España impulsa una red de sensores y drones submarinos para blindar sus infraestructuras críticas

Empresas como Indra, SAES y UTEK se han aliado en la iniciativa SIPRIS para aportar tecnologías de inteligencia artificial, fibra óptica y vehículos autónomos.

La red integrará sensores a más de 200 metros de profundidad, una estación submarina autónoma y dos drones subacuáticos (UUV).

El proyecto durará 36 meses y busca proteger cables de comunicaciones, conducciones energéticas y puertos ante posibles ataques.

El CDTI y el Ministerio de Defensa destinan 20 millones de euros a desarrollar el Sistema Integrado de Vigilancia Submarina (SIVS).

El CDTI y el Ministerio de Defensa han impulsado un programa de 20 millones de euros para desarrollar prototipos del Sistema Integrado de Vigilancia Submarina (SIVS), un ecosistema autónomo de sensores y vehículos no tripulados que la Armada validará en el mar en un programa de 36 meses.

La iniciativa, que se enmarca dentro de la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID), se centrará en la protección de cables de comunicaciones, conducciones energéticas y activos portuarios, tres de los receptores con más riesgo de sufrir ataques dentro de la zona gris.

El programa, según la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, busca dar un salto tecnológico desde TRL 3 a TRL 7, combinando la aplicación prioritaria en el ámbito de la defensa y también con un enfoque dual hacia la oceanografía, la economía azul o la inspección offshore.

El objetivo central es dotar a las Fuerzas Armadas de una conciencia situacional submarina persistente mediante una arquitectura modular, abierta y operable 24/7

Por otro lado, el sistema completo integrará una red de sensores distribuidos, una estación autónoma sumergida, dos vehículos submarinos no tripulados (UUV), un sistema de mando, control y comunicaciones (C3) y un Puesto de Operación (PORS).

El primer pilar que describen desde el CDTI es la red de sensores distribuidos y la fusión de datos. La capa de detección combinará sensores acústicos pasivos y activos, fibra oscura, detectores de anomalías magnéticas y sensores de potencial eléctrico.

La malla de sensores operará a profundidades de, al menos, 200 metros y con una tasa de falsas amenazas inferior a una por cada 24 horas. La misión será detectar contactos de baja firma —buceadores, UUV, minisubmarinos o minas— manteniendo el seguimiento aunque se pierdan nodos.

El CDTI también detalla la capa de la estación submarina y los UUV (Unmanned Underwater Vehicles) autónomos.

De esta forma, ante una alerta automática de la red, la estación desplegará dos UUV compactos de hasta 125 kilogramos en seco y 2,4 metros de eslora para identificar, clasificar, seguir, disuadir o, en su caso, neutralizar las amenazas.

Estos drones subacuáticos navegarán sin sistema de posicionamiento satelital, podrán mantenerse en una posición fija e integrarán sónar lateral y frontal. En los documentos también indican el equipamiento de LiDAR, magnetómetro, IMU, cámaras óptica y acústica y reconocimiento automático de objetivos.

La estación, que hará el papel de puerto sumergido, contará con una vida mínima de 1.000 ciclos de acoplamiento, asistirá el atraque mediante guiado acústico y visión artificial, ofrecerá recarga inductiva, transferencia óptica de datos, diagnóstico de salud operacional y mantenimiento básico sin emerger.

Por último, en la parte de mando y control, el sistema proporcionará una disponibilidad por encima del 99% y fusionará los datos recogidos por todos los sensores empleando inteligencia artificial.

La transmisión de información correrá a cargo de varios sistemas de comunicación —acústicos, ópticos, láser, radio, 5G y satélite— con enlaces sigilosos de baja probabilidad de detección e interceptación.

El contrato se ejecutará en 36 meses y se divide en tres fases sucesivas y eliminatorias. La primera, con una duración de 6 meses, recoge hasta 3 adjudicatarios que definirán la arquitectura funcional, los algoritmos y el plan de pruebas.

Una vez superada esa parte, los dos finalistas de la segunda fase fabricarán el prototipo y superarán los ensayos unitarios, de interfaz y de misión en entorno controlado. Tendrán un plazo de 24 meses y una dotación económica de hasta 6 millones de euros.

La tercera fase contemplada en el programa del CDTI será la pre-operacional. Cada una de las adjudicatarias desplegarán el sistema en un escenario real con personal de la Armada.

Se incluirá una prueba autónoma de 72 horas en una campaña de maniobras OTAN como REPMUS o Dynamic Messenger.

SIPRIS

Hace solo unos días y sin que, de momento, se haya relacionado oficialmente con la iniciativa del CDTI, se presentó en Euronaval el programa SIPRIS liderado por Indra y participado por las españolas Indra, SAES, UTEK, Aragon Photonics, Iqua Robotics, FYLA y Sateliot.2

Todas ellas firmaron un memorando de entendimiento conjunto para el desarrollo de capacidades soberanas de vigilancia persistente y protección de infraestructuras submarinas.

Indra asumirá el papel de integrador de la solución global y coordinador del ecosistema, además de definir la arquitectura del sistema.

Para ello, la solución se apoyará en SEADEF, la familia de productos de sistemas de misión en el dominio naval de la compañía liderada por Ángel Simón, y en IndraMind, su plataforma de inteligencia y explotación de datos basada en IA soberana. Indra también aportará capacidades de sistemas aéreos no tripulados (UAV) y gestión de comunicaciones.

Por su parte, SAES suma a esta alianza sus capacidades tecnológicas en el ámbito de la acústica submarina, incluyendo el desarrollo de sensores acústicos y soluciones avanzadas en el procesamiento sónar, para la detección y clasificación de amenazas y actividades submarinas.

UTEK trabajará en el ámbito de los vehículos autónomos de superficie (USV), desarrollando nuevos vehículos adaptados a esta aplicación y que ampliarán el área de cobertura y vigilancia del sistema y aportarán capacidad de inspección.

Iqua Robotics asume por su parte el desarrollo de vehículos autónomos submarinos (UUV), encargados de las tareas de inspección de infraestructuras submarinas y detección automática de anomalías.

Aragon Photonics incorpora a esta colaboración su experiencia en tecnología de sensado acústico distribuido de alta fidelidad mediante fibra óptica (HDAS), que permite detectar eventos acústicos en las redes submarinas de comunicaciones a lo largo de decenas de kilómetros.

FYLA aportará su especialización en tecnologías de comunicaciones ópticas submarinas, destinadas a facilitar el intercambio de información entre los distintos elementos desplegados bajo el agua.

Por último, la catalana Sateliot facilita los sistemas de comunicaciones e información satelital para ampliar la cobertura y dar apoyo a las operaciones distribuidas del sistema.