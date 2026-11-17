La integración de la inteligencia artificial en las capacidades militares avanza más rápido que los debates destinados a definir sus límites. Utilizada con fines de inteligencia y análisis, la inteligencia artificial se está empleando ahora en funciones cada vez más cercanas a la toma de decisiones operativas.

Esta evolución plantea cuestiones sin precedentes en materia de rendición de cuentas, supervisión humana y cumplimiento del Derecho internacional humanitario, a las que los marcos normativos existentes ofrecen pocas respuestas.

Estas cuestiones, que revisten una gran importancia para los inversores, cobran especial relevancia ahora que los Estados se reúnen en Ginebra del 16 al 20 de noviembre con motivo de la 7.ª Conferencia de Revisión de la Convención sobre ciertas armas convencionales (CCW). Tras años de debate sobre los sistemas de armas autónomos, esta reunión podría contribuir a aclarar los principios destinados a regular el uso militar de la inteligencia artificial.

El valor militar de la IA radica en su capacidad para recopilar, cruzar y analizar grandes volúmenes de datos que ningún operador humano podría procesar por sí solo. Los sistemas de IA pueden mejorar la comprensión del contexto operativo, acelerar el procesamiento de la información y facilitar la toma de decisiones.

Sin embargo, estas ventajas conllevan vulnerabilidades específicas de su uso. A diferencia de la mayoría de las aplicaciones civiles, los sistemas militares operan en entornos hostiles, en los que los datos pueden ser alterados, ocultados o manipulados: las interferencias, el engaño o el camuflaje pueden degradar la calidad de los análisis realizados.

A medida que los sistemas de inteligencia artificial desempeñan un papel cada vez más importante en las operaciones militares, la cuestión de la responsabilidad en caso de error o de incumplimiento de la ley se vuelve más compleja.

A estos riesgos se suman los conocidos retos asociados a la IA: sesgos, errores de predicción, falta de explicabilidad o dificultad para rastrear el razonamiento que subyace a una recomendación.

Cuando estos sistemas se utilizan para evaluar situaciones complejas, o incluso para tomar decisiones con consecuencias potencialmente letales, estas limitaciones cobran una importancia especial.

Para los inversores, el reto no solo radica en evaluar el rendimiento tecnológico de las empresas, sino también en su capacidad para demostrar la solidez de sus sistemas, documentar sus limitaciones y regular los usos más delicados.

La supervisión humana, en el centro del debate

En el centro de los debates internacionales sobre los sistemas de armas autónomos se encuentra una cuestión fundamental: ¿qué papel siguen desempeñando los seres humanos en las decisiones relacionadas con el uso de la fuerza?

Tras años de debate sobre los sistemas de armas autónomos, esta reunión podría contribuir a aclarar los principios destinados a regular el uso militar de la inteligencia artificial.

Al mismo tiempo que la inteligencia artificial se involucra cada vez más en el análisis de inteligencia, la identificación de objetivos o el apoyo a la toma de decisiones operativas, la línea divisoria entre la asistencia técnica y la influencia real sobre la toma de decisiones militares se vuelve cada vez más difusa.

La presencia formal de un operador no garantiza necesariamente un control humano efectivo. El operador también debe ser capaz de comprender la información generada por el sistema, evaluar sus limitaciones, cuestionar sus recomendaciones e intervenir antes de que se lleve a cabo cualquier acción irreversible.

Esta cuestión está indisolublemente ligada al cumplimiento del Derecho internacional humanitario. Los principios de distinción, proporcionalidad y precaución se basan en evaluaciones contextuales que no pueden delegarse por completo a un algoritmo.

A medida que los sistemas de inteligencia artificial desempeñan un papel cada vez más importante en las operaciones militares, la cuestión de la responsabilidad en caso de error o de incumplimiento de la ley se vuelve más compleja.

En un sector en el que las tecnologías evolucionan más rápido que la normativa que las regula, la capacidad de los gobiernos para establecer marcos comunes supone un gran reto.

Para las empresas, estas cuestiones son objeto de consideraciones éticas y afectan al diseño de los sistemas, a su trazabilidad, a su gobernanza y a su capacidad para demostrar que los riesgos asociados se gestionan de forma eficaz.

Desde los retos normativos hasta las implicaciones prácticas

La conferencia de Ginebra podría suponer un paso importante hacia la definición de normas internacionales aplicables a los sistemas de armas autónomos. Más allá de posibles restricciones o prohibiciones, su objetivo es aclarar conceptos clave como el control humano, la rendición de cuentas y la evaluación de riesgos.

Para los inversores, unas definiciones comunes mejorarían la comparabilidad de las prácticas entre empresas, reforzarían el diálogo con los accionistas e integrarían mejor los riesgos asociados a las aplicaciones militares de la inteligencia artificial en los procesos de inversión.

En un sector en el que las tecnologías evolucionan más rápido que la normativa que las regula, la capacidad de los gobiernos para establecer marcos comunes supone un gran reto.

Esto permitirá regular mejor el desarrollo de estos sistemas y proporcionará a los inversores criterios más claros para evaluar a las empresas, examinar sus mecanismos de gobernanza y valorar su capacidad para gestionar los riesgos asociados.

Conforme la IA militar cobre mayor importancia, la cuestión de las normas, las responsabilidades y las salvaguardias que rigen su uso será tan crucial como la de evaluar el rendimiento tecnológico.

*** Camille Bisconte de Saint Julien, responsable de Derechos Humanos y Asuntos Sociales, LBP AM