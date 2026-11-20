El Ministerio del Interior destina 157 millones de euros a la adquisición de 18 helicópteros H135 y 4 unidades H160 para la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Airbus Defence and Space obtiene 131 millones para el soporte logístico integrado de plataformas aéreas de ala fija como el MRTT, el C295 y modelos en proceso de baja.

Defensa asigna una financiación de 200 millones de euros, con un valor estimado de 996 millones, para la modernización y sostenimiento del ciclo de vida de los helicópteros NH90.

El Consorcio Español para el Desarrollo Industrial del programa Eurofighter recibe 4.080 millones de euros para la modernización y desarrollo evolutivo del caza en el Ejército del Aire.

Además del Programa Especial de Modernización (PEM) para la adquisición de capacidades PNT robustas, otra de las iniciativas del Gobierno pasa por la modernización y el desarrollo evolutivo de los cazas Eurofighter encuadrados dentro del Ejército del Aire y del Espacio.

En particular, este PEM ha recibido una financiación de 4.080 millones de euros al Consorcio Español para el Desarrollo Industrial del programa Eurofighter (conformada por Airbus Defence and Space e ITP Aero), aunque el valor total del programa no se ha desvelado.

El programa se define para llevar a cabo el Soporte Logístico Integrado del sistema de armas del Eurofighter, así como actividades de modernización y desarrollo de nuevas capacidades relacionadas con la participación española en el programa internacional del caza.

Entre las principales tareas asignadas están las actividades de ingeniería para diseño, desarrollo, demostración y cualificación de paquetes de capacidades operacionales, armamento y equipos que se requieran para la evolución del sistema de armas y el mantenimiento de la seguridad en cuanto a aeronavegabilidad.

La documentación también recoge actividades de actualización de paquetes de capacidades operacionales para la homogeneización de la flota de EF2000 que requiera el Ejército del Aire y del Espacio. Así como aspectos dentro del soporte logístico integrado tanto de la célula como para el motor.

Con carácter prioritario el Programa deberá contribuir a la constante evolución de las capacidades operativas del sistema de armas necesarias para garantizar su interoperabilidad con el resto de plataformas de la OTAN y el mantenimiento de su relevancia operativa en los escenarios actuales y futuros, explican.

De forma paralela, Airbus Defence and Space también ha sido adjudicataria de la modernización y el desarrollo evolutivo de plataformas aéreas con una prefinanciación de 131 millones.

Este PEM recoge las aeronaves convencionales de ala fija de fabricación nacional del Ejército del Aire con el objetivo de llevar a cabo el Soporte Logístico Integrado (ILS) de modelos como el MRTT y C295. Además, incluye a las plataformas en proceso de baja como son el C212 Aviocar y CN235.

Helicópteros

Otro de los programas especiales de modernización recogidos en el último Real Decreto publicado es la modernización de los helicópteros NH90.

Con una financiación de 200 millones y un valor estimado total de 996 millones, el objetivo del Ministerio de Defensa es alcanzar y mantener las capacidades operativas requeridas a estos sistemas de armas.

Todo ello implicará el desarrollo de capacidades industriales, tecnológicas y operativas asociadas al sostenimiento y desarrollo evolutivo durante el ciclo de vida de los sistemas de armas NH90.

Asimismo, dentro de la rama de helicópteros, el Gobierno también ha impulsado la adquisición de 18 helicópteros H135 y 4 unidades del H160 para el Ministerio de Interior. Este programa cuenta con una financiación de Industria de 157 millones de euros.

Si bien las aeronaves son fabricadas por Airbus en sus instalaciones de Alemania para el H135 y Francia para el H160, la participación de la industria española es fundamental para la instalación y certificación del equipamiento específico requerido tanto por la Guardia Civil como la Policía Nacional, según se recoge en el Real Decreto.