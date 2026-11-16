Italia reitera su apoyo a Alemania para que se integre dentro del caza de sexta generación GCAP

Airbus trabaja en España junto al Gobierno en un nuevo proyecto para cubrir las necesidades del futuro sistema de combate aéreo.

La reorganización europea se produce tras el fracaso del programa FCAS, del cual formaban parte Francia, España y Alemania.

El Gobierno de Roma propone que Berlín se sume inicialmente como observador para acelerar su integración sin alterar los calendarios firmados con Reino Unido y Japón.

Italia desmiente haber bloqueado la entrada de Alemania en el proyecto de caza de sexta generación GCAP y califica las informaciones de engañosas.

La extinción del programa FCAS —impulsado entre Francia, España y Alemania— ha supuesto la reorganización europea en torno al desarrollo de un futuro caza de sexta generación.

Mientras que Francia continuará con el desarrollo en solitario, España y Alemania siguen huérfanas de un programa en el que participar, aunque con una proyección internacional muy diferente.

Antes incluso de la cancelación oficial del FCAS, desde el consorcio GCAP —formado por Italia, Reino Unido y Japón— ya veían a Berlín como un socio más que bienvenido. Una posición que se ha mantenido a lo largo del tiempo, especialmente desde Roma.

Este pasado sábado, Italia declaró que apoya plenamente la participación de Alemania en el GCAP, desmintiendo de esta forma algunas comunicaciones que se venían publicando a lo largo de la semana pasada.

El Gobierno de Roma explicó que las informaciones que apuntaban a que Italia había bloqueado la entrada de Alemania en el proyecto eran "totalmente engañosas" y no reflejaban la postura oficial que el país ha mantenido durante mucho tiempo.

También afirmó que siempre había estado dispuesta a dar la bienvenida a Alemania al GCAP y propuso que Berlín se uniera inicialmente solo como observador para facilitar el intercambio de información y acelerar su camino hacia su plena participación, según recoge Reuters.

Roma también afirmó que la propuesta tenía como objetivo acelerar la participación alemana, respetando al mismo tiempo el calendario ya firmado con el resto de países del consorcio y el progreso del programa.

Asimismo, el país transalpino reiteró su postura durante la última videoconferencia del GCAP, en la que participaron los tres países socios del programa, según consta en el comunicado, añadiendo que consideraba la participación alemana como una "oportunidad positiva".

El reiterado apoyo a Alemania por parte de Francia ha llegado sólo unos días después del anuncio por parte de Airbus del desarrollo de un nuevo proyecto de caza de sexta generación en España.

En el FCAS, impulsado por Francia, Alemania y España, ese triángulo "no se pudo satisfacer", apuntó en un encuentro organizado por El Economista Francisco Javier Sánchez Segura, presidente de Airbus en España

"Estamos ahora tratando de satisfacer ese triángulo con un nuevo proyecto de FCAS y, en eso, es en lo que estamos trabajando ahora junto con el Gobierno de España y el Ministerio de Defensa", afirmó.

Ha afirmado que este proyecto, desde el punto de vista industrial, no es exclusivamente un reto para Airbus, sino para todo el ecosistema de defensa, al tratarse de un proyecto complejo.

Ha puesto como referencia el proyecto Eurofighter, el avión de cuarta generación -que fue impulsado por un consorcio en el que participaron Alemania, Reino Unido, Italia y España-, y ha defendido que, entre todos, se debe aspirar a tener la misma fuerza representativa "como mínimo" que se tenía en este sistema.

El año pasado, uno de los PEM aprobados por el Gobierno apuntaba directamente a la continuación del desarrollo de la parte española del FCAS, aunque en ese momento todavía no se había cancelado formalmente.

Fuentes industriales han afirmado a EL ESPAÑOL que una de las partidas económicas pendientes de asignar en el presente ejercicio podría ir dirigida a la continuación del programa, aunque está en manos del Ministerio de Defensa cómo articular el proyecto y a qué dedicar específicamente las asignaciones.