Entre los escenarios simulados destacaron una operación de rescate de rehenes y la localización y captura de objetivos de alto valor dirigidas desde la Base de Retamares.

Las maniobras contaron con aeronaves de las FAMET y la FLOAN, sistemas no tripulados y guerra electrónica para realizar inserciones, extracciones y misiones complejas.

La instrucción ha reunido a la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE), al Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) y al Mando de Operaciones Especiales (MOE).

El Mando Conjunto de Operaciones Especiales (MCOE) ha concluido el ejercicio SOFEX-26, su principal actividad anual de adiestramiento para probar su capacidad en escenarios de crisis.

El Mando Conjunto de Operaciones Especiales (MCOE) ha culminado el ejercicio SOFEX (Special Operation Forces Exercise) de 2026 como la principal actividad de adiestramiento anual del Mando.

El SOFEX ha reunido las capacidades de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas con nivel máximo de disponibilidad, junto con diferentes capacidades de apoyo, para el desarrollo de una serie de actividades que han incluido el planeamiento y la ejecución de misiones complejas en un entorno multidominio.

El ejercicio, según indican desde el EMDAD, ha permitido también reforzar la integración, interoperabilidad y coordinación de las estructuras conjuntas de Operaciones Especiales, poniendo a prueba su capacidad para desenvolverse y afrontar escenarios de crisis y amenazas emergentes.

Para ello, han reunido a la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) de la Armada, el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) del Ejército del Aire y el Mando de Operaciones Especiales (MOE) del Ejército de Tierra, además de otras unidades y capacidades de los Ejércitos y la Armada.

La participación de medios aéreos de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) y de la Flotilla de Aeronaves (FLOAN) de la Armada ha sido especialmente relevante para el desarrollo de las actividades.

Estas aeronaves han proporcionado capacidades fundamentales y procedimientos especiales para las misiones de inserción y extracción de los equipos operativos. Además, junto con sistemas no tripulados y otras capacidades de guerra electrónica, han permitido multiplicar las posibilidades de las unidades participantes y favorecer la ejecución coordinada de las misiones.

El ejercicio, tal y como detallan desde el EMAD, se ha articulado en diferentes fases.

Una primera etapa de preparación y planeamiento, mediante ejercicios de puestos de mando (CPX, Command Post Exercise), que ha permitido establecer las condiciones necesarias para el desarrollo de las operaciones.

Posteriormente, una fase de entrenamiento cruzado (cross-training) ha favorecido la integración de las unidades participantes y la coordinación de sus procedimientos. Finalmente, durante la fase de ejecución real (LIVEX), se han desarrollado distintas actividades operativas dirigidas a alcanzar los objetivos establecidos.

Entre los escenarios planteados ha destacado el planeamiento coordinado de dos misiones complejas a las que pueden enfrentarse las fuerzas de Operaciones Especiales: una operación de rescate de rehenes (HRO, Hostage Rescue Operation) y la localización y captura de varios objetivos de alto valor (HVI, High-Value Individual).

En este contexto, las estructuras de mando y los elementos conjuntos de Operaciones Especiales han trabajado de forma coordinada en la integración de inteligencia, vigilancia, targeting, medios aéreos y equipos de acción directa.

Los puestos de mando han tenido que analizar continuamente la evolución de la situación, actualizar la información disponible y sincronizar las capacidades participantes para identificar la ventana de oportunidad que permitiera ejecutar las misiones con rapidez y precisión.

Todo ello con una prioridad fundamental: proteger la vida de los rehenes y neutralizar una amenaza de primer nivel, con toma de decisiones fundamentadas en tiempo real.

La ejecución del SOFEX-26 se ha dirigido desde las instalaciones del MCOE en la Base de Retamares, contando con el apoyo de otras instalaciones militares, entre ellas la Base Naval de Rota, y con el despliegue de medios y personal en distintos escenarios del territorio nacional.

Con la finalización del SOFEX-26, el Mando Conjunto de Operaciones Especiales continúa avanzando en el adiestramiento y perfeccionamiento de la estructura conjunta de Operaciones Especiales, reforzando su capacidad para planear, coordinar y conducir operaciones de elevada complejidad en respuesta a los desafíos actuales y futuros.