Kiev identifica medio centenar de mujeres africanas reclutadas por Rusia para trabajar en la producción de drones kamikaze

El Centro Ucraniano de Seguridad y Cooperación usará la documentación recopilada para promover nuevas sanciones internacionales y acciones penales contra los responsables.

La red opera con respaldo estatal e incluye a reclutadores rusos e intermediarias africanas en países como Uganda, Etiopía, Zambia, Tanzania y la República Democrática del Congo.

La captación se realiza mediante el programa engañoso Alabuga Start, que promete formación profesional y empleo civil a través de campañas digitales y eventos culturales.

Una investigación ucraniana destapa que Rusia recluta a mujeres africanas de entre 18 y 22 años para ensamblar drones kamikaze 'Geran' en la Zona Económica Especial de Alabuga.

Una investigación realizada por el Centro Ucraniano de Seguridad y Cooperación (USCC, por sus siglas en inglés) ha destapado nuevos detalles sobre una red transnacional operada por Moscú para captar mano de obra extranjera destinada a su industria militar.

Según documentos internos obtenidos por los investigadores ucranianos, las autoridades han logrado identificar a alrededor de medio centenar de mujeres -de entre 18 y 22 años- procedentes de países africanos que trabajan actualmente en el ensamblaje de drones de ataque 'Geran' dentro de la Zona Económica Especial de Alabuga, el mayor complejo de producción industrial de Rusia, a unos 1.000 kilómetros al este de Moscú.

Los 'Geran', la versión rusa de los exitosos sistemas iraníes 'Shahed', son empleados de forma sistemática por las Fuerzas Armadas rusas para bombardear infraestructuras civiles en territorio ucraniano.

El informe del USCC señala que el entramado se articula bajo la fachada del programa educativo y laboral Alabuga Start, en funcionamiento desde 2022 y sujeto a sanciones previas por parte del Reino Unido debido a sus prácticas de reclutamiento engañosas.

A través de campañas publicitarias en plataformas digitales, las autoridades rusas prometen a las jóvenes oportunidades de formación profesional, traslado, empleo en sectores civiles y actividades culturales.

El Geran-2, modelo de drone empleado por Rusia. - Archivo

Sin embargo, una vez en Rusia, las reclutadas son integradas directamente en la cadena de producción del complejo militar-industrial para paliar la grave escasez de personal que atraviesa el país a causa de la guerra.

Para sostener este flujo de trabajadoras, la red opera en tres niveles definidos: el ideológico, el corporativo y el trabajo de campo. En la investigación se ha identificado a diez reclutadores rusos y a dos intermediarias africanas encargadas de captar y supervisar a las jóvenes en sus países de origen.

Entre las nacionalidades detectadas en la planta de Alabuga figuran ciudadanas de Uganda, Etiopía, Zambia, Zimbabue, Tanzania, Kenia, Gambia y la República Democrática del Congo, además de trabajadoras procedentes de Sri Lanka.

Solomiya Khoma, jefa del departamento de Cooperación Internacional y experta en guerra híbrida del USCC, explicó a la cadena estadounidense Fox News que el esquema cuenta con respaldo estatal y combina herramientas de "poder blando".

Vladimir Putin y el presidente ghanés, John Dramani Mahama en Moscú, el pasado octubre Reuters

Organizaciones como la agencia federal Rossotrudnichestvo, los Consejos de Coordinación de Compatriotas Rusos y diversas instituciones educativas locales organizan eventos culturales para acercarse a la juventud africana, difundir la ideología del denominado 'mundo ruso' y canalizar las ofertas de traslado hacia el departamento de recursos humanos de Alabuga.

A pesar de las denuncias internacionales, la cooperación institucional entre Moscú y varios gobiernos del continente africano continúa expandiéndose. A finales del pasado mes de octubre, en el marco de los encuentros de la cumbre Rusia-África, los responsables de la Zona Económica Especial de Alabuga firmaron acuerdos oficiales con delegaciones de Ghana y de la República Democrática del Congo para facilitar el empleo de jóvenes de estos países en las instalaciones industriales rusas.

Desde el USCC advierten que este tipo de convenios de empleo industrial sirven como cobertura legal para desviar parte de la mano de obra hacia la fabricación de armamento, mientras se consolida la influencia geopolítica del Kremlin en África.

La organización ha asegurado que toda la base documental recopilada será utilizada para impulsar nuevas sanciones internacionales y promover procesos por responsabilidad penal contra los responsables de la red.