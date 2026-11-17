El Gobierno reprograma el calendario de financiación del programa Euromale a petición de Airbus, manteniendo el importe total de 1.429,5 millones de euros y extendiendo los desembolsos hasta 2030.

Se destinan casi cinco millones de euros de emergencia para instalar medios electrónicos de seguridad y detección en islas y peñones de soberanía nacional tras los recientes eventos migratorios.

La financiación canalizada por el Ministerio de Industria beneficiará a empresas como Indra, GMV, Airbus y Escribano, impulsando sectores como el aeroespacial, ciberseguridad e IA.

El Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto para regular préstamos a tipo de interés cero por más de 6.400 millones de euros en Programas Especiales de Modernización de las Fuerzas Armadas.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regulan los préstamos destinados al desarrollo tecnológico e industrial de diversos Programas Especiales de Modernización (PEM) para las Fuerzas Armadas.

La medida, según indican, se enmarca en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa puesto en marcha por el Gobierno en abril de 2025, que tiene como objetivo reforzar las capacidades estratégicas de España, impulsar la innovación y fortalecer la base industrial y tecnológica de defensa.

Estos préstamos se articulan a través del Ministerio de Industria y Turismo, pero los programas pertenecen todos al Ministerio de Defensa, que se encarga de la identificación de las necesidades y la selección de los adjudicatarios.

El Real Decreto contempla la concesión de préstamos a tipo de interés cero y de carácter plurianual a empresas españolas referentes en sectores como el aeroespacial, la defensa, la ciberseguridad y las tecnologías digitales avanzadas.

En los últimos ejercicios, la financiación del Ministerio de Industria como la aprobada hoy ha alcanzado, de forma aproximada, el 40% del importe total del programa de modernización.

Entre las actuaciones financiadas destacan el desarrollo de sistemas avanzados de posicionamiento, navegación y sincronización (PNT) basados en el sistema europeo Galileo; la adquisición y modernización de helicópteros o la digitalización de la Unidad Militar de Emergencias mediante inteligencia artificial y capacidades avanzadas de gestión del dato.

También se recogen el desarrollo de sistemas antidron para la protección de las Fuerzas Armadas; la evolución y sostenimiento del programa Eurofighter; la modernización de los helicópteros NH-90; y la actualización de plataformas aéreas estratégicas.

La financiación movilizada supera los 6.400 millones de euros y beneficiará a compañías como Indra, GMV, Airbus, Escribano y el consorcio industrial español del programa Eurofighter, además de generar actividad para una amplia red de pequeñas y medianas empresas proveedoras.

Estos programas contribuirán a asegurar carga de trabajo industrial a largo plazo, reforzar la autonomía tecnológica europea en ámbitos estratégicos, impulsar nuevas inversiones en I+D y consolidar ecosistemas industriales de alto valor añadido vinculados a la defensa, el espacio, la ciberseguridad y las tecnologías duales.

Refuerzo en peñones

El Gobierno ha aprobado destinar casi cinco millones de euros para instalar medios electrónicos en islas y peñones de soberanía nacional para mejorar los sistemas de detección, alerta y seguimiento con el objetivo de prevenir movimientos como los migratorios ocurridos los pasados 30 y 31 de julio en Ceuta.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la declaración de emergencia para el suministro e instalación de medios electrónicos de seguridad que refuercen los actuales.

Según informa el Ministerio de Defensa, "los extraordinarios e imprevisibles movimientos migratorios acontecidos recientemente en Ceuta han afectado seriamente a la seguridad nacional española y han puesto de manifiesto la necesidad de disponer de los sistemas de detección, alerta y seguimiento más avanzados para prevenirlos".

Reprogramación Euromale

La modificación de las partidas económicas aprobadas anteriormente por el Gobierno responde a la solicitud realizada por Airbus Defence and Space el 30 de julio de 2026, mediante la cual solicita adaptar el calendario de desembolsos de la financiación a los ritmos reales de ejecución del programa.

Según la compañía, diversas circunstancias sobrevenidas han provocado que el calendario inicialmente previsto haya quedado desactualizado, haciendo necesario reprogramar los libramientos contemplados por el Ministerio de Industria y Turismo.

El nuevo Real Decreto mantiene inalterado el importe total de la financiación, que asciende a 1.429,5 millones de euros, pero redistribuye las anualidades y amplía el horizonte temporal de los desembolsos hasta 2030.

La norma no modifica el calendario de devolución del préstamo, aunque prevé que los ajustes necesarios puedan realizarse posteriormente mediante la correspondiente orden ministerial.

Asimismo, se actualiza el artículo 5 del Real Decreto para establecer que cada anualidad contará con hitos específicos de libramiento fijados en la orden de concesión, vinculados al grado de avance y desarrollo del programa. Cuando estos hitos sean acreditados, se procederá al desembolso de la financiación prevista.