo aniversario de la presencia militar española en Líbano y los homenajes a los militares fallecidos durante el cumplimiento de su misión, tanto en el actual despliegue como en operaciones anteriores.

Dos décadas de presencia

España participa en la misión de Naciones Unidas en Líbano desde septiembre de 2006. Desde entonces, las Fuerzas Armadas mantienen su compromiso con la aplicación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que constituye el marco internacional para el cese de las hostilidades y la estabilidad en la frontera entre Israel y Líbano.

La principal instalación española es la base Miguel de Cervantes, situada en Marjayoun, donde se encuentra el Cuartel General del Sector Este, bajo liderazgo español. España también mantiene presencia en el Cuartel General de UNIFIL, ubicado en Naqoura.

Los casos azules que han llegado del Líbano han sido recibidos por sus familiares. MDE

Actualmente, alrededor de 650 militares españoles participan en la operación, en un escenario regional todavía complejo pese al acuerdo de paz entre Israel y Líbano.

La llegada de la BRILIB XLVI permitirá completar el último relevo previsto de las tropas españolas, poniendo fin a dos décadas de presencia continuada en la misión de Naciones Unidas.