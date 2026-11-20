La iniciativa de la EDA permite integrar sensores NRBQ en drones aéreos y terrestres para detectar amenazas en tiempo real sin poner en riesgo la vida de los soldados.

El Ministerio de Defensa tampoco ha participado en el nuevo proyecto de la Agencia Europea de Defensa para la compra conjunta de sistemas de vigilancia nuclear, radiológica, biológica y química (NRBQ).

Fuentes del sector señalan la falta de lanzadores espaciales en Europa y destacan que participar en el programa STARLIFT habría abaratado costes y facilitado el acceso a contratos comerciales.

España no se ha sumado a la iniciativa multinacional STARLIFT de la OTAN para garantizar el lanzamiento militar de satélites, siendo la única potencia espacial sin capacidad propia de lanzamiento en quedar fuera.

A pesar de los grandes y multimillonarios programas de modernización que está impulsando el Ministerio de Defensa español, su participación en algunos proyectos conjuntos de la OTAN o la Agencia Europea de Defensa (EDA) sigue estando un escalón por debajo.

El perfecto ejemplo de ello ha ocurrido, en dos ocasiones, esta misma semana, en la que España ha dejado de lado dos programas importantes en cuanto a capacidad de lanzamiento espacial y la adquisición de sistemas de vigilancia contra amenazas NRBQ (Nucleares, Radiológicas, Biológicas y Químicas).

Comenzando por el programa de la Alianza Atlántica, el pasado martes 17 de noviembre, en la conferencia con motivo del NATO EDGE 2026, la OTAN anunció la iniciativa espacial multinacional STARLIFT.

Según han explicado, STARLIFT busca garantizar la capacidad de lanzamiento de satélites con fines militares. "Asegurar un acceso fiable al espacio es esencial para operaciones militares como comunicaciones, navegación, inteligencia y alerta temprana".

Los países que participan en esta nueva iniciativa son Bélgica, Canadá, Finlandia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Suecia, Turquía y Reino Unido —a los que se ha unido Corea del Sur—.

De esta forma, España es la única potencia espacial sin capacidad propia de lanzamiento —representada únicamente por EEUU y Francia— que no se ha unido a la iniciativa STARLIFT.

Si bien existen algunas compañías españolas que trabajan en el sector de los lanzadores, como PLD Space, España lleva varios años erigiéndose como uno de los países con mayores capacidades industriales de toda la OTAN, prueba de ello son los satélites SpainSat NG y los futuros PAZ II y la Constelación Atlántica.

Además, desde el Ministerio de Defensa se ha anunciado en los últimos tiempos importantes inversiones en la constelación IRIS2 y en el programa de adquisición de sistemas PNT resilientes para las Fuerzas Armadas.

Fuentes industriales del sector espacial consultadas por EL ESPAÑOL han apuntado a la extrema necesidad de capacidad de lanzamiento espacial por parte tanto de España como del resto de países europeos.

"Faltan lanzadores para todos los programas satelitales planeados para los próximos años", apuntan. "Esta escasez se podría paliar en buena parte con la participación en este tipo de iniciativas que facilitan los procesos y rebajan de forma importante los costes".

Así lo explican desde la OTAN, que ha diseñado STARLIFT para proporcionar ayuda a los países participantes a conectar con los proveedores de lanzamiento comerciales y los puertos espaciales para que el acceso a la órbita sea "más resiliente, receptivo y rentable".

Asimismo, la iniciativa proporcionará a los usuarios militares un servicio de lanzamiento que les ayudará a asegurar espacios en lanzadores comerciales, basándose en una red de puertos espaciales de toda la Alianza y Corea del Sur.

STARLIFT también servirá como plataforma para desarrollar y probar conceptos para operaciones espaciales de respuesta rápida, incluido el lanzamiento urgente de satélites, explican.

Vigilancia NRBQ

De forma paralela, también esta semana, la Agencia de Defensa Europea (EDA) ha impulsado la adquisición conjunta de equipos y servicios de vigilancia nuclear, radiológica, biológica y química (NRBQ).

En este caso, los países participantes en la iniciativa son Austria, Croacia, Alemania, Lituania, Eslovaquia y Eslovenia.

"La preparación de la defensa europea exige algo más que ambición", ha declarado André Denk, director ejecutivo de la EDA. "Requiere la colaboración para ofrecer capacidades concretas".

Por otro lado, Klaudia Tanner, líder del proyecto en Austria, ha indicado que "los países que adquieran los sistemas de reconocimiento y vigilancia NRBQ en el marco de este proyecto podrán cooperar fácilmente con los sistemas de los demás países participantes".

Dron con sensor NRBQ EDA

"Las amenazas podrán detectarse sin poner en riesgo vidas humanas", afirmó Tanner durante la firma.

Esta nueva iniciativa se basa en un proyecto de cooperación iniciado en 2018 por el que se desarrollaron una serie de sensores de reconocimiento y vigilancia NRBQ que pueden integrarse a bordo de drones autónomos, tanto aéreos como terrestres.

Según explica la EDA, esto permite a las fuerzas armadas identificar amenazas y, al mismo tiempo, reducir el riesgo de exposición del personal.

Un software especialmente desarrollado evalúa y procesa de inmediato los datos transmitidos, generando una imagen de la situación NRBQ en tiempo real para apoyar la toma de decisiones de los comandantes.

Algunas de estas tecnologías, tal y como han explicado, se probaron recientemente durante el ejercicio de Experimentación Operativa de la UE (EU OPEX) en Portugal, demostrando su potencial para uso operativo. Se prevé que la fase de desarrollo del proyecto finalice a mediados de 2027.