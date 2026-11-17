La alta representante Kaja Kallas anunció un paquete adicional de 15 millones de euros dedicado exclusivamente a labores de desminado en el país.

El Consejo de la UE también aprobó un pago de casi 8.000 millones de euros tras cumplir Kiev los hitos de reforma del Mecanismo de apoyo económico.

Este pago es el octavo desembolso en materia de defensa dentro del préstamo global de 90.000 millones de euros impulsado por Bruselas.

La Comisión Europea ha desembolsado 1.710 millones de euros a Ucrania para la compra de drones, munición y sistemas de defensa aérea.

Bruselas anunció ayer una nueva partida económica a Kiev para la adquisición de material militar esencial para su guerra contra Rusia, que ya acumula más de cuatro años y medio de duración.

Esta nueva dotación, de 1.710 millones de euros, se enmarca en el préstamo global de apoyo a Ucrania dotado con 90.000 millones de euros impulsado por la Comisión para la compra de sistemas tanto ucranianos como europeos.

"Hemos desembolsado 1.710 millones de euros para ayudar a adquirir drones, munición y sistemas de defensa aérea para Ucrania", ha declarado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la red social X.

"Continuaremos con nuestro firme apoyo a Ucrania, tal y como hemos hecho cada día desde el primer momento de la guerra de agresión rusa", ha recalcado.

Von der Leyen también afirmó que la Unión Europea seguirá trabajando "por una paz justa y duradera que salvaguarde la soberanía de Ucrania, su integridad territorial y la seguridad de Europa".

En cuanto al pago, se trata del octavo desembolso ordenado por Bruselas en el apartado de defensa del mencionado préstamo de apoyo a Ucrania, bajo el que ya se han transferido 18.100 millones de euros, según recoge Efe.

El objetivo pasa por modernizar la base tecnológica e industrial de defensa ucraniana, así como favorecer su integración en la industria militar europea. De hecho, desde Kiev se han impulsado varios programas industriales conjuntos, así como la colaboración entre compañías privadas para el desarrollo tecnológico ligado a la defensa.

De aquí a finales de año, Ucrania dispone todavía de 23.600 millones de euros en ayuda financiera directa por parte de la UE. En cuanto a la aportación desde el comienzo de la guerra, los Estados miembros han proporcionado unos 237.600 millones de euros.

Este mismo lunes, el Consejo de la Unión Europea aprobó un desembolso de casi 8.000 millones de euros para Ucrania, el mayor pago único realizado hasta ahora después de que Kiev haya cumplido más de 20 hitos de reforma recogidos en el Mecanismo de apoyo económico.

Desactivación de minas

Por otra parte, la alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, anunció este lunes un nuevo paquete de 15 millones de euros en ayudas para apoyar a Ucrania en sus labores para el desminado del país.

"Este dinero ayudará a reparar y mantener el equipo de desminado del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania", según explicó Kallas en una conferencia en Bruselas dedicada precisamente a las labores de desactivación de estos explosivos.

Kallas precisó también que esta ayuda europea apoyará los estudios y limpieza de minas, especialmente en las regiones de Jarkov y Mykolaiv, así como el refuerzo de las capacidades ucranianas para el desminado, el apoyo a operadores locales y formación especializada y el intercambio internacional de conocimientos básicos.

La jefa de la diplomacia comunitaria recordó que la UE y sus Estados miembros "han comprometido más de 500 millones de euros" al desminado de Ucrania desde 2022, proporcionando máquinas de desactivación de minas, detectores, equipos de protección individual o formación de operarios, entre otras cuestiones.

"Hoy podrán ver ejemplos de este trabajo, el desminado siempre da sus frutos, incluso en medio de la guerra", argumentó Kallas, quien cifró en 42.000 kilómetros cuadrados la superficie ucraniana que "ha vuelto a ser productiva", equivalente al tamaño de Países Bajos, según destacó.