El plan fortalece las alianzas estratégicas con empresas de Israel, India y Turquía, en paralelo al aumento del presupuesto militar y la tensión geopolítica con Argelia.

Rabat ampliará sus zonas industriales de defensa a cuatro ubicaciones y priorizará sectores como drones, ciberdefensa, inteligencia artificial, electrónica militar y plataformas navales y terrestres.

La hoja de ruta impulsada por el rey Mohamed VI contará con un fondo estatal de unos 400 millones de dólares para financiar proyectos y atraer inversores del sector.

Marruecos fija como objetivo para 2035 producir en el país el 40% de sus necesidades de armamento y destinar más del 65% de la producción militar a la exportación.

Marruecos quiere dejar de ser un mero comprador de armamento para convertirse en fabricante y exportador de tecnología militar. El país se ha fijado como objetivo producir dentro de sus fronteras el 40% de los nuevos equipos que necesiten sus Fuerzas Armadas y servicios de seguridad en 2035.

Además, la hoja de ruta para el desarrollo de la industria nacional de defensa y seguridad aspira a que las exportaciones representen más del 65% de los ingresos de su industria de defensa.

La iniciativa, impulsada por el rey Mohamed VI, contará con una dotación de 4.000 millones de dírhams —unos 400 millones de dólares— procedentes de un fondo estatal Hassan II para el Desarrollo Económico y Social, destinado a atraer inversores y financiar proyectos empresariales.

La citada hoja de ruta, presentada este miércoles durante una reunión presidida por el rey Mohammed VI con altos responsables del Gobierno y de las Fuerzas Armadas, identifica como áreas prioritarias los drones y sistemas autónomos, las plataformas terrestres y navales, la electrónica militar, la ciberdefensa y la inteligencia artificial.

Para desarrollar estas capacidades, Rabat quiere ampliar de dos a cuatro sus zonas industriales de defensa. A las ya existentes de Nouaceur, de 75 hectáreas, y Sidi Yahya, de 600, se sumarán las previstas en Benguérir y Benslimane.

De hecho, en esta última zona, alberga ya, en el sector de los drones, instalaciones de la turca Baykar, a través de su filial Atlas Defence, y de la israelí BlueBird Aero Systems. Sus proyectos abarcan la producción y el mantenimiento de drones y sistemas autónomos.

Reunión presidida por el rey Mohammed VI con altos responsables del Gobierno y de las Fuerzas Armadas. Ministerio de Defensa de Marruecos.

La estrategia busca aprovechar el actual ciclo de rearme internacional y trasladar al ámbito militar la experiencia industrial acumulada por Marruecos.

Ali Seddiki, director general de la Agencia Marroquí de Desarrollo de Inversiones y Exportaciones (AMDIE), fue el encargado de presentar la hoja de ruta en el Palacio Real.

En declaraciones a EFE, aseguró que el plan busca acelerar los proyectos en marcha y lanzar nuevas iniciativas para desarrollar una industria de defensa propia. Marruecos suma así la defensa a los sectores por los que lleva décadas apostando, como la automoción, la aeronáutica y la electrónica.

India e Israel

Marruecos aprobó en 2020 una legislación que permite a las empresas autorizadas fabricar y exportar equipamiento militar. Desde entonces, ha intensificado los contactos con fabricantes internacionales para establecer acuerdos de producción y facilitar la transferencia de tecnología.

Uno de los proyectos más destacados es la instalación de líneas de ensamblaje de vehículos blindados WhAP 8x8 de la compañía india Tata Advanced Systems.

Israel constituye otro de los socios estratégicos de Rabat en este ámbito. A principios de noviembre, su Ministerio de Defensa manifestó su disposición a respaldar empresas conjuntas con Marruecos para desarrollar proyectos industriales militares, una cooperación que puede abrir nuevas oportunidades en tecnologías como los drones, la electrónica y los sistemas de vigilancia.

Ya opera en el país la empresa Moroccan Military Industry (MMI), filial de la israelí Elbit Systems, especializada en la fabricación de torretas y sistemas de armas de operación remota.

De hecho, en marzo de 2027, MMI prevé iniciar entonces las entregas de torretas para los blindados que Tata ensambla en Marruecos. La empresa, que ya cuenta con una instalación en Midparc, en el área de Nouaceur, prepara una segunda planta, en Sidi Yahya, para fabricar munición.

De hecho, esta misma semana, la Marina Real Marroquí anunció que incorporará dos embarcaciones autónomas Seagull de la israelí Elbit Systems para misiones antisubmarinas y de lucha contra minas, en una operación autorizada por Países Bajos por 13 millones de euros.

Incluye sensores avanzados, una estación de control, repuestos, asistencia técnica y formación de las dotaciones. Las unidades serán construidas por el astillero neerlandés De Haas Maassluis.

Los submarinos Scorpène son una serie de submarinos de ataque de propulsión diésel eléctrica -

Además, el régimen alauita negocia con Francia la adquisición de unidades del submarino de la clase Scorpène, fabricadas por Naval Group, en una operación que supondría un salto cualitativo para sus capacidades navales y le permitiría entrar en el ámbito de la guerra submarina.

El ministro de Industria marroquí, Ryad Mezzour, ha defendido que el país puede apoyarse en el desarrollo de sus industrias automovilística y aeroespacial para impulsar la fabricación de material militar.

Un fondo para las empresas

La hoja de ruta contempla también incentivos específicos para atraer fabricantes y facilitar la creación de compañías nacionales. Los proyectos de defensa podrán beneficiarse de subvenciones, ayudas directas y mecanismos de financiación pública.

Ali Seddiki, también anunció la creación de una sociedad de inversión destinada a respaldar a estas empresas mediante participaciones en su capital. Este instrumento permitirá combinar la financiación pública con las subvenciones estatales.

El impulso industrial se produce en un contexto de creciente competencia estratégica en el norte de África, marcado por la rivalidad entre Marruecos y Argelia.

A ello se suma el incremento del 4,7% del presupuesto militar de Marruecos para 2027, destinado a reforzar la defensa de su “integridad territorial”, una expresión con la que Rabat incluye el Sáhara Occidental.

Marruecos considera el Sáhara Occidental parte de su territorio, mientras que Argelia respalda al Frente Polisario, que reclama su independencia.

El anuncio coincide, además, con el inicio de la retirada de los efectivos de la misión de Naciones Unidas en el territorio MINURSO después de que el Consejo de Seguridad no renovara su mandato a finales de octubre.

En este escenario, Rabat pretende que el desarrollo de su industria militar contribuya tanto a reforzar sus capacidades de defensa como a ganar peso en el mercado internacional de armamento.

Su horizonte es 2035, cuando aspira a cubrir con producción nacional cuatro de cada diez nuevas necesidades de equipamiento militar y a convertir las exportaciones en la principal fuente de ingresos del sector.