Navantia entregará el submarino S-82 'Narciso Monturiol' a la Armada el próximo 10 de diciembre

El proyecto genera más de 6.000 empleos y un impacto superior a 250 millones de euros anuales en el PIB, sumando recientes inversiones en evolución tecnológica y misiles NSM.

La puesta a flote del tercer submarino, el S-83 'Cosme García', está prevista para mediados de 2026, con una fecha estimada de entrega a la Armada en 2028.

El programa S-80 consta de cuatro buques; el S-83 y el S-84 incluirán de serie el sistema de propulsión independiente de la atmósfera (AIP), mientras que al S-81 y S-82 se les integrará en su primer mantenimiento.

Navantia entregará el submarino S-82 'Narciso Monturiol' a la Armada española el próximo 10 de diciembre, 14 meses después de su botadura.

Poco más de 14 meses después de celebrar la ceremonia de botadura, Navantia entregará el S-82 'Narciso Monturiol' a la Armada.

El segundo submarino navegó por primera vez a finales del pasado mes de junio, entrando así en la última fase de pruebas por parte del astillero público, que el próximo 10 de diciembre transferirá el buque a su cliente.

La anterior entrega, protagonizada por el S-81 'Isaac Peral', se produjo el 30 de noviembre de 2023 e inauguró de forma oficial la nueva familia de sumergibles.

El programa activo del Ministerio de Defensa para dotar a la Armada de submarinos consta de cuatro buques, aunque con una importante diferencia entre los dos primeros y los dos últimos de la saga.

Los S-83 'Cosme García' y S-84 'Mateo García de los Reyes' contarán de serie con el sistema de propulsión AIP que Navantia ha desarrollado para incrementar de forma notable la persistencia en inmersión del buque, así como su autonomía y su capacidad de navegar de forma sigilosa.

Por otro lado, los S-81 y S-82 recibirán este sistema en la carena programada para efectuar labores de mantenimiento, momento en el que personal de Navantia en Cartagena integrará el AIP a bordo de ambas unidades.

Según recalcan desde el Ministerio de Defensa, el programa S-80 "supone el mayor reto industrial y tecnológico afrontado nunca por la industria de defensa nacional, ya que un submarino es un sistema diseñado para operar autónomamente en un entorno muy hostil y durante largos periodos de tiempo".

El submarino cuenta con una eslora de 80,8 metros, un diámetro de 7,3 metros y un desplazamiento que se acerca a las 3.000 toneladas a plena carga.

"Entre sus aportaciones tecnológicas destaca un sistema de propulsión independiente de la atmósfera, que permitirá obtener energía eléctrica a cualquier profundidad y permanecer semanas sin salir a la superficie", recalcan.

El programa, que ha sufrido importantes retrasos en su desarrollo técnico, ahora avanza a buen ritmo en los astilleros cartageneros. La intención es efectuar la puesta a flote del S-83 a mediados del próximo año, por lo que la entrega a la Armada podría producirse a lo largo del 2028.

Precisamente, en los últimos Consejos de Ministros, el S-80 ha recibido algunas de las mayores adjudicaciones por parte de Defensa, acumulando 2.373 millones de euros para la operatividad y la evolución tecnológica y 729 millones para la adquisición de misiles de los misiles NSM de lanzamiento submarino.

El programa de submarinos S-80 genera empleo directo, indirecto e inducido para más de 6.000 personas y un impacto anual en el PIB español superior a los 250 millones de euros, según datos proporcionados por Navantia.