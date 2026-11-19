El sector invierte un 9% de su facturación en I+D+i y reivindica el retorno económico de la inversión en defensa, destacando que cada euro invertido se multiplica por dos en beneficio de la sociedad.

Gutiérrez defiende la importancia de fortalecer la cadena de suministro integrada por pymes y simplificar los mecanismos de contratación para responder a la rápida evolución tecnológica militar.

Las empresas integradas en TEDAE alcanzaron una facturación récord de 18.034 millones de euros en 2025, un 11,6% más que el año anterior, procediendo más del 50% de las ventas de la exportación.

El presidente de TEDAE, Alberto Gutiérrez, reclama acuerdos de Estado y presupuestos plurianuales y multilegislatura para dotar de estabilidad y previsibilidad al sector de la defensa.

La industria española de defensa atraviesa un ciclo de fuerte crecimiento, impulsado por el rearme europeo y la creciente incertidumbre geopolítica. El gran desafío ahora es convertir este impulso inversor en capacidades industriales sólidas y sostenibles a largo plazo.

Así lo defiende Alberto Gutiérrez, presidente de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), en una entrevista con EL ESPAÑOL, en la que reclama estabilidad presupuestaria y compromisos que vayan más allá de los cambios de Gobierno. "La previsibilidad no cuesta más dinero y aporta un valor enorme al sector", subraya.

Gutiérrez pone cifras al potencial de la industria: las empresas integradas en TEDAE cerraron 2025 con una facturación récord de 18.034 millones de euros, un 11,6% más que en 2024, y más de la mitad de sus ventas proceden de la exportación.

Para consolidar este crecimiento, reclama "acuerdos de Estado", inversiones plurianuales y una cadena de suministro sólida y competitiva, en la que las pymes tecnológicas tengan un papel protagonista junto a las grandes compañías tractoras.

El presidente de TEDAE insiste, además, en la necesidad de acercar el sector a la sociedad y explicar el retorno económico y tecnológico de la inversión en defensa. "Sin industria no hay defensa, y sin defensa no hay seguridad", afirma, reivindicando el papel estratégico de esta industria para reforzar la autonomía tecnológica de España y Europa.

Alberto Fernández en un momento de la entrevista con El Español. Sara Fernández. EE.

España ha iniciado un ciclo inversor como todos los países de la Unión Europea, motivado primero por la guerra de Ucrania y luego por toda la incertidumbre geopolítica. ¿Está preparada la industria española para asumir este escenario?

Estamos en un nuevo ciclo de inversión y crecimiento que tenemos que aprovechar para crear una cadena de suministro competitiva, sostenida en el tiempo y que venga para quedarse. Contamos con una base industrial muy sólida, con presencia en programas europeos y con una resiliencia natural gracias a nuestra dualidad: somos defensa, pero también aeronáutica, espacio y seguridad.

Las cifras del estudio con PwC lo respaldan, las compañías de estos cuatro ámbitos cerraron 2025 con ventas récord de 18.034 millones de euros en España, un 11,6% más frente a 2024. Y hay un termómetro clave de esa competitividad: la exportación.

Más allá de la actividad nacional, cuando sales fuera a competir con los mejores del sector y más del 50% de tu facturación es exportación, queda claro que tenemos una industria muy capaz y competente.

Desde TEDAE siempre han reclamado inversiones plurianuales y a largo plazo, blindadas ante los cambios de gobierno….

Sí, la previsibilidad es clave. Las industrias de Tedae son industrias de Estado, por ello, es necesario que los planes de Defensa que sean previsibles y multilegislatura, que garanticen su continuidad en el tiempo.

En definitiva, la previsibilidad no cuesta más dinero y aporta un valor enorme al sector.

Como reflejábamos en el informe de PwC, si comparamos dos empresas con el mismo nivel de inversión —una con un flujo sostenido y previsible, y otra sometida a frenazos y acelerones—, la diferencia al cabo de tres años es un 10 % más de generación de riqueza.

En definitiva, la previsibilidad no cuesta más dinero y aporta un valor enorme al sector.

Ya se han aprobado la mayoría de los 15 Programas Especiales de Modernización (PEM) previstos para 2026, aunque todavía faltan los reales decretos que adjudican su desarrollo a las empresas. ¿Los esperan pronto?

Esperamos que estén listos antes de que acabe la legislatura, aunque tiene pinta de que estaremos pendientes hasta el final. En las conversaciones que mantenemos tanto con Defensa como con Industria, nos consta que están trabajando muy duro para sacarlos todos adelante.

Son fundamentales, porque el PEM es la herramienta que nos da precisamente la sostenibilidad y la previsibilidad que necesitamos.

Llevamos ya 79 programas, más los 15 PEM de este 2026; hablamos de unos 95 programas de defensa en cartera ahora mismo.

Y todo ello con una previsibilidad de unos 32.000 millones al año para alcanzar el 2,1% del PIB.

Sí, porque como comentaba antes, más allá de la previsibilidad y la sostenibilidad en el tiempo, el formato con el que se están desarrollando los PEM —exigiendo que un 80 % de la actividad se realice en España y un 90 % en Europa—, sumado a los planes de desarrollo industrial, resulta fundamental.

Son las piezas clave para resolver la ecuación de garantizar la sostenibilidad a largo plazo y, al mismo tiempo, reforzar nuestra soberanía nacional.

Tanto los citados PEM en España como la nueva estrategia de EEUU apuntan hacia sistemas más ligeros, mando y control y drones, sin abandonar las grandes plataformas. ¿Cree esa tendencia estructural que seguirá creciendo?

Creo que los conflictos actuales nos están dando lecciones diarias sobre cuáles serán los potenciales nuevos escenarios de guerra en el futuro. Y, evidentemente, Ucrania ha sido un antes y un después, en cuanto al uso de un laboratorio.

Vuelvo a insistir en lo de antes y coincido contigo: probablemente no es una cosa u otra, sino que serán nuevas. De hecho, aparecen nuevos dominios que hasta ahora no teníamos contemplados, como el dominio cognitivo, que no está tan relacionado con los sistemas de armas, pero sí con otros elementos.

Gutiérrez asegura que "Contamos con una red de pymes muy sólida y con un tejido industrial del que podemos sentirnos orgullosos". Sara Fernández. EE.

También surgen dominios como el espacial, que está pasando progresivamente de un entorno puramente civil a un entorno militar. Por eso, creo que es pura innovación.

Veremos cada vez más elementos que nos sorprenden. Pero lo que sí es cierto es que tenemos que seguir invirtiendo en innovación, en inteligencia artificial, en redes neuronales, en claves cuánticas para las comunicaciones, además de en el resto de plataformas, que también seguirán existiendo.

¿Son optimistas?

Somos optimistas, y tenemos motivos para serlo. Contamos con un ciclo inversor, respaldado por una base industrial y tecnológica muy sólida en España.

Sin embargo, el reto no es solo crecer, sino transformar estas oportunidades en verdadero progreso: consolidar nuestro tejido empresarial, ganar competitividad, abrirnos más a la exportación y levantar una cadena de suministro resiliente.

Las grandes empresas tractoras lideran la mayoría de los citados programas de modernización, ¿cómo podemos integrar mejor a las pymes, tecnológicas y startups para fortalecer la cadena de suministro?

Es importante tener los dos elementos. Hay que contar con empresas con músculo financiero para abordar proyectos complejos y con acceso a una cadena de suministro importante, pero también con pequeñas y medianas empresas que aporten la agilidad necesaria en un mundo como el nuestro, que es pura innovación, para generar soluciones de forma más o menos rápida.

Para mí, la fórmula para una mejor colaboración tiene dos claves. La primera es el conocimiento. Aunque hablamos mucho de la cadena de suministro y de las pequeñas y medianas empresas, no todas son suficientemente conocidas.

Hay que contar con empresas con músculo financiero para abordar proyectos complejos y con acceso a una cadena de suministro importante.

Por eso, desde TEDAE dinamizamos los encuentros business to business (B2B). Hace menos de un mes tuvimos más de 90 empresas y más de 500 reuniones, en las que las personas tuvieron la oportunidad no solo de presentarse —de mostrar qué pueden aportar como pequeña o mediana empresa—, sino también de conocer cuáles son las necesidades de las grandes.

La otra clave es la mutua dependencia. Creo que, en la medida en que la creación de valor de la gran empresa se produce de forma importante fuera de su perímetro, es la empresa tractora la que tendrá que hacerse cargo de que la pequeña y mediana empresa sea competitiva, siga siendo viable y tenga los medios para poder desarrollarse.

España tiene ciertas ventajas competitivas con respecto a otros países ¿En dónde ven desde Tedae más ventajas competitivas?

España tiene una larga trayectoria en programas internacionales de desarrollo, desde el Eurofighter hasta el reciente FCAS. Esa experiencia, junto con el espíritu emprendedor y exportador del país, nos ofrece una oportunidad clara.

Contamos con una red de pymes muy sólida y con un tejido industrial del que podemos sentirnos orgullosos. Durante estos meses al frente de TEDAE, he tenido la oportunidad de conocerlo de cerca: empresas presentes en todos los territorios, a menudo de pequeño tamaño, pero capaces de desarrollar soluciones muy relevantes.

Presidente de TEDAE, subraya que el sector está pendiente de los reales decretos que desarrollen los Programas Especiales de Modernización (PEM).. Sara Fernández EE.

La combinación de grandes empresas tractoras, que captan proyectos de alto contenido tecnológico —ya sea a través de los programas de especialización o de Europa—, con una cadena de suministro ágil, innovadora y emprendedora, constituye una ventaja fundamental.

Además, mantenemos una estrecha colaboración con las Fuerzas Armadas en un entorno donde la innovación es esencial. Cada nuevo sistema de armas exige una respuesta capaz de contrarrestarlo, y eso ocurre hoy en cuestión de semanas. En ese proceso, la cooperación con las Fuerzas Armadas resulta decisiva.

La guerra de Ucrania ha marcado ahí un punto de inflexión

Sin duda. El conflicto en Ucrania ha supuesto un verdadero punto de inflexión. La evolución tecnológica es tan vertiginosa que un sistema capaz de mitigar un dron hoy puede quedar obsoleto la semana siguiente.

Este escenario exige ciclos de respuesta de apenas unas semanas, lo que nos obliga a adaptar nuestros procesos, trabajar codo con codo con las Fuerzas Armadas y generar nuevas capacidades para hacer frente a amenazas en constante cambio.

Les está pasando a los ucranianos con el Geran 5, ahora ya no lo pueden derribar tan fácilmente…

Así es.

En su opinión, ¿Cuáles serían los principales cuellos de botella del sector?¿ y cómo podrían evitarse de cara a todo este rearme europeo?

Estamos transformando los pedidos en capacidades, aunque debemos seguir ordenando este crecimiento y priorizando dónde invertimos esfuerzos y talento.

España parte con ventaja frente a otros países gracias a su base de talento, pero debemos seguir invirtiendo en identificarlo, captarlo, motivarlo y retenerlo.

Existen grandes oportunidades: otros sectores, como la automoción, atraviesan un momento distinto al de TEDAE y cuentan con perfiles fácilmente reciclables hacia nuestra industria. Sin embargo, este trasvase no es automático; exige planificación, previsión e inversión. Si lo hacemos así, podremos superar los cuellos de botella.

España parte con ventaja frente a otros países gracias a su base de talento, pero debemos seguir invirtiendo en identificarlo, captarlo, motivarlo y retenerlo.

La cadena de suministro del sector es una de las más complejas del mundo, junto con la aeronáutica. En aquellas tecnologías críticas donde aún dependemos del exterior, debemos identificar qué suministros y tierras raras necesitaremos y dotarnos de los medios para garantizar su abastecimiento.

La gente no entiende que invertir en defensa es invertir en seguridad, invertir en paz, invertir en desarrollo, invertir en trabajo, invertir en retorno. ¿Cómo les convencería?

A través de la pedagogía. Podemos explicar lo que hacemos saliendo a los medios de comunicación y dando a conocer nuestra labor. También podemos hacerlo de forma indirecta, observando lo que ocurre a nuestro alrededor y aprendiendo de otras experiencias.

Sin industria no hay defensa, y sin defensa no hay seguridad. Además, existe un argumento puramente económico: si analizamos los datos, comprobamos que cada euro invertido en defensa vuelve a la sociedad multiplicado por dos.

La contribución de la industria de defensa al PIB y a las finanzas públicas, mediante los impuestos que genera, es extraordinaria.

Hay un dato que ayuda a entenderlo y que se confirma con la experiencia del pasado: muchas tecnologías de uso civil habitual nacieron en el ámbito de la defensa. Sin esa actividad, no habrían surgido desde Internet hasta muchas otras innovaciones que hoy damos por sentadas.

Por tanto, hay que explicar estos argumentos. Debemos seguir acercándonos a la sociedad y exponernos a ella. Como decía en mi etapa anterior, y sigo diciendo, conocernos es querernos: tenemos que darnos a conocer mucho más.

Aprovechando que estamos en un ambiente casi navideño. ¿Qué le pediría a los Reyes Magos?

[Risas] Pido a los Reyes Magos muchas cosas. Desde la perspectiva del sector, pido que, con la llegada del nuevo Gobierno, a partir del día 29 se abra una etapa de trabajo y de decisiones.

Que se analicen los elementos que nos permitan seguir siendo un sector estratégico y competitivo en el futuro. Uno de ellos es cómo compramos: el procedimiento, la normativa y la legislación aplicables a la adquisición de material de defensa.

Me gustaría también acuerdos de Estado para que los presupuestos fueran estables, plurianuales e, idealmente, multilegislatura.

Creo que hay mucho por hacer en este ámbito. Basta con mirar a nuestro alrededor y observar cómo, con la misma legislación europea, otros países han abordado la adquisición de material de defensa considerando todo su ciclo de vida.

Cuando adquirimos un sistema de armas, lo hacemos porque aporta una capacidad que ningún otro sistema ofrece. Y, dado que la tecnología evoluciona de manera muy rápida, necesitamos mecanismos de contratación que nos permitan adaptar y actualizar aquello que ya hemos comprado.

En el sector de defensa invertimos cerca del 9% de la facturación en I+D+i, seis veces más que el resto de la industria. Es esencial mantener ese nivel de inversión y, para lograrlo, modernizar y actualizar el sistema de adquisición de material de defensa.

Me gustaría también acuerdos de Estado para que los presupuestos fueran estables, plurianuales e, idealmente, multilegislatura.