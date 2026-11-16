Marruecos negocia con Francia la compra de submarinos Scorpène para dar el salto a la guerra submarina

La incorporación de esta flota reforzará la disuasión y vigilancia marroquí en aguas estratégicas del Atlántico, el Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar.

El acuerdo cubre la compra de dos unidades tras desestimar ofertas de Alemania, Rusia, Portugal y Grecia.

La negociación incluye la transferencia de tecnología y la creación de infraestructuras para el mantenimiento de los sumergibles en Casablanca.

Marruecos ultima la compra de submarinos de ataque Scorp(ne a la empresa francesa Naval Group para dotar a su Marina de capacidad de guerra submarina.

Marruecos está cerca de incorporar submarinos de combate a su Marina Real. Rabat negocia con Francia la adquisición de unidades de la clase Scorpène, fabricadas por Naval Group, en una operación que supondría un salto cualitativo para sus capacidades navales y le permitiría entrar en el ámbito de la guerra submarina.

El acuerdo podría coincidir con la próxima visita del rey Mohamed VI a Francia, aunque no existe confirmación oficial sobre su firma.

La operación aparece recogida en un informe de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional francesa, elaborado tras una visita parlamentaria a Marruecos entre el 11 y el 14 de junio de 2025. El documento señala que Marruecos "se encuentra actualmente en la fase final de un acuerdo para la adquisición de submarinos de tipo Scorpène a Naval Group".

El citado Informe Parlamentario número 1968, publicado en la web oficial de la Cámara baja francesa, identifica el proyecto como una de las principales iniciativas de cooperación militar entre ambos países. Su objetivo es cubrir una de las principales carencias de la Armada marroquí: la ausencia de una flota submarina propia.

Rabat lleva tiempo estudiando la adquisición de dos unidades y ha valorado cinco posibles proveedores.

Francia, Alemania y Rusia ofrecían submarinos de nueva construcción, mientras que Portugal y Grecia figuraban como alternativas para la compra de plataformas de segunda mano.

Parece ser que la opción francesa habría ido ganando terreno en paralelo al acercamiento diplomático entre París y Rabat, especialmente después de la visita de Estado de Emmanuel Macron a Marruecos, los días 28 y 29 de octubre de 2024, que abrió una nueva etapa en las relaciones bilaterales.

El proyecto contempla algo más que la entrega de los buques. Incluye transferencia de conocimientos técnicos, participación de empresas locales y el desarrollo de capacidades para el mantenimiento de submarinos en Casablanca.

Este componente industrial permitiría a Marruecos adquirir experiencia en el sostenimiento de sistemas militares complejos y desarrollar infraestructuras propias para garantizar su operatividad. De esta forma, el contrato podría contribuir también al fortalecimiento de su industria naval y tecnológica.

El Scorpène

El Scorpène es un submarino de ataque convencional diésel-eléctrico diseñado para misiones de guerra antisubmarina y antibuque, vigilancia, reconocimiento y recopilación de inteligencia.

Si bien el sumergible nació como un diseño hispano-francés, (la actual Navantia) y DCNS (hoy Naval Group), diversos desencuentros llevaron a ambos países a romper, y estos submarinos son desarrollados por la compañía gala.

Esta clase se caracteriza por sus tecnologías furtivas. Su reducida firma acústica dificulta su detección y le permite operar de forma encubierta en aguas estratégicas.

La plataforma incorpora sistemas de sonar y gestión de combate y puede equiparse, según la configuración contratada, con torpedos, minas navales y misiles antibuque Exocet SM39.

Según Naval Group, alcanza velocidades de unos 20 nudos y puede sumergirse a profundidades superiores a los 300 metros.

El Estrecho de Gibraltar

La entrada de Marruecos en el ámbito submarino añadiría una nueva variable al equilibrio de capacidades navales en la región, especialmente en el entorno del Estrecho. La incorporación de estos submarinos ampliaría la capacidad de Marruecos para operar en sus dos espacios marítimos: el Atlántico y el Mediterráneo.

El país cuenta con más de 3.500 kilómetros de costa y una posición estratégica junto al Estrecho de Gibraltar, uno de los corredores de navegación y comercio más importantes del mundo.

La nueva capacidad permitiría reforzar la vigilancia de estas aguas, proteger infraestructuras como el puerto de Tánger Med y el futuro puerto atlántico de Dajla, así como ampliar la protección de las zonas de exploración energética y minera.

También proporcionaría a Rabat una herramienta de disuasión y vigilancia encubierta que hasta ahora no tenía.

La operación se enmarca en el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas marroquíes y en la creciente competencia por la influencia en el norte de África y el Mediterráneo occidental.

Para Francia, el eventual contrato reforzaría la posición de Naval Group en el mercado internacional y consolidaría su relación industrial y militar con Rabat. Para Marruecos, supondría un paso decisivo en la transformación de su Armada.

El citado informe parlamentario francés, sin embargo, no confirma que el contrato esté firmado ni precisa el número definitivo de unidades, el calendario de entrega o el importe de la operación.