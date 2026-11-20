La finalización con éxito de esta fase faculta a la Marina de EE. UU. a autorizar el despliegue del F-35C en toda su flota de portaaviones de nueva generación para reforzar su presencia naval.

Las pruebas permitieron evaluar el rendimiento del software Block 4 del F-35 en un entorno embarcado, además de verificar la estabilidad de sus sistemas de misión, mantenimiento y logística.

Durante 11 días de ensayos en el mar, dos aeronaves realizaron 34 vuelos con 122 lanzamientos electromagnéticos (EMALS) y 122 aterrizajes mediante recuperación avanzada (AAG).

El caza furtivo de quinta generación F-35C superó su primera campaña de pruebas a bordo del portaaviones USS John F. Kennedy (CVN-79), demostrando su compatibilidad con los nuevos buques de la clase Gerald R. Ford.

El caza furtivo de quinta generación F-35C Lightning II ha superado su primera campaña de pruebas a bordo del USS John F. Kennedy (CVN-79), el segundo portaaviones de la clase Gerald R. Ford, demostrando su capacidad para operar desde la cubierta de vuelo de estos buques, un paso que amplía las posibilidades de despliegue de la aviación naval de Estados Unidos.

Lockheed Martin, fabricante del F-35C, informó de que dos aparatos procedentes de la base aeronaval de Patuxent River (Maryland) realizaron 34 vuelos en 11 días, con 122 lanzamientos por catapulta y otros tantos aterrizajes con cable de frenado. Las pruebas validaron la compatibilidad del caza con los sistemas de lanzamiento electromagnético (EMALS) y de recuperación avanzada (AAG) del portaaviones.

El primer aterrizaje de un F-35C en el John F. Kennedy tuvo lugar el 13 de octubre, coincidiendo con el 251 aniversario de la Marina estadounidense. La campaña en el mar dio continuidad a las pruebas en tierra desarrolladas entre enero de 2024 y mayo de 2025.

"Este es un acontecimiento fundamental para el F-35C, el Kennedy y la Marina de Estados Unidos", afirmó Sean Jackson, vicepresidente del programa de desarrollo del F-35 en Lockheed Martin.

Según explicó, por primera vez el avión ha demostrado su capacidad para operar desde la cubierta de vuelo de un portaaviones de la clase Gerald R. Ford, integrando un caza de quinta generación con la tecnología naval más avanzada de la Armada estadounidense.

La empresa sostiene que la finalización de esta fase permite a la Marina autorizar las operaciones del F-35C en toda su flota de portaaviones.

El resultado supone un avance en la incorporación del aparato a los buques de nueva generación, diseñados para incrementar el ritmo de operaciones aéreas y mejorar la capacidad de proyección de fuerza de Estados Unidos.

Catapultas electromagnéticas

La clase Gerald R. Ford introduce un entorno operativo distinto al de los portaaviones anteriores. Sus catapultas electromagnéticas permiten controlar con mayor precisión la aceleración de los aviones durante el despegue, mientras que el sistema AAG está diseñado para gestionar la recuperación de una gama más amplia de aeronaves y condiciones de aterrizaje.

También cambia la configuración de la cubierta de vuelo y de la isla de mando, con efectos sobre los flujos de aire, la dinámica de los gases de escape y la organización de las operaciones en cubierta.

Los resultados de los ensayos servirán para elaborar los procedimientos específicos de lanzamiento y recuperación del F-35C en los buques de esta clase.

Las pruebas no se limitaron a comprobar los despegues y aterrizajes. La campaña también permitió evaluar por primera vez el funcionamiento del software Block 4 del F-35 en un entorno embarcado, con especial atención a la estabilidad de los sistemas de misión.

Los ingenieros recopilaron datos para verificar el software y las instalaciones de los equipos EMALS y AAG, así como para validar las cargas que soporta la aeronave durante las maniobras de lanzamiento y recuperación.

Otro de los objetivos fue comprobar el sostenimiento del avión en este nuevo entorno naval, un aspecto esencial para garantizar su disponibilidad operativa durante los despliegues.

La integración de un caza de estas características exige coordinar no solo sus sistemas de vuelo y combate, sino también los procedimientos de mantenimiento, logística y apoyo técnico del portaaviones.

La proyección naval de EEUU

La validación del F-35C en el John F. Kennedy tiene implicaciones que van más allá de la certificación técnica.

La Marina estadounidense busca combinar sus nuevos portaaviones de propulsión nuclear con una aviación embarcada capaz de operar en entornos cada vez más disputados, donde la furtividad, la superioridad informativa y la coordinación entre plataformas resultan determinantes.

El portaviones USS Gerald R. Ford a su llegada a Palma de Mallorca Cati Cladera EFE

En un escenario marcado por la creciente competencia estratégica con China en el Indo-Pacífico, la capacidad de proyectar poder aéreo desde el mar constituye uno de los principales instrumentos de presencia militar de Washington.

Los portaaviones de la clase Gerald R. Ford están concebidos para aumentar la generación de salidas aéreas y sostener operaciones de alta intensidad, mientras que el F-35C aporta sensores avanzados, baja observabilidad y capacidad para compartir información con otras unidades.

Lockheed Martin presenta estas capacidades como la base de futuras operaciones navales y conjuntas.

La combinación de los nuevos portaaviones con el F-35C permitirá a la Marina estadounidense integrar mejor su aviación embarcada en redes de combate distribuidas, donde la detección, el intercambio de datos y la coordinación de ataques son cada vez más decisivos.