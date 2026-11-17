Se trata del cuarto ataque contra el puente desde 2022, la arteria logística más importante para el transporte de tropas y combustible del Kremlin hacia el frente sur.

El fabricante europeo Destinus confirmó que siete de sus misiles de crucero RUTA alcanzaron la infraestructura estratégicamente clave para la logística militar rusa en Crimea.

La ofensiva combinó ataques previos contra defensas antiaéreas y radares con el uso coordinado de misiles Neptune, RUTA, FP-5 Flamingo y drones Palianytsia.

Ucrania ejecuta una operación militar en siete fases contra el puente de Kerch, provocando daños estructurales y el presunto derrumbe de uno de sus tramos.

Ucrania ha lanzado una operación militar de siete fases contra el puente de Kerch, uno de los principales corredores logísticos del ejército ruso hacia Crimea. Tras el ataque de las últimas 24 horas, las autoridades rusas han reconocido este martes “daños estructurales” en la infraestructura y se ha informado del presunto derrumbe de uno de sus tramos.

La ofensiva, desarrollada entre el 16 y el 17 de noviembre, combinó misiles de crucero RUTA, FP-5 Flamingo y R-360 Neptune con drones Palianytsia y Da Vinci, además de ataques previos contra los sistemas rusos de defensa antiaérea, radares y guerra electrónica para abrir una brecha en la protección de esta infraestructura estratégica de 19 kilómetros.

El símbolo de la anexión rusa de Crimea es también una arteria logística vulnerable. El puente de Kerch, de 19 kilómetros y considerado el más largo de Europa, canaliza tropas, vehículos, combustible y municiones hacia la península y el frente sur. Su paralización obliga al Kremlin a reorganizar el abastecimiento mediante rutas alternativas, más lentas y expuestas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, celebró este martes la "operación sin precedentes" contra territorio enemigo que esta madrugada ha causado daños en el puente de Kerch.

Zelenski, ha explicado que la ofensiva se desarrolló en siete fases. Antes de atacar la infraestructura, las fuerzas ucranianas golpearon los sistemas antiaéreos, radares y equipos de guerra electrónica desplegados por Rusia.

Grateful to the Security Service of Ukraine, all units of Ukraine’s Defense Forces involved, Ukraine’s Minister of Defense, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine and the General Staff, and all our weapons manufacturers for an unprecedented operation in response to Russian strikes on our infrastructure. Today, everyone can see the consequences for the main military crossing from Russian territory into our Ukrainian Crimea. This is the result of the seventh stage of an operation carried out over several weeks, developed and coordinated by the Security Service of Ukraine together with the General Staff of the Armed Forces of Ukraine. Our warriors gradually destroyed air defense systems, radars, electronic warfare equipment, and other designated targets on the way to the final objective. For this, they used “Dovbush,” “Vendetta,” “Da Vinci,” “Sichen,” “Mich-2000,” “Ruta,” “Palianytsia,” “An-197,” “FP-1,” “FP-5 Flamingo,” and “R-360 Neptune.” Today, at the key stage, the “Palianytsia” drones performed exceptionally well, striking the road section of the bridge, while “Neptune” missiles, “Ruta” drones, and FP-5 drones struck the railway section. Using “Flamingo,” our warriors carried out a precision-guided strike – and the communications uplink worked flawlessly until the very last seconds. We have repeatedly offered Russia steps toward de-escalation – and every proposal has been met with loud rejection. Russia strikes our infrastructure every day, including bridges in Zaporizhzhia, Dnipro, Kyiv, and the Odesa region. We are restoring our infrastructure. But we are also reminding Russia that war will always return to where it began. Ukraine’s defensive capabilities are strong and will remain so, and we will never leave terror against our cities and people unanswered. I thank the true warriors of the Security Service of Ukraine, all our Defense Forces, our intelligence agencies, and EVERY manufacturer of weapons effectively used to defend Ukraine, Ukrainians, and our national interests. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2026

"Nuestros guerreros destruyeron gradualmente los sistemas de defensa aérea, los radares, los equipos de guerra electrónica y otros objetivos designados en el camino hacia el objetivo final", señaló Zelenski.

En la fase de ataque, los drones Palianytsia se dirigieron contra la sección de carretera, mientras que los misiles Neptune y los sistemas RUTA y FP-5 Flamingo fueron empleados contra la plataforma ferroviaria.

La operación combinó así la degradación previa de las defensas con el empleo coordinado de misiles y plataformas no tripuladas.

Destinus y sus misiles RUTA

La empresa europea Destinus ha reivindicado una participación directa en la ofensiva. El fabricante neerlandés aseguró que siete de sus misiles de crucero RUTA alcanzaron el puente y provocaron el derrumbe de uno de sus tramos.

"Los ataques de anoche dañaron la estructura portante superior del puente. Hoy, siete misiles RUTA alcanzaron el puente y provocaron el colapso de uno de sus tramos", afirmó la compañía.

Destinus añadió que sus sistemas LORD y Da Vinci también participaron en la misión para contribuir a neutralizar las defensas aéreas rusas.

Da Vinci es la denominación utilizada por Ucrania para el sistema LORD, un dron de largo alcance propulsado por hélice que, según el fabricante, supera los 1.000 kilómetros de autonomía y puede transportar una cabeza de guerra de entre 40 y 100 kilogramos.

"Los sistemas RUTA se han utilizado con éxito en múltiples ocasiones, incluidos ataques contra puentes utilizados por el Ejército ruso", sostuvo la empresa.

Destinus ha probado una versión mejorada del RUTA, denominada Block 2, y desarrolla una tercera generación, Block 3, con un alcance previsto de hasta 2.000 kilómetros en colaboración con el grupo alemán Rheinmetall.

Por su parte, Denys Shtilerman, cofundador de la empresa ucraniana Fire Point, difundió imágenes que, según aseguró, muestran un misil FP-5 Flamingo segundos antes de impactar contra el puente.

Zelenski identificó once sistemas de armas empleados en la operación, aunque no precisó cuántos proyectiles se lanzaron de cada modelo ni atribuyó a uno concreto el derrumbe. Tampoco se ha podido verificar de manera independiente la participación exacta de cada fabricante.

Cuatro ataques desde 2022

Inaugurado personalmente por Vladímir Putin en mayo de 2018, cuatro años después de la anexión rusa de Crimea, el puente de Kerch se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios de Kiev por su valor militar y simbólico.

El primer gran ataque se produjo el 8 de octubre de 2022. La explosión de un camión en la plataforma automovilística provocó un incendio en un tren que transportaba combustible, el derrumbe de dos secciones de la carretera y daños en las vías ferroviarias.

Murieron cuatro personas. Moscú atribuyó la operación al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y la calificó de atentado terrorista.

El 17 de julio de 2023, Ucrania volvió a atacar mediante drones navales. Dos explosiones dañaron la infraestructura y causaron dos muertos y una niña herida.

El tercer golpe llegó el 3 de junio de 2025. El SBU aseguró haber colocado 1.100 kilogramos de explosivos bajo el agua para dañar los cimientos del puente. Su entonces responsable, Vasil Maliuk, afirmó que había supervisado personalmente la operación.

El Kremlin confirmó el ataque, aunque negó que hubiera afectado a los soportes estructurales.

La ofensiva de noviembre, la cuarta, supone un salto en los medios empleados, al combinar misiles de crucero y drones de largo alcance con ataques previos contra las defensas rusas.