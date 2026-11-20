La medida busca garantizar la soberanía nacional y modernizar la defensa ante una amenaza en auge en los conflictos recientes.

El objetivo es dotar a las Fuerzas Armadas de capacidades para detectar, identificar y neutralizar el uso hostil de drones tanto en el territorio nacional como en misiones exteriores.

El programa cuenta con un presupuesto global de 1.450 millones de euros gestionado a través de la UTE CUAS NACIONAL.

Indra y Escribano recibirán 744 millones de euros en prefinanciación para el desarrollo de sistemas contra aeronaves no tripuladas (C-UAS).

El Gobierno ha dado un nuevo paso en el refuerzo de las capacidades españolas de lucha contra los drones. Tras la aprobación del Consejo de Ministros del pasado 10 de noviembre, el Ministerio de Defensa ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) nuevos detalles del programa de desarrollo y producción de sistemas contra aeronaves no tripuladas (C-UAS), una de las principales apuestas de modernización de las Fuerzas Armadas.

El contrato, adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra Sistemas y Escribano Mechanical & Engineering, contempla una prefinanciación de 744 millones de euros por parte del Ministerio de Industria. Esta cantidad forma parte de un programa cuyo presupuesto global asciende a 1.450 millones de euros.

La iniciativa tiene como objetivo dotar a las Fuerzas Armadas de nuevas capacidades para detectar, identificar y neutralizar el empleo hostil de sistemas aéreos no tripulados (UAS), una amenaza que ha adquirido un protagonismo creciente en los conflictos recientes y que obliga a adaptar los sistemas de defensa a escenarios operativos cada vez más complejos.

Según recoge la documentación publicada, la contratación responde a la necesidad de proteger tanto el territorio nacional como las operaciones militares en el exterior frente al uso hostil de estas plataformas, "incorporando la soberanía nacional necesaria".

El programa permitirá desarrollar y producir sistemas C-UAS específicamente orientados a reforzar la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas ante este tipo de amenazas.

La adjudicación a Indra y Escribano se enmarca en el programa de gestión directa denominado "Desarrollo y Producción C-UAS Territorio Nacional", para el que se ha constituido la UTE CUAS NACIONAL.

Este expediente es uno de los siete programas de modernización cuyos detalles ha publicado este jueves el BOE, dentro del impulso inversor del Gobierno para acelerar el desarrollo de nuevas capacidades militares y fortalecer la industria nacional de defensa.