Los ensayos se realizaron en la base de Albacete dentro del proyecto BACSI, clave para el futuro desarrollo de aeronaves de combate colaborativo.

Se trata de la primera prueba en España de una tecnología aire-aire basada en arquitectura IP y de desarrollo nacional.

Airbus Defence and Space y el Ejército del Aire han probado con éxito un nuevo sistema de conectividad de alta capacidad entre dos aviones C-101.

La compañía Airbus Defence and Space y el Ejército del Aire y del Espacio han llevado a cabo una campaña de ensayos en vuelo para probar un nuevo sistema de conectividad de alta capacidad, interconectando en el aire dos aviones C-101.

Según indican en un comunicado, se trata de la primera vez que se prueba en España un sistema de conectividad aire-aire de estas características, basado en arquitectura IP y con tecnología nacional.

Las dos aeronaves C-101, pertenecientes al MALOG, compartieron datos, información táctica, vídeos y telemetría en tiempo real y sin interrupciones. Además, toda esta información se transfirió a una estación terrestre.

Durante las pruebas, explican, las aeronaves realizaron maniobras de viraje, alcanzaron distancias superiores a las 200 millas náuticas (370 kilómetros) y se provocaron caídas deliberadas de la red de transmisión.

"Esta tecnología desarrollada por Airbus Defence and Space cuenta con un alto nivel de madurez fruto de años de experiencia en proyectos de conectividad en aeronaves militares", según recogen en la nota de prensa.

Entre estas tecnologías de la compañía se encuentran Auto'Mate, centrado en el control autónomo y vuelo colaborativo de drones; Commomiss, control remoto desde tierra del sistema de misión táctica del C295; y los ensayos previos de BACSI, donde un Airbus C295 generó una burbuja 5G que conectó en tiempo real helicópteros y aviones que, a su vez, retransmitieron datos a bases terrestres que estaban fuera de su alcance directo.

Los ensayos han tenido lugar en la base aérea de Albacete y se enmarcan dentro del proyecto BACSI (Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente) del Ejército del Aire y del Espacio, que busca incrementar la eficacia operativa, la conectividad y la seguridad de las bases.

Esta conectividad, en otros programas, ha demostrado ser esencial para el desarrollo de tecnologías y capacidades para aeronaves de combate colaborativo (CCA, por sus siglas en inglés).

Países como Estados Unidos llevan trabajando en la rama de la interconexión entre plataformas aire-aire varios años de forma exitosa, lo que ha permitido el avance en programas de adquisición de estos CCA que acompañarán a los cazas tripulados y ejecutarán las misiones con más riesgo.