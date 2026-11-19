Este último relevo se produce tras veinte años de presencia militar ininterrumpida de España en Líbano para favorecer la paz y estabilidad en la región.

La brigada saliente concluye su misión de seis meses habiendo realizado una treintena de intervenciones EOD, incluyendo la retirada de 4.000 kilos de explosivos en Houla.

El contingente mantendrá su puesto hasta el 31 de diciembre de 2026, fecha fijada por la ONU para la conclusión de las actividades operativas de la misión en Líbano.

La Brigada 'Aragón' I (BRILIB XLVI) asume el mando del Sector Este de la misión UNIFIL tras tomar el relevo de la BRILIB XLV en la Base 'Miguel de Cervantes'.

España encara las últimas semanas de la misión en el Líbano asumiendo el mandato del Sector Este de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas (UNIFIL) con el acto de relevo formalizado en la Base 'Miguel de Cervantes'.

De esta forma, la Brigada Líbano XLV cede el testigo al contingente español número XLVI (BRILIB XLVI), generado sobre la base de la Brigada ‘Aragón’ I, que se mantendrá en su puesto hasta el próximo 31 de diciembre de 2026, fecha marcada por la ONU para el fin de las actividades operativas de la misión.

El acto de relevo ha estado presidido por el comandante de la misión UNIFIL y Force Commander, general de división italiano Diodato Abagnara, según indican desde el EMAD.

Además, ha contado con la presencia de autoridades civiles como el embajador de España en Líbano, Miguel de Lucas González, y militares pertenecientes a las Fuerzas Armadas libanesas, así como de representantes de los diferentes contingentes que integran la misión de Naciones Unidas y autoridades civiles y militares locales.

La BRILIB XLVI recoge el testigo de la BRILIB XLV, basada en el Mando de Tropas de Montaña ‘Roncesvalles’, que ha concluido con éxito su misión tras seis meses sobre el terreno.

Desde su llegada en mayo, la BRILIB XLV ha desarrollado su misión en un entorno de elevada complejidad e inestabilidad regional, manteniendo su capacidad operativa y el cumplimiento de las tareas encomendadas por Naciones Unidas.

Entre sus principales cometidos han destacado las patrullas de vigilancia y reconocimiento, la observación de la situación sobre el terreno, la coordinación con las Fuerzas Armadas libanesas (LAF) y las actividades destinadas a contribuir a la estabilidad en su área de responsabilidad.

Han tenido especial relevancia las actuaciones de los equipos de desactivación de explosivos (EOD) que, con una treintena de intervenciones, han contribuido a reducir los riesgos derivados de la presencia de municiones y artefactos explosivos.

Entre ellas destacan la interceptación y retirada de garrafas que contenían unos 4.000 kilogramos de material explosivo en la zona de Houla o la localización y neutralización de elementos explosivos en un UAV en el Sector Este.

El despliegue también ha estado marcado por actos de especial significado institucional, entre ellos la conmemoración del vigésimo aniversario de la presencia militar española en Líbano, el reconocimiento a los militares fallecidos en cumplimiento de su misión y los homenajes a quienes perdieron la vida durante anteriores despliegues.

Tras veinte años de presencia ininterrumpida en Líbano, España continúa contribuyendo a los esfuerzos internacionales para favorecer la paz y la estabilidad en la región, manteniendo su estrecha cooperación con las Fuerzas Armadas Libanesas y su compromiso con la población local.

Con el relevo de la BRILIB XLVI, España vuelve a poner de manifiesto su capacidad para liderar operaciones multinacionales en escenarios complejos, consolidando una trayectoria de servicio bajo bandera de Naciones Unidas que constituye una de las principales expresiones del compromiso de España con la seguridad internacional.