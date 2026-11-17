Otokar refuerza su propuesta mediante una alianza estratégica con la firma eslovena Guardiaris para el desarrollo de simuladores y transferencia tecnológica.

El Arma 8x8 destaca por su diseño de alta protección, capacidad anfibia, versatilidad de versiones y la integración de la torreta no tripulada Mizrak-30.

El Gobierno esloveno busca adquirir 106 vehículos de combate de tracción 8x8 tras varios intentos fallidos y prevé tomar una decisión final en 2027.

La empresa turca Otokar presenta su blindado Arma 8x8 en Eslovenia como alternativa a competidores occidentales como el Boxer o el Patria AMV XP.

La industria de defensa turca está decidida a romper el tradicional dominio de las grandes empresas occidentales en el suministro de vehículos de combate en Europa. Con este objetivo, la compañía Otokar ha movido ficha en Eslovenia, presentando su plataforma Arma 8x8 como una alternativa real, probada y competitiva frente a propuestas consolidadas como el Boxer o el Patria AMV XP.

Así, durante la feria SIDEC 2026 celebrada en Celje (la tercera mayor ciudad de Eslovenia) la empresa turca ha aprovechado para postular su blindado ante el Gobierno esloveno, que arrastra desde hace años un infructuoso proyecto para modernizar su Infantería con nuevas unidades 8x8.

En los últimos cuatro años, Liubliana ha intentado sin éxito cerrar la adquisición de 106 blindados de tracción 8x8 destinados a equipar dos formaciones tácticas de 53 unidades cada una: un batallón medio de reconocimiento de combate y un grupo de batalla medio.

El camino ha estado plagado de marchas atrás. En 2022, el ejecutivo esloveno canceló un contrato previo para la compra de 45 unidades del Boxer a través de la agencia europea OCCAR tras dispararse las estimaciones globales del programa hasta casi los 390 millones de euros, lo que elevaba el coste unitario a más de 8,5 millones.

Posteriormente, a principios de 2025, el Gobierno inició negociaciones para adquirir el Patria AMV XP bajo un techo presupuestario de 700 millones de euros. Sin embargo, los retrasos acumulados en las conversaciones y los cambios políticos tras las elecciones parlamentarias de marzo de 2026 llevaron al nuevo Ministerio de Defensa a reabrir la evaluación de alternativas el pasado julio.

Con la decisión final prevista para 2027, el escenario vuelve a estar completamente abierto y el Arma 8x8 emerge como un candidato inesperado dispuesto a capitalizar el desgaste de sus competidores.

Para seducir al Estado Mayor esloveno, Otokar no presenta un prototipo experimental, sino una arquitectura madura cuya evolución comenzó en 2007 y que lleva más de una década acumulando experiencia operativa en escenarios exigentes.

Características del blindado

El Arma 8x8 destaca por un diseño monocasco de acero de alta dureza con estructura inferior en forma de doble V, concebido específicamente para ofrecer una elevada supervivencia frente a impactos balísticos, minas terrestres y artefactos explosivos improvisados, según destaca su fabricante.

Su configuración interna sitúa el motor turbodiésel en la parte delantera derecha, una disposición inteligente que maximiza el volumen interior y permite que el comandante, el conductor y hasta diez infantes mantengan contacto visual directo en todo momento, facilitando la cohesión táctica y el despliegue rápido a través de una rampa trasera hidráulica.

Vehículos Arma 8x8 y Cobra II 4x4 Otokar

Además, su capacidad anfibia impulsada por dos hélices hidráulicas y su suspensión hidroneumática independiente con sistema centralizado de inflado de neumáticos le otorgan una movilidad sobresaliente tanto en terrenos escarpados como en cruces fluviales.

Uno de los pilares de la oferta turca radica en la extraordinaria versatilidad del vehículo y en la propuesta de armamento. Eslovenia exige un cañón automático de al menos 30 milímetros para sus futuras unidades de combate, un requisito que Otokar cubre integrando su torreta no tripulada Mizrak-30.

Este sistema combina un cañón automático de doble alimentación de 30x173 milímetros con una ametralladora coaxial de 7,62 milímetros, permitiendo alternar de forma instantánea entre munición perforante y de alto explosivo.

La torreta incorpora visores independientes estabilizados con cámaras térmicas refrigeradas y telémetros láser tanto para el tirador como para el comandante, habilitando capacidades de cazador-asesino en las que el jefe de vehículo busca nuevos objetivos mientras el artillero bate el blanco actual.

Más allá de la versión de combate de infantería, la plataforma puede transformarse sin alterar su base mecánica en puesto de mando, portamortero de 81 o 120 milímetros, vehículo anticarro, unidad de defensa aérea móvil contra drones, ambulancia blindada o vehículo de reconocimiento nuclear, biológico y químico, cubriendo así todo el espectro operativo que demandan los dos batallones eslovenos.

Incluso si Liubliana requiriera mayor capacidad de carga y blindaje adicional, el fabricante dispone de la evolución Arma II, capaz de alcanzar las 40 toneladas de peso bruto con una planta motriz de 720 caballos.

Alianza industrial

La estrategia de penetración de Turquía en Eslovenia va mucho más allá de la simple venta de vehículos y se apoya en una cuidada diplomacia industrial diseñada para sortear las reticencias políticas hacia proveedores extracomunitarios.

Paralelamente a la presentación del blindado 8x8, Otokar ha profundizado su alianza estratégica con la firma tecnológica local Guardiaris mediante la firma de un contrato de tres millones de euros para el desarrollo de simuladores de entrenamiento.

Este movimiento resulta clave, ya que la participación de la industria nacional eslovena y la transferencia tecnológica son condiciones indispensables en el nuevo pliego de requisitos de Liubliana.

Al integrar a Guardiaris no solo en el mercado doméstico sino también en proyectos conjuntos de exportación hacia terceros países, la empresa turca demuestra voluntad de construir un ecosistema industrial compartido a largo plazo.

El desembarco en Eslovenia representa el siguiente paso lógico en la consolidación internacional de una plataforma que ya ha demostrado su fiabilidad en múltiples continentes. Tras cosechar importantes éxitos en Oriente Próximo, con contratos con Emiratos Árabes Unidos y Baréin, y expandir su presencia en Asia Central con programas de fabricación local en Kazajistán, Otokar logró dar el salto a la Unión Europea y a la OTAN en 2023, gracias a un pedido de 230 blindados por parte de Estonia, cuyas entregas comenzaron en 2025.

Aunque el contrato estonio se centró en variantes de tracción 6x6, demostró que los productos sobre ruedas turcos cumplen con los estrictos estándares de interoperabilidad aliados.

Si Liubliana finalmente se decanta por el Arma 8x8 en 2027, Eslovenia no solo resolvería uno de sus mayores dolores de cabeza en materia de defensa, sino que se convertiría en el escaparate definitivo para que la versión pesada 8x8 del Arma de Otokar compita de tú a tú en el corazón del mercado europeo.