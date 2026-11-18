El sector exige estabilidad contractual y presupuestaria plurianual para garantizar que las inversiones de los grandes programas de modernización lleguen también a las pymes auxiliares.

PP y Vox apuestan por aumentar la financiación, reforzar el despliegue en Ceuta, Melilla y Canarias, y declarar a las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo.

PSOE y Frente Amplio rechazan alcanzar el objetivo del 5% del PIB fijado por la OTAN, orientando este último sus propuestas hacia la prevención diplomática y el uso civil de infraestructuras.

Las elecciones del 29N definirán el futuro de la industria militar y el rumbo de la inversión en Defensa ante el contexto de rearme europeo e internacional.

Las elecciones del próximo 29 de noviembre decidirán algo más que quién ocupará La Moncloa. El resultado de las urnas marcará el rumbo de los grandes programas de modernización de las Fuerzas Armadas y condicionará a las miles de empresas que integran la cadena de suministro militar, en un contexto de creciente inversión en defensa a escala global.

El resultado también definirá el rumbo de la industria española de Defensa en un escenario nacional, con el auge militar marroquí, e internacional. Este último condicionado por la guerra de Ucrania, las tensiones en Oriente Próximo, la presión rusa sobre el flanco oriental de la OTAN y la creciente competencia estratégica entre Estados Unidos, China y Europa.

La industria de Defensa no crece sin certezas. Fabricantes, proveedores electrónicos, ingenierías, empresas de software y especialistas en mantenimiento exigen inversiones sostenidas y contratos estables para crecer. PSOE, PP, Vox y Frente Amplio comparten ese diagnóstico, pero ofrecen respuestas muy distintas en sus programas.

En este contexto, la consultora de comunicación y asuntos públicos INDIE identifica las oportunidades y los riesgos que sus propuestas pueden representar para el sector.

Un examen que se produce en un momento en el que Europa acelera su rearme y España debe convertir el incremento del gasto militar en capacidades tecnológicas e industriales propias.

Más de 30.000 millones

El calendario electoral coincide con uno de los mayores ciclos de modernización militar de las últimas décadas. De los 15 nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM) previstos para 2026, con una inversión superior a los 30.000 millones de euros, varios han avanzado ya hacia su financiación y contratación, aunque otros continúan aún pendientes de aprobación.

Como aseguró recientemente la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, durante la presentación del Informe Impacto Económico y Social de la Industria de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (2025), elaborado por PwC para la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), el compromiso del Gobierno con el objetivo de destinar el 2% del PIB a inversión en defensa y seguridad, supone actualmente más de 34.000 millones de euros anuales.

Este mismo martes, 17 de noviembre, el Gobierno aprobaba más de 6.400 millones en préstamos para el desarrollo de programas especiales de modernización. Estos préstamos se articulan a través del Ministerio de Industria y Turismo, pero los programas pertenecen todos al Ministerio de Defensa, que se encarga de la identificación de las necesidades y la selección de los adjudicatarios.

Entre las actuaciones financiadas destacan el desarrollo de sistemas avanzados de posicionamiento, navegación y sincronización (PNT) basados en el sistema europeo Galileo; la adquisición y modernización de helicópteros o la digitalización de la Unidad Militar de Emergencias mediante inteligencia artificial y capacidades avanzadas de gestión de datos.

También se recogen el desarrollo de sistemas antidron para la protección de las Fuerzas Armadas; la evolución y sostenimiento del programa Eurofighter; la modernización de los helicópteros NH-90; y la actualización de plataformas aéreas estratégicas.

La financiación movilizada beneficiará a compañías como Indra, GMV, Airbus, Escribano y el consorcio industrial español del programa Eurofighter, además de generar actividad para una amplia red de pequeñas y medianas empresas proveedoras.

El pasado 10 de noviembre, el Consejo de Ministros autorizó varias operaciones de contratación de Defensa por un importe conjunto de aproximadamente 11.860 millones de euros. Entre ellas destacan cinco contratos vinculados al ámbito de los misiles y la defensa aérea, que suman 6.184 millones y buscan reforzar las capacidades de protección antiaérea, ataque naval y armamento de precisión.

El paquete contempla, entre otras actuaciones, la sustitución de los sistemas Hawk, la integración de misiles antibuque NSM en los submarinos S-80, la modernización de los Taurus y el desarrollo industrial de su futura evolución, el Taurus NEO. También incluye nuevas capacidades para hacer frente a amenazas aéreas y sistemas no tripulados.

Ese mismo Consejo de Ministros autorizó un contrato de 996 millones de euros con Airbus Helicopters España para el mantenimiento, sostenimiento y desarrollo evolutivo de la flota de helicópteros NH90 de los tres Ejércitos. El objetivo es garantizar la disponibilidad operativa y actualizar las aeronaves en servicio, no adquirir nuevos aparatos.

Navantia concentra otra parte importante de este impulso inversor. La compañía pública acumula programas por cerca de 3.000 millones de euros, aunque las cifras corresponden a distintos instrumentos de financiación y órdenes de ejecución.

El 27 de octubre, el Gobierno aprobó 2.196 millones de euros en préstamos reembolsables sin intereses para financiar tres programas navales: las corbetas europeas European Patrol Corvette (EPC), la modernización de los cazaminas de la clase Segura y la actualización y el sostenimiento de distintas unidades de la Armada.

A estas iniciativas se suman los encargos para diseñar y construir un buque hidrográfico oceánico, valorado en 345 millones de euros, y otro de inteligencia, por 591 millones. También se han autorizado actuaciones sobre los buques de asalto anfibio de la clase Galicia y los submarinos S-80.

Principales propuestas de los partidos en materia de defensa y sus implicaciones para el sector. INDIE

El impacto de estos proyectos trasciende a las empresas adjudicatarias. Los programas navales y aeronáuticos movilizan proveedores de radares, sensores, propulsión, comunicaciones, electrónica, estructuras y sistemas de combate, además de compañías de ingeniería y mantenimiento.

La cuestión es si el crecimiento de los contratos llegará también a las empresas auxiliares. Las pymes necesitan conocer con antelación los volúmenes de producción y los calendarios de entrega para invertir en maquinaria, ampliar instalaciones y contratar personal especializado.

Además, conviene subrayar que la autorización de un programa, además, no equivale a su adjudicación definitiva ni a la formalización de todos sus contratos. Todos estos deberán ser desarrollados en los correspondientes reales decretos donde ya figurarán las distintas empresas adjudicatarias.

PSOE: modernización militar

El PSOE plantea en su programa electoral continuar la modernización tecnológica de las Fuerzas Armadas en los ámbitos terrestre, naval, aéreo, espacial y de ciberdefensa. Su programa contempla reforzar la vigilancia marítima, mejorar las comunicaciones y ampliar los recursos de los servicios de inteligencia y de la Unidad Militar de Emergencias.

En política exterior, la formación de Pedro Sánchez defiende el multilateralismo, la autonomía estratégica europea y la cooperación con los aliados. También reivindica el respaldo español a Ucrania y la participación del país en la respuesta europea frente a la agresión rusa.

En materia presupuestaria, el PSOE defiende que España pueda atender sus necesidades militares con una inversión del entorno del 2,1% del PIB, sin asumir el objetivo del 5% acordado por los aliados de la OTAN para 2035 y con revisión en 2029.

Sin embargo, el documento no recoge ninguna referencia al reconocimiento de las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo, una reivindicación que afecta a las condiciones laborales y al reconocimiento del personal militar.

El Ministerio de Defensa anunció el 24 de marzo de 2026 el inicio de los trámites para lograr esta consideración, aunque, a finales de octubre, el procedimiento seguía sin contar con garantías ni un calendario definido para su culminación.

PP: financiación estable

El Partido Popular propone una ley de programación y financiación de la Defensa que permita planificar las inversiones a medio y largo plazo. También plantea aumentar los efectivos militares, mejorar sus condiciones profesionales y acelerar la modernización del equipamiento.

En el plano geopolítico, los de Alberto Feijóo apuestan por reforzar el despliegue en Ceuta, Melilla y Canarias, proteger las principales rutas marítimas y fortalecer la contribución española a la OTAN y al pilar europeo de la Alianza.

militares en Ceuta Reuters

Su programa identifica como prioridades industriales los drones y sistemas antidrones, la defensa antiaérea, la munición, la ciberdefensa, las comunicaciones, la inteligencia artificial y las capacidades navales. Además, propone simplificar los procedimientos de contratación para reducir los plazos de incorporación de nuevos sistemas.

El Partido Popular sí ha incluido en su programa electoral de cara a las elecciones del 29 de noviembre de 2026 el compromiso de reconocer a las Fuerzas Armadas, así como a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, como profesión de riesgo.

INDIE destaca la importancia que tendría una programación plurianual para aportar previsibilidad a las empresas. Y subraya que "la principal incógnita es cómo se concretaría esa programación financiera y qué mecanismos permitirían trasladar la estabilidad presupuestaria al conjunto de la cadena de suministro, especialmente a las pymes".

Vox: soberanía industrial

Por su parte, Vox plantea aumentar la inversión en Defensa y reforzar los recursos humanos, materiales y tecnológicos de las Fuerzas Armadas. Su programa concede especial atención a la protección de las fronteras, particularmente en Ceuta y Melilla, y a la seguridad de las infraestructuras críticas.

En el ámbito industrial, la formación que lidera Santiago Abascal, proponen un aumento de la inversión en Defensa, un Plan Nacional de Reindustrialización y medidas para reducir la dependencia exterior de materias primas, componentes y tecnologías estratégicas.

Decenas de miles de personas concentradas el 31 de julio en la parte marroquí de la playa del Tarajal para acceder a Ceuta. EFE

Esta orientación podría impulsar la demanda de sensores, sistemas de vigilancia, comunicaciones, plataformas no tripuladas y soluciones de ciberseguridad. También afecta a segmentos industriales menos visibles, como la electrónica, los semiconductores, los materiales avanzados, las baterías y los sistemas de navegación.

Además, al igual que el PP, sí proponen el reconocimiento de la profesión y servicio en las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo.

No obstante, el programa no concreta una senda presupuestaria ni identifica grandes programas de adquisición o mecanismos específicos para trasladar sus objetivos de reindustrialización a contratos de Defensa.

Su alcance dependería de las decisiones de inversión que adoptase un eventual Gobierno, según INDIE.

Frente Amplio: menor gasto

Frente Amplio propone un cambio de orientación respecto a las otras tres formaciones. Rechaza el objetivo de destinar el 5% del PIB al gasto militar en el marco de la OTAN y defiende reducir las partidas de Defensa para reorientar recursos hacia protección civil, emergencias climáticas, sanidad y educación.

La formación liderada por Ada Colau apuesta por una política exterior centrada en la prevención diplomática de los conflictos, el desarme y el control del comercio internacional de armamento. También plantea reconvertir instalaciones de uso militar extranjero en espacios industriales y tecnológicos destinados a actividades civiles.

En el ámbito empresarial, propone reforzar Navantia, ampliar su cartera de pedidos para garantizar la actividad de todos sus centros y diversificar su negocio hacia las energías renovables y la construcción naval de mayor valor añadido.

También contempla un plan de inversiones hasta 2030 y medidas para mejorar las condiciones de su industria auxiliar.

Esta propuesta introduce el reto de compatibilizar una reducción general del gasto militar con el mantenimiento de la actividad industrial de una compañía pública cuya carga de trabajo depende en buena medida de los programas de Defensa.

La cadena de suministro

La guerra de Ucrania ha redefinido la potencia militar. Ya no basta con disponer de plataformas avanzadas: un país necesita fabricar munición, reponer componentes y mantener sus sistemas operativos durante meses. Todos los programas electorales coinciden, en líneas generales, en esa lección.

Europa ha constatado las limitaciones de su capacidad industrial y la dependencia de suministradores externos en tecnologías críticas.

En España, el desafío consiste en conseguir que los grandes contratos actúen como motor de todo el tejido productivo. La industria de Defensa incluye desde los grandes integradores hasta pequeñas compañías especializadas en electrónica, óptica, mecanizado de precisión, software, materiales compuestos, sensores y mantenimiento.

Muchas de estas pymes tienen dificultades para acceder a los contratos principales, financiar nuevas instalaciones o asumir los costes de homologación exigidos por los programas militares. También necesitan mayor visibilidad sobre los pedidos para ampliar sus plantillas y garantizar el suministro de componentes.

Indra, Navantia y Airbus España ejercen un papel tractor en el sector, junto a compañías relevantes como Santa Bárbara Sistemas, Escribano, GMV y Grupo Oesía. Pero su capacidad para cumplir los grandes programas depende de una extensa red de proveedores tecnológicos e industriales.

Fortalecer esa red será esencial para reducir vulnerabilidades, evitar cuellos de botella y garantizar el sostenimiento de los sistemas durante todo su ciclo de vida.

3 cuestiones importantes para el sector Tras el análisis de los distintos programas electorales, INDIE identifica tres cuestiones de interés para el futuro del sector: 1. La continuidad de los programas de modernización. España tiene en marcha programas que comprometen inversiones y capacidades industriales durante muchos años. Su ejecución exige financiación, estabilidad contractual y coordinación entre las administraciones y las empresas. Cualquier modificación de prioridades deberá tener en cuenta los compromisos adquiridos, los costes de posibles cambios y las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas. 2. El reparto del trabajo dentro de la industria nacional. La autonomía estratégica aparece en varios programas electorales. Pero aumentar la participación de la industria española exige concretar qué capacidades se desarrollarán aquí y qué papel tendrán las empresas nacionales. Para las pymes y las compañías especializadas, tan importante como el volumen de inversión será su acceso a los programas, la carga de trabajo que reciban y su capacidad para participar en actividades de mayor valor tecnológico. 3. La relación entre la industria española y los programas europeos. La cooperación internacional permite compartir costes, desarrollar sistemas complejos y acceder a mercados más amplios. También plantea decisiones sobre propiedad intelectual, liderazgo tecnológico y distribución industrial. El desafío para España será aprovechar esa cooperación sin perder capacidades estratégicas propias ni quedar limitada a trabajos de escaso valor añadido.

El 29 de noviembre abrirá una nueva etapa para la política de Defensa española. La verdadera prueba llegará después de las elecciones: convertir los compromisos políticos en presupuestos ejecutados, contratos firmes y oportunidades industriales que alcancen a toda la cadena de suministro.

De ello dependerá la competitividad internacional de las empresas españolas y la capacidad del país para sostener sus propias capacidades militares en la OTAN y en la futura arquitectura de seguridad europea.