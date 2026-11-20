El sistema utilizaba las peticiones web entrantes como canal de control, evitando la necesidad de conectarse a servidores externos y ocultando el origen del ataque.

El malware 'Cereal' actuaba desde la memoria volátil del servidor e interceptaba correos con adjuntos en PDF y Word sin alterar el mensaje ni levantar sospechas.

Los atacantes vulneraron organismos gubernamentales en Rumanía y Kazajistán para interceptar comunicaciones confidenciales con la OTAN y la Unión Europea.

La firma ESET ha descubierto una campaña de ciberespionaje desplegada por el grupo ruso Turla, vinculado al FSB, en servidores Microsoft Exchange.

Durante décadas, el ciberespionaje dependió del engaño directo al usuario: un documento infectado que alguien abría por error o una página falsa diseñada para robar contraseñas. Hoy, sin embargo, las operaciones más sofisticadas prescinden por completo de ese factor humano.

En los sistemas de correo corporativo más avanzados, una conversación confidencial puede viajar de un extremo a otro sin retrasos ni señales de manipulación y, al mismo tiempo, estar siendo duplicada en silencio para un servicio de inteligencia extranjero. Nadie pulsa un enlace sospechoso, pero la infraestructura que transporta los mensajes ha pasado a trabajar para el enemigo.

Esa es la dinámica que ha desmantelado la empresa ESET en su última investigación sobre Turla, uno de los grupos de hackers y ciberespías más veteranos y persistentes del mundo, activo desde al menos 2004 y vinculado al Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB).

El equipo de análisis de la firma europea, encabezado en esta oportunidad por el investigador argentino Matías Porolli, ha identificado un arsenal inédito bautizado como Cereal, según se refleja en el estudio dado a conocer días atrás.

Su propósito es transformar servidores Microsoft Exchange en nodos de espionaje autónomos capaces de interceptar correspondencia diplomática y gubernamental durante meses sin dejar apenas huella en los discos duros.

Aunque la investigación no ha podido identificar el instante exacto de la intrusión inicial, los especialistas apuntan a la explotación de fallos de seguridad en servidores Exchange accesibles directamente desde Internet.

El rastro de esta operación salió a la luz a finales del año pasado en dos escenarios de alto valor geopolítico. El primer hallazgo se produjo el 28 de noviembre en una institución estatal de Kazajistán, donde la actividad de los operadores rusos repuntó notablemente a mediados de enero de 2026, coincidiendo con las deportaciones de disidentes rusos refugiados en el país centroasiático.

Apenas un mes después del primer aviso, tras afinar sus reglas de detección, ESET descubrió un segundo objetivo comprometido desde el 23 de diciembre de 2025: un organismo gubernamental en Rumanía. En este caso, el interés de Moscú apuntaba directamente hacia la Unión Europea y la OTAN, en pleno clima de tensión por las incursiones de drones rusos en las inmediaciones del territorio rumano y el mar Negro.

"Aunque la investigación no identificó organizaciones españolas entre las víctimas confirmadas, el caso pone de manifiesto un riesgo que trasciende las fronteras de los países atacados, y es que la confidencialidad de una comunicación también depende de la seguridad de las organizaciones con las que se intercambia información", ha señalado Josep Albors, responsable de Investigación y Concienciación de ESET España.

Correos vulnerables

La pieza más innovadora del engranaje descubierto por ESET ha sido bautizada como CerealBox y supone un salto cualitativo respecto al espionaje tradicional por correo electrónico.

En lugar de asaltar buzones individuales o sustraer credenciales de empleados, este módulo se incrusta en el propio corazón del servicio de transporte de Microsoft Exchange (EdgeTransport.exe), el proceso por el que circula obligatoriamente cada mensaje que entra o sale de una institución.

Al situarse en esa arteria principal, la herramienta inspecciona el tráfico en tiempo real y extrae copias exactas de los correos de interés sin interrumpir el envío ni alterar una sola coma del mensaje original.

Para evitar que los administradores detecten una pieza extraña en el sistema, CerealBox no instala un complemento nuevo en Exchange, sino que se inyecta directamente en la memoria del proceso legítimo y secuestra los agentes de enrutamiento que ya están operando de forma habitual, detalla la investigación de ESET.

En el organismo rumano analizado, el filtro estaba calibrado con precisión quirúrgica para cazar intercambios con direcciones pertenecientes a los dominios institucionales de la OTAN (nato.int) y de la Unión Europea (europa.eu), además de una lista reducida de contactos vinculados a asuntos comunitarios y de defensa.

El código revisaba remitentes, destinatarios, asuntos y nombres de archivo, capturando exclusivamente aquellos correos que transportaban documentos adjuntos en formato Word o PDF.

Todo el material sustraído se comprimía, se cifraba y se iba acumulando en archivos temporales de hasta cinco megabytes listos para ser recogidos, con un mecanismo de autodestrucción programado para detener la captura a los 70 días de su activación.

Para los analistas de ESET, esta forma de manipular desde la memoria la tubería interna de Exchange constituye una técnica nunca vista hasta ahora en ninguna familia de código malicioso.

Memoria volátil

El segundo pilar que explica la invisibilidad de esta campaña reside en cómo los atacantes se comunican con sus herramientas. El conjunto recibe el nombre de Cereal porque casi todas sus piezas están desarrolladas en entorno .NET y viajan serializadas y cifradas para desplegarse directamente en la memoria volátil, esquivando los análisis convencionales sobre el almacenamiento del servidor.

Pero su mayor ventaja táctica es la ausencia total de servidores externos de mando y control. En la mayoría de los ciberataques, el malware debe conectarse periódicamente hacia el exterior para recibir órdenes, una comunicación saliente que suele delatar la infección ante los sistemas de defensa. Turla ha invertido esa lógica.

Mediante un componente denominado CerealNeuron, los espías convierten el propio servidor Exchange de la víctima en un receptor pasivo. Este módulo permanece oculto a la espera de peticiones HTTP o HTTPS entrantes disfrazadas bajo direcciones web que imitan funciones cotidianas del correo corporativo, como el acceso web de Outlook, los servicios de detección automática o la sincronización móvil ActiveSync.

Cuando los operadores envían una petición cifrada con doble capa criptográfica a una de esas rutas, el servidor ejecuta las instrucciones recibidas en memoria y devuelve los resultados camuflados como tráfico web ordinario. Esta arquitectura impidió incluso a los investigadores rastrear las direcciones IP de origen desde las que operaban los hackers.

Ante este nivel de sofisticación, los especialistas insisten en que las defensas tradicionales centradas únicamente en el usuario final resultan insuficientes. “Resulta fundamental que las organizaciones no limiten su estrategia de seguridad a la protección de los buzones y las cuentas de usuario", ha advertido Albors.

"También es necesario mantener actualizados los servidores, controlar los procesos que se ejecutan en ellos, supervisar las comunicaciones de red y detectar comportamientos anómalos dentro de servicios aparentemente legítimos”, ha subrayado.

Y es que, a través de este canal silencioso, los responsables de la intrusión disponen de un catálogo modular de órdenes para cartografiar y exprimir toda la red interna de la institución. Pueden interrogar al directorio activo para obtener listas de usuarios, ordenadores y permisos, inspeccionar procesos en ejecución, extraer credenciales protegidas en el registro de Windows, descargar buzones enteros o explorar carpetas compartidas en busca de documentación sensible.

Cada componente está diseñado para encajar como una pieza desmontable, permitiendo sustituir funciones sin alterar el núcleo del programa y garantizando una presencia prolongada dentro de redes gubernamentales altamente protegidas.