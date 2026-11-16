París mantiene soldados en Ucrania desde el verano en una misión secreta que no comunicó al Parlamento

El Gobierno francés no informó al Parlamento sobre esta presencia militar, lo que genera tensiones políticas por el control constitucional de tropas en el extranjero.

Para preservar el carácter secreto de la operación, los militares destinados en territorio ucraniano comunicaban que su despliegue se encontraba en Polonia.

Los soldados se dedican a formar a combatientes locales y al mantenimiento sobre el terreno de armamento como obuses CAESAR, misiles y cazas Mirage 2000.

Francia mantiene efectivos militares en Ucrania desde el verano dentro de un destacamento confidencial llamado 'misión Volia'.

Francia mantiene desde el pasado verano efectivos militares sobre el terreno en Ucrania, integrados en un destacamento "ligero y flexible" que realiza "misiones cortas", para formar a combatientes de Kiev y realizar trabajos de mantenimiento del armamento suministrado por París.

La iniciativa supone un paso más en la implicación militar francesa en el conflicto, ya que hasta ahora el Ejecutivo únicamente había reconocido el adiestramiento de soldados ucranianos en instalaciones de Francia y Polonia, no la presencia de sus propias tropas dentro de Ucrania.

El despliegue, que el Gobierno galo no ha reconocido oficialmente y tampoco ha comunicado al Parlamento, formaría parte de una operación altamente confidencial bautizada como 'Volia', según una investigación de Radio Francia Internacional (RFI).

La misión 'Volia' se habría articulado a partir de efectivos franceses desplegados en Polonia desde febrero de 2023, en el marco de una operación europea cuyo mandato se ha prorrogado hasta noviembre de 2028.

Para preservar el carácter confidencial del dispositivo, según RFI, los militares destinados a Ucrania comunicaban que su lugar de despliegue era Polonia.

Además de instruir a las fuerzas ucranianas, los soldados franceses se encargan del mantenimiento de parte del material militar entregado por París a Kiev desde el inicio de la invasión rusa.

Entre los sistemas que requieren asistencia técnica especializada figuran los obuses autopropulsados CAESAR, los cazas Mirage 2000 y los misiles de precisión.

Su reparación y puesta a punto sobre el terreno resulta clave para mantener su disponibilidad operativa en un conflicto marcado por el desgaste constante del material y la presión de las fuerzas rusas.

Connotación política

La revelación abre un nuevo frente político para el Gobierno francés. Según la emisora, el Ejecutivo no ha informado a la Asamblea Nacional de esta presencia militar, pese a las obligaciones constitucionales que regulan el despliegue de fuerzas en el extranjero, al igual que ocurre en España.

El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara, el conservador Cédric Perrin, recuerda que el presidente de la República tiene potestad para ordenar el envío de tropas fuera del territorio nacional, aunque no participen directamente en operaciones de combate.

Sin embargo, la Constitución establece que el Gobierno debe informar al Parlamento en un plazo determinado y someter el despliegue a su control cuando se prolonga más allá de cuatro meses.

La presencia de militares franceses en Ucrania añade así una nueva dimensión al respaldo occidental a Kiev: más allá del suministro de armamento y la formación en países aliados, implica el despliegue de personal especializado en el propio escenario de guerra.

Un militar ucraniano dispara un obús en Bakhmut. Reuters

Una participación que, aunque no supone necesariamente su incorporación a operaciones de combate, acerca a Francia a las necesidades operativas cotidianas del Ejército ucraniano.

El episodio amenaza con reabrir el debate sobre el alcance del compromiso militar de París con Kiev.

El apoyo a Ucrania no cuenta con el respaldo unánime de las fuerzas políticas francesas y la existencia de una misión no comunicada al Parlamento puede agravar las tensiones en una Asamblea Nacional fragmentada, sin mayorías absolutas y marcada por las discrepancias sobre la estrategia frente a Rusia.