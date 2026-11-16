Robles reivindica ante los embajadores de la UE "la defensa como política de Estado", fuera del "color político"

La reunión también ha abordado la inestabilidad en el Sahel y la relevancia de la operación Atalanta para garantizar la libertad de navegación en las rutas marítimas internacionales.

Durante el encuentro, se ha coincidido en la necesidad de reforzar la coordinación y complementariedad entre la Unión Europea y la OTAN ante los desafíos actuales.

Robles ha trasladado este mensaje durante una reunión con diplomáticos de la UE en Madrid centrada en la guerra de Ucrania, las amenazas híbridas y el fortalecimiento de la industria militar.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, defiende que la defensa y las Fuerzas Armadas deben ser una política de Estado que quede al margen de las diferencias de color político.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reivindicado la necesidad de situar la defensa por encima de las diferencias partidistas y convertirla en una cuestión de consenso político. "Todas las cuestiones relativas a la defensa, a los ejércitos, a las Fuerzas Armadas y las relaciones internacionales son temas de Estado", ha señalado la titular de Defensa.

"Son temas que afectan a un país, con independencia del color político, de quién esté en el Gobierno", ha afirmado este lunes ante los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea acreditados en España.

Robles ha trasladado este mensaje durante un desayuno de trabajo celebrado en Madrid con los representantes diplomáticos de los Veintisiete, en el que se han analizado los principales desafíos de seguridad a los que se enfrenta Europa.

Además, la ministra ha insistido en que "tenemos que tener una política de seguridad y defensa fuerte. Tenemos que tener unas Fuerzas Armadas modernas y preparadas".

La guerra de Rusia contra Ucrania, el auge de las amenazas híbridas y la necesidad de fortalecer la industria europea de defensa han centrado buena parte de las conversaciones. Y, aquí la ministra ha subrayado que "debemos ser conscientes de las amenazas geopolíticas que hay".

El encuentro ha sido organizado por el embajador de Irlanda en España, Brian Glynn, en el marco de la presidencia irlandesa semestral del Consejo de la Unión Europea, que concluirá el próximo mes de diciembre.

Ante los diplomáticos, la titular de Defensa ha insistido en la importancia de preservar la cohesión europea en un contexto internacional cada vez más complejo y de avanzar en el desarrollo de las capacidades industriales y militares del continente.

Imagen de grupo con los representantes de la UE Rubén Somonte MDE

El objetivo pasa por reforzar la capacidad de respuesta de la UE y reducir sus dependencias estratégicas en un momento en el que la seguridad europea vuelve a ocupar un lugar central en la agenda comunitaria.

Por su parte, el embajador irlandés ha defendido la necesidad de mantener la unidad de los Estados miembros frente a la creciente incertidumbre internacional.

"Europa ha crecido en crisis como siempre lo hace", ha señalado Glynn, en referencia a la capacidad del proyecto comunitario para avanzar ante situaciones de inestabilidad.

Cooperación UE y OTAN

La relación entre la Unión Europea y la OTAN ha sido otro de los asuntos centrales del encuentro.

Robles y los embajadores han coincidido en la necesidad de reforzar la coordinación entre ambas organizaciones, cuya actuación debe ser complementaria para responder a los desafíos militares y geopolíticos actuales.

Se trata de "dos organizaciones que deben complementarse al servicio de una misma seguridad".

La reunión también ha abordado el deterioro de la situación de seguridad en el Sahel, indica el Ministerio en su comunicado, una región estratégica para Europa y especialmente relevante para la protección de los intereses del flanco sur, así como los riesgos que afectan a las rutas marítimas internacionales.

En este último ámbito, los asistentes han puesto en valor el papel de la operación Atalanta de la UE, desplegada frente a las costas de Somalia para combatir la piratería y proteger el tráfico marítimo.

Los participantes han destacado su contribución a la seguridad internacional y la han definido como "fundamental para la libertad de navegación".

El encuentro refleja la voluntad de mantener el diálogo entre los socios europeos en un momento en el que la UE busca acelerar el rearme, movilizar inversiones para su industria militar y reforzar su autonomía estratégica.