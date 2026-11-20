La iniciativa fomenta la soberanía nacional en cifrado, fabricación y desarrollo tecnológico, garantizando la operatividad de tropas, vehículos, buques, aeronaves y armas.

El programa busca proteger la seguridad nacional frente a interferencias de guerra electrónica (NAVWAR), apoyándose en el servicio encriptado Galileo PRS y fuentes autónomas.

Las empresas Indra, Grupo Oesía y GMV han sido elegidas para llevar a cabo el desarrollo e implantación de estos sistemas esenciales de navegación y sincronización.

El Gobierno aprueba un Programa Especial de Modernización dotado con 2.300 millones de euros para dotar a las Fuerzas Armadas de capacidades PNT resilientes.

Tras la aprobación en el Consejo de Ministros del 3 de noviembre, el Gobierno ha publicado más detalles sobre uno de los Programas Especiales de Modernización (PEM) más esperados del año: el que proporcionará capacidades PNT resilientes a las Fuerzas Armadas.

Con una dotación económica total de 2.300 millones de euros, las elegidas para llevar a cabo el programa son las compañías Indra, Grupo Oesía y GMV, las tres con amplia experiencia en esta tecnología calificada por Defensa como "esencial".

Como ya viene siendo habitual de ejercicios anteriores, el Ministerio de Industria se encarga de la prefinanciación de buena parte de estos PEM. En este caso, la cifra asciende a 1.082 millones de euros, empezando este año y finalizando en 2031.

El programa Sistemas de Posicionamiento, Navegación y Sincronismo Robustos Galileo PRS se constituye con el propósito de implantar en las FAS sistemas de PNT robustos basados principalmente en la utilización del servicio encriptado PRS (Public Regulated Service) del sistema de navegación por satélite europeo Galileo.

Además, según indican, esta capacidad se verá complementada con otras fuentes de PNT autónomas fiables sin necesidad de señal satelital.

Conforme a las necesidades operativas de las FAS, la capacidad de PNT robusta permitirá mantener las capacidades militares necesarias para proteger los intereses esenciales de la defensa y seguridad nacional frente a las amenazas de la guerra de navegación (Navigation Warfare, NAVWAR).

Para ello, el objetivo del PEM es incorporar la soberanía nacional en los procesos de cifrado, desarrollo tecnológico, fabricación, sostenimiento, modernización y operación de los sistemas PNT robustos en sistemas de armas, vehículos terrestres, buques y aeronaves militares, así como los sistemas de comunicaciones estratégicas y tácticas, conforme al nivel de resiliencia requerido por las FAS.

Las compañías adjudicatarias trabajarán en la fabricación nacional de los sistemas PNT,la miniaturización de componentes electrónicos, la capacitación de la industria nacional en materia de criptografía y la implantación del canal secundario nacional que permitirá la gestión remota de claves y el intercambio de información a través de Galileo PRS.

Campos de aplicación

Durante décadas, los sistemas globales de navegación por satélite (GNSS) han funcionado como la columna vertebral invisible de la sociedad, con un importante abanico de aplicaciones críticas dentro del ámbito operacional militar.

Sin embargo, por su propia arquitectura y concepto, ha demostrado ser especialmente vulnerable en entornos electromagnéticos comprometidos, con relevancia en los ámbitos del jamming (bloqueo intencionado mediante ruido de radiofrecuencia) y del spoofing (suplantación maliciosa de coordenadas o marcas temporales).

Guerras recientes como la de Ucrania han servido como ejemplificadores de este tipo de escenarios, en los que se ha vuelto imprescindible contar con sistemas propios diseñados para seguir operando en mitad de ataques de guerra electrónica.

Todo ello evidencia un entorno electromagnético progresivamente hostil donde la disponibilidad del GPS ya no puede darse por sentada.

Según el Gobierno español, disponer de capacidades PNT resilientes, versátiles y con un elevado grado de autonomía es un requisito indispensable para garantizar la continuidad de todo tipo de misiones.

Capacidades PNT

Atendiendo al acrónimo de PNT, las dos primeras letras representan el Posicionamiento y la Navegación. Ambas permiten conocer las coordenadas exactas en tiempo real de tropas de infantería, vehículos blindados, buques de guerra, aviación y sistemas no tripulados de todo tipo.

Además, también permiten trazar rutas seguras y guiar sistemas de armas con precisión hacia su objetivo.

La última letra representa al Tiempo, la que los expertos califican como la dimensión más crítica y sensible.

La sincronización precisa de los relojes tácticos y frecuencias resulta imprescindible para coordinar el intercambio de datos, operar radares y equipos de guerra electrónica sin generar interferencias mutuas y evitar que las comunicaciones sean interceptadas o bloqueadas por el enemigo.

Según explican desde GMV, la resiliencia PNT no consiste en asumir que la navegación por satélite estará siempre accesible, sino en preparar las arquitecturas tecnológicas para operar con seguridad y fiabilidad cuando no lo esté.

Con esta inversión aprobada por el Consejo de Ministros, se busca la incorporación de soluciones redundantes, sensores inerciales y sistemas de protección frente a interferencias, asegurando que la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas españolas permanezca resguardada ante las exigencias de la guerra electrónica contemporánea.