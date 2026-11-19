CSG prueba en Eslovaquia su nuevo carro de combate medio CFL-120 Karpat, con la torreta HITFACT MkII de Leonardo
El blindado está desarrollado junto a la turca FNSS
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El grupo checo CSG ha mostrado en Eslovaquia las capacidades dinámicas del carro de combate medio CFL-120 Karpat, desarrollado junto a la firma turca FNSS.
CSG Defence, su filial MSM Land Systems y la italiana Leonardo firmaron un acuerdo para la promoción, producción y comercialización de la torreta HITFACT MkII.
La torreta integra un cañón de 120 mm que ofrece una potencia de fuego equiparable a la de un carro principal, pero apta para plataformas de menor peso.
El proyecto une la plataforma militar turca, la tecnología de armamento italiana y las capacidades de fabricación eslovacas de CSG.
El grupo checo CSG ha mostrado por primera vez las capacidades dinámicas de su nuevo carro de combate medio CFL-120 Karpat, fruto de la colaboración entre el Grupo CSG y la compañía turca FNSS. El vehículo, presentado en la feria de defensa IDEB 2026 de Bratislava, ha protagonizado una demostración en un campo de pruebas militar de Eslovaquia, donde ha circulado por terreno accidentado y disparado contra distintos blancos.
La exhibición ha servido también para avanzar en la dimensión industrial del programa. CSG Defence, su filial MSM Land Systems y la italiana Leonardo han firmado un memorando de entendimiento (MoU) para establecer un marco de cooperación a largo plazo en la promoción, comercialización y producción de la torreta HITFACT MkII, integrada en el nuevo blindado.
El programa combina así tres aportaciones industriales —la plataforma turca, la capacidad de fabricación eslovaca y la tecnología de armamento italiana— con el objetivo de posicionarse en el mercado de vehículos blindados de nueva generación.
El proyecto combina la experiencia de esta última en el desarrollo de plataformas blindadas con las capacidades industriales de fabricación de CSG en Eslovaquia. Leonardo aporta la torreta y el sistema de armamento principal.
El acuerdo permitirá a los socios explorar oportunidades de comercialización conjunta y producción del sistema HITFACT MkII, además de abrir la puerta a futuras colaboraciones tecnológicas.
Michal Baláž, director ejecutivo de MSM Land Systems, ha calificado la firma como "un hito importante en el desarrollo continuo del proyecto CFL-120 Karpat".
El directivo considera que la alianza con Leonardo permitirá aprovechar las capacidades de ambas compañías y abrir nuevas oportunidades de negocio.
Por su parte, Luca Perazzo, director general adjunto del área de Sistemas de Defensa de Leonardo, ha destacado la versatilidad de la torreta HITFACT MkII. "La integración del HITFACT MkII en el vehículo Karpat confirma una vez más la versatilidad y la modularidad de nuestra torreta", ha señalado.
El sistema incorpora un cañón de 120 mm que, según Leonardo, ofrece una potencia de fuego comparable a la de un carro de combate principal, pero con un peso reducido y una menor fuerza de retroceso. Estas características permiten su instalación en plataformas ligeras y medias, tanto de cadenas como de ruedas.
Un carro medio
El CFL-120 Karpat se encuadra en la categoría de carros de combate medios, concebidos para combinar la capacidad de fuego de los vehículos principales con mayor movilidad y menores exigencias logísticas.
Su base es la plataforma sobre orugas Kaplan, desarrollada por FNSS. El vehículo está diseñado para fuerzas armadas que buscan reforzar sus capacidades de apoyo de fuego directo y maniobra blindada sin recurrir necesariamente a carros principales de mayor peso.
En el apartado industrial, MSM Land Systems desempeñará un papel relevante en la posible localización de la producción en Eslovaquia. Esta participación permitirá aprovechar las instalaciones y capacidades de fabricación del grupo checo para desarrollar una cadena industrial vinculada al programa.
La cooperación con Leonardo podría extenderse, además, a otros sistemas de armamento. El memorando contempla la posibilidad de incorporar el X-GUN de 30 mm de la compañía italiana, destinado a torretas de calibre medio.