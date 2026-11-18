Ambos desarrollos privados impulsan la soberanía tecnológica europea y buscan ofrecer alternativas eficientes y de menor coste en el ámbito de la defensa y la aviación no tripulada.

Paralelamente, la alemana Hensoldt ha integrado sus sensores de inteligencia y radar a bordo del dron carguero rumano Black Swan para crear un sistema de alerta temprana aerotransportada (AEW).

El AeroForce X destaca por su gran autonomía de vuelo de hasta 40 horas y una capacidad para transportar cargas útiles de hasta 1.300 kilogramos.

La empresa alemana Aerodata ha realizado con éxito el vuelo inaugural de su dron AeroForce X, una plataforma MALE diseñada para misiones de reconocimiento y vigilancia.

El empleo de drones como plataformas de espionaje de alta persistencia y flexibilidad operativa se ha convertido en un vector clave en el marco de la defensa mundial.

Dentro de Europa, la industria aeronáutica alemana ha comenzado a liderar algunos programas privados para el desarrollo de esta capacidad apoyándose en plataformas que ya están en vuelo y bajo aproximaciones muy diferentes.

En los últimos días, la compañía Aerodata ha anunciado la ejecución exitosa del vuelo inaugural de su dron AeroForce X. Casi a la vez, la también alemana Hensoldt integró sus sistemas de inteligencia a bordo del Black Swan, un dron diseñado como carguero que ha encontrado en el sector de la inteligencia una de sus aplicaciones con más proyección.

Comenzando por el AeroForce X, según un comunicado de la compañía, el primer prototipo ejecutó su despegue inaugural sólo tres meses después de su presentación oficial el pasado agosto.

El vuelo, realizado desde el aeropuerto de Strausberg (Brandeburgo), se "desarrolló según lo previsto". Los técnicos y el piloto a los mandos —que irá a bordo en las primeras pruebas— examinaron las características básicas de vuelo y las funciones clave del sistema en condiciones reales.

Evaluaron la manejabilidad, la estabilidad y el rendimiento de la plataforma, tal y como han indicado. "El hecho de haber podido cumplir con todos los requisitos definidos para este vuelo es un gran logro y un paso importante hacia la preparación del AeroForce X para su despliegue operativo", ha explicado Ole Vörsmann, director general de sistemas no tripulados en Aerodata.

La compañía, que lleva más de cuatro décadas desarrollando soluciones para los ámbitos de la aviación y el reconocimiento, ha completado "el primer vuelo de su propia plataforma aérea", ha indicado en este caso Neset Tükenmez, director ejecutivo de Aerodata.

Dron prototipo del AeroForce X Aerodata AG / Sebastian Dorbrietz

El AeroForce X se ha planteado como un sistema aéreo no tripulado de altitud media y gran autonomía (MALE, por sus siglas en inglés) capaz de proporcionar "apoyo a las fuerzas armadas y agencias de seguridad en misiones de reconocimiento, vigilancia y otras misiones que impliquen cargas pesadas", según lo describen, sin mencionar explícitamente posibilidad de llevar armamento.

La aeronave tendrá una duración de vuelo de unas 40 horas y una capacidad de carga útil de 1.300 kilogramos. "Mediante el desarrollo del primer dron MALE de Alemania, estamos reforzando la posición de Aerodata en el campo de los sistemas aéreos no tripulados y contribuyendo a la soberanía tecnológica de Europa", prosiguió Tükenmez.

Carguero reconvertido

De forma paralela al despegue inaugural del AeroForce X, la alemana Hensoldt integró los sistemas de inteligencia, vigilancia adquisición de objetivos y reconocimiento (ISTAR) a bordo del dron rumano Black Swan, desarrollado y fabricado por la rumana Dronamics.

Según indican en un comunicado, ambas compañías han presentado el primer sistema europeo no tripulado de alerta temprana aerotransportada (AEW) en combinación con las capacidades ISTAR antes mencionadas.

Dronamics diseñó el Black Swan como dron carguero de ala fija y gran autonomía. De hecho, en la página web de la compañía siguen mostrándolo como una plataforma para operadores logísticos especializados en el transporte de mensajería.

Dron Black Swan con los sistemas de inteligencia Drinamics

Como parte de la campaña, el conjunto de sensores MissionGrid de Hensoldt —incluye software de gestión de misión MissMarvin, radar PrecISR y el sensor electroóptico Argos— participó en una serie de vuelos de prueba, validándose a bordo de un Black Swan a escala real. Además, esta ha sido la primera vez que se integra a bordo de un dron.

Posteriormente, la plataforma equipada con los sistemas alemanes realizó varias pruebas en el aire en Bulgaria ante potenciales usuarios finales y representantes de diversas fuerzas armadas y operadores gubernamentales.

La demostración abarcó varias misiones aplicando la solución tecnológica conjunta, incluyendo la detección y el seguimiento aire-tierra de objetivos terrestres, incluidos vehículos en movimiento, activos estacionarios, así como la geolocalización, y la detección aire-marítima de embarcaciones en el río Danubio.

"Este sistema AEW, totalmente europeo, combina la autonomía, la capacidad de carga útil y el alcance de la tecnología de drones de Dronamics con los sistemas de sensores de misión de última generación de Hensoldt", afirman en un comunicado.

Se prevé que esta aeronave no tripulada cueste significativamente menos que las plataformas AEW convencionales, al mismo tiempo que busca proporcionar una mejora operativa sustancial en un momento muy delicado en el ámbito de la seguridad en zonas como el mar de Alborán o el mar Negro.

"En un momento en que los miembros europeos de la OTAN están incrementando su gasto en defensa, las capacidades integradas AEW e inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISTAR) de Hensoldt la convierten en una opción relevante para cuatro de los cinco Proyectos Europeos de Defensa de Interés Común (EDPCI)", indican.

También indican la posibilidad de impulsar compras conjuntas a través de los canales europeos como SAFE, mediante el que los países acceden a financiación preferente para la adquisición de material militar.