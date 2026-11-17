El presidente ucraniano pide a Europa mayor inversión en la industria de defensa local para desarrollar y producir armamento a largo plazo.

Kiev planea diversificar su flota aérea con cazas Gripen suecos y Rafale franceses, aunque admite que supondrá un reto logístico.

Ucrania reclama acelerar el suministro de misiles Patriot tras sufrir nuevos ataques con misiles balísticos y drones rusos con motor a reacción.

Volodímir Zelenski solicita a sus aliados occidentales el envío urgente de más cazas F-16 y Mirage para frenar los ataques aéreos rusos.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha reclamado este martes a sus socios occidentales el envío de más cazas F-16 estadounidenses y Mirage franceses para reforzar la defensa del espacio aéreo frente a la intensificación de los ataques rusos.

Igualmente, ha exigido acelerar el suministro de misiles Patriot ante el empleo de drones de ataque con motores a reacción y nuevos bombardeos rusos contra las ciudades.

Durante una intervención por videoconferencia ante los ministros de Defensa del Grupo de Contacto para Ucrania, reunidos en Bruselas, ha advertido de que la evolución del armamento empleado por Moscú está elevando la exigencia sobre las capacidades de interceptación de la Fuerza Aérea ucraniana.

"Necesitamos más aviones de combate", ha afirmado Zelenski, que considera la entrega de nuevos F-16 y Mirage la vía más rápida para incrementar la capacidad de respuesta de Kiev.

El mandatario ha señalado que una parte importante de los cazas estadounidenses que ya opera Ucrania permanece fuera de servicio durante periodos prolongados por las necesidades de mantenimiento, lo que limita su disponibilidad operativa.

A esta dificultad se suma la incorporación al arsenal ruso de drones de ataque propulsados por motores a reacción.

Estos aparatos alcanzan velocidades superiores a las de los modelos convencionales y complican las labores de detección e interceptación, obligando a Ucrania a adaptar sus medios de defensa aérea a amenazas cada vez más exigentes.

Cazas Gripen y Rafale

La estrategia ucraniana pasa también por ampliar su flota con otros modelos occidentales. Kiev trabaja con Suecia para acelerar la posible incorporación de cazas Gripen y contempla recibir en el futuro aviones Rafale franceses.

Esta diversificación permitiría aumentar las capacidades de combate de su aviación, aunque supondrá un importante desafío logístico por la necesidad de mantener diferentes plataformas, formar a sus tripulaciones y garantizar el suministro de repuestos y armamento.

Junto al refuerzo de la aviación, Zelenski ha situado el suministro de misiles interceptores para los sistemas Patriot entre las prioridades urgentes.

Ucrania depende de estas baterías estadounidenses para neutralizar los misiles balísticos rusos, una amenaza especialmente difícil de combatir.

El presidente ha recordado que las fuerzas rusas lanzaron durante la madrugada de este martes un nuevo ataque con misiles balísticos contra Kiev y otras ciudades. La falta de interceptores para los Patriot reduce la capacidad de protección frente a estos proyectiles y aumenta la vulnerabilidad de las principales infraestructuras urbanas.

Más inversión en la industria

Zelenski ha aprovechado la reunión de Bruselas para reclamar fondos adicionales destinados a las empresas armamentísticas de su país. Kiev pretende ampliar su capacidad de producción y desarrollar nuevos sistemas de armas a partir de la experiencia acumulada en el campo de batalla.

El presidente ha defendido que la inversión europea permitiría reforzar el potencial militar ucraniano y, al mismo tiempo, facilitaría a los países participantes el acceso a tecnologías desarrolladas y probadas en condiciones reales de combate.

Con esta propuesta, Kiev busca que el respaldo occidental evolucione hacia una cooperación industrial más estrecha, que complemente las entregas de armamento y contribuya a sostener el esfuerzo bélico a largo plazo.

Zelenski considera que el fortalecimiento de estas capacidades también puede aumentar la presión sobre Moscú para que acepte la propuesta ucraniana de alto el fuego.