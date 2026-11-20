Varsovia mantendrá el calendario previsto para los ejercicios militares de la Coalición de Voluntarios a pesar de las incursiones rusas.

El incidente ha coincidido con el inicio de unas maniobras militares internacionales en territorio polaco en las que participan varios aliados europeos, entre ellos España.

El ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, ha anunciado que solicitará a la OTAN un mayor refuerzo para blindar el flanco oriental.

Polonia denuncia la entrada en su espacio aéreo de dos misiles y un dron ruso, calificando el suceso como una provocación directa de Moscú.

El ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, ha calificado el episodio de “provocación” de Moscú y ha anunciado que Varsovia solicitará a la OTAN mayor apoyo para reforzar la seguridad de su flanco oriental. La incursión se produce después de que dos misiles rusos y un dron a reacción impactaran este viernes en territorio polaco, tras una masiva ofensiva del Ejército de Vladímir Putin contra Ucrania.

"Se ha producido una violación del espacio aéreo polaco y una incursión de objetos procedentes de la Federación Rusa", ha declarado Kosiniak-Kamysz durante una comparecencia ante los medios este viernes.

El responsable de Defensa ha precisado que uno de los artefactos identificados era un misil de crucero Kh-101, mientras que el segundo también podría tratarse de un proyectil. El tercero, según las primeras evaluaciones, "probablemente era un dron propulsado por reactor".

Trudno uznać za przypadek, że czas i miejsce naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej zbiega się z ćwiczeniami Koalicji Chętnych w Nowej Dębie. Dziś będę tam wspólnie z żołnierzami Wojska Polskiego, ministrami obrony naszych sojuszników i żołnierzami państw Koalicji Chętnych. — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 20, 2026

Las incursiones se han producido en un momento especialmente sensible para la seguridad del flanco oriental de la Alianza Atlántica. Este viernes estaban previstos en Polonia unos ejercicios militares, entre los que también participa España, de la denominada Coalición de Voluntarios (Coalition of the Willing), integrada por países que respaldan a Ucrania.

La coincidencia entre ambos acontecimientos ha suscitado las sospechas del Gobierno polaco. "Estos ejercicios, junto con la presencia de los ministros de Defensa de Francia, Reino Unido y los países bálticos, así como de ocho jefes de Estado Mayor, incluidos los de nuestros principales aliados, sugieren que la coincidencia de estos acontecimientos no es casual", ha advertido el ministro.

Pese a la incursión, Varsovia ha confirmado que las maniobras militares seguirán adelante. El Ejecutivo no contempla, por tanto, modificar sus planes de cooperación con los aliados europeos como consecuencia del incidente.

Más protección a la OTAN

La respuesta polaca no se limitará a la denuncia diplomática. Kosiniak-Kamysz ha anunciado que el país pedirá a la OTAN un refuerzo del apoyo militar destinado a proteger el flanco oriental, una de las zonas de mayor sensibilidad estratégica para la Alianza desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Polonia desempeña un papel central en la arquitectura de seguridad del este europeo y en el respaldo militar y logístico a Kiev.

Su proximidad a Ucrania, Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado la sitúa en primera línea frente a las consecuencias de la actividad militar de Moscú en la región.

La nueva incursión vuelve a poner de manifiesto los desafíos que afrontan los sistemas de vigilancia y defensa aérea de los países aliados ante la presencia de misiles y aeronaves no tripuladas cerca de sus fronteras.

Por el momento, la Embajada de Rusia en Varsovia no había respondido a la petición de explicaciones remitida por correo electrónico sobre lo sucedido.