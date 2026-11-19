Las unidades operativas realizarán misiones de apoyo táctico, reconocimiento, evacuación médica e intervenciones de zapadores y emergencias civiles.

Los vehículos contarán con propulsión híbrida, autonomía de hasta 8 horas, capacidad de navegación autónoma y apoyo de un dron aéreo secundario.

Empresas e instituciones como Escribano, Iturri, Sener, Santa Bárbara Sistemas y CTAG participan en las distintas fases de diseño del proyecto.

El Ministerio de Defensa y el CDTI impulsan un programa de 11,9 millones de euros para desarrollar prototipos de drones terrestres pesados (UGV) de ruedas y cadenas.

Con los drones copando los cielos de los campos de batalla, su aplicación en el dominio terrestre ha empezado a coger forma en los últimos años, especialmente desde su aplicación en la guerra de Ucrania como vectores de ataque y defensa para infantería y caballería.

Se trata de un ámbito relativamente poco explorado en España que desde el Ministerio de Defensa y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) se han propuesto impulsar con un nuevo programa para el desarrollo de un robot terrestre.

El proyecto, dotado con 11,9 millones de euros, busca desarrollar prototipos de vehículos terrestres no tripulados (UGV) pesados capaces de asumir misiones de alto riesgo para el personal, tanto en escenarios puramente militares como en catástrofes de ámbito civil.

Durante esta primera fase de diseño eliminatoria, el CDTI ha planteado un lote para el diseño del vehículo de ruedas y un segundo para las cadenas.

En el de ruedas participan Escribano Mechanical and Engineering, Iturri, Sener y una UTE conformada por Little Electric Car y el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG).

Por otro lado, en el de cadenas están presentes SVMAC, Santa Bárbara Sistemas y una UTE de Ficosa, Idneo y Structural Aerospace Systems (SASCorp).

La génesis del programa responde a una brecha constatada por el Ministerio de Defensa y CDTI que, tras recabar informes sobre la tecnología disponible, concluyeron que las soluciones comercialmente existentes no cubrían los requisitos operativos demandados.

Por ello, según la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se propone impulsar un proyecto para llevar los sistemas desde un nivel de madurez TRL 4 (validación en laboratorio) hasta TRL 7 (demostración de prototipo en entorno operacional real).

En cuanto al núcleo del programa, se basa en un concepto alineado con la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa para el desarrollo de vehículos autónomos puros, dejando de esta forma los remotamente tripulados.

El diseño de los UGV se articulará sobre una barcaza para cada uno de los dos lotes y que permita el intercambio de módulos funcionales y sistemas.

Asimismo, en la documentación se recoge que el desarrollo de los vehículos terrestres deberá ir acompañado por un UAV de apoyo aéreo con funciones de pilotaje en remoto y vuelo cautivo de seguimiento al robot.

También deberán trabajar en un puesto de mando portable compuesto de diferentes interfaces para la conducción del UGV, el control de misión y la carga útil, pudiendo incorporar de forma opcional realidad aumentada.

En cuanto a movilidad y resistencia, ambos lotes comparten los mismos requisitos. Los vehículos integrarán un sistema de propulsión híbrida —motor eléctrico, baterías y motor térmico— con una autonomía mínima de 8 horas o 400 kilómetros.

Para misiones discretas, dispondrán de un modo puramente eléctrico —con baja firma acústica y térmica— de al menos 2 horas o 100 kilómetros y que se combinará con un perfil sigiloso que desactivará los sensores emisores de radiación como el radar o el LiDAR.

Los UGV también deberán ser capaces de arrastrar remolques de hasta 3.000 kilogramos y disponer de puntos de estiba para su aerotransporte según normativa OTAN.

La supervivencia en entornos hostiles es uno de los pilares en los que se centra el pliego con más detalle. El UGV alternará entre modo teleoperado, fuera de línea y navegación autónoma. Este último con la creación de rutas mediante waypoints, seguimiento de convoyes o personas, función de retorno a base y evasión de obstáculos.

Lotes y fases

El lote correspondiente con el UGV de ruedas cuenta con un presupuesto de 5,9 millones de euros y exige tracción total con motorización independiente en cada rueda, suspensión neumática regulable, 190 caballos de potencia mínima y una capacidad de carga por encima de, al menos, 2.000 kilogramos sin superar los 9.000 kg en orden de misión.

Debe alcanzar 75 km/h en carretera y 50 km/h campo a través y sus misiones abarcan apoyo táctico, ISTAR (Inteligencia, Vigilancia, Adquisición de Objetivos y Reconocimiento), logística, evacuación médica (MEDEVAC), defensa NRBQ y apertura de brechas.

Destacan como cargas obligatorias una estación de armas remota nacional (RWS), una hoja quitanieves y un módulo nodriza capaz de recargar dos UAV y dos UGV ligeros transportables.

Torreta de EM&E a bordo de un dron Ejército de Tierra

En cuanto al UGV de cadenas, dispone de 6 millones de euros, El vehículo deberá estar pensado para terrenos abruptos o resbaladizos, alcanzar hasta 17.000 kg en orden de misión con al menos 4.000 kg de carga útil, potencia de 270 caballos y una velocidad máxima de 50 km/h en carretera.

Se orienta a la extinción directa de incendios forestales, catástrofes y trabajos de ingenieros o zapadores, integrando obligatoriamente hoja empujadora dózer, arado ripper trasero, bomba de alta presión con monitor remoto y depósito extintor de 2.750 litros.

El calendario para ambos proyectos abarca un máximo de 30 meses, con una primera fase de diseño de cinco meses —que comenzó el 7 de octubre—, una segunda fase de desarrollo y verificación de 21 meses y la tercera para la validación preoperacional, que contará con dos finalistas por lote y se someterán a pruebas reales del Ejército de Tierra y la UME.