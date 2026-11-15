El PSOE propone modernizar las Fuerzas Armadas, reforzar la vigilancia marítima y no gastar el 5% del PIB en Defensa

El PSOE reivindica su apoyo a Ucrania en ayuda militar y destaca la negativa del Gobierno a permitir el uso de bases españolas para operaciones relacionadas con el conflicto en Irán.

El documento no incluye el reconocimiento de la carrera militar como profesión de riesgo, pero contempla potenciar la UME y mejorar la atención psicológica y la igualdad en el ejército.

El partido rechaza elevar el gasto militar al 5% del PIB para proteger el Estado del bienestar, defendiendo un modelo basado en la autonomía estratégica europea y el 2,1% del PIB.

El programa electoral del PSOE propone ocho medidas para Defensa, incluyendo la modernización tecnológica de las Fuerzas Armadas, el refuerzo de la ciberdefensa y la mejora de la vigilancia marítima.

El programa electoral de PSOE recoge ocho medidas específicas para el sector, entre ellas la modernización tecnológica de los ejércitos, el refuerzo de la vigilancia marítima y más recursos para los servicios de inteligencia.

El documento no menciona el reconocimiento de la profesión militar como actividad de riesgo, que exigen las asociaciones militares, e incide en rechazar "el gasto militar al 5% del PIB, pues ello pondría en riesgo nuestro Estado del bienestar. Somos aliados, no vasallos".

En concreto, el programa electoral presentado este domingo por Pedro Sánchez reserva sus dos últimas páginas, la 113 y la 114, a la política de Defensa. Bajo el epígrafe Una defensa moderna al servicio de la paz y la seguridad, el documento recoge ocho compromisos que abarcan desde la modernización tecnológica de las Fuerzas Armadas hasta el refuerzo de la vigilancia marítima, los servicios de inteligencia y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

"El mundo es hoy más inestable. A los conflictos armados se suman nuevas amenazas que no conocen fronteras, como ciberataques y ataques a infraestructuras críticas. Ningún país puede hacerles frente en solitario.

Exigen respuestas coordinadas, más cooperación internacional y multilateralismo, y democracias capaces de proteger a su ciudadanía", señala el texto con el que el presidente Sánchez busca la reelección.

Entre las principales propuestas figura la modernización tecnológica de las Fuerzas Armadas en los ámbitos terrestre, naval, aéreo, espacial y de ciberdefensa.

El PSOE plantea también mejorar la seguridad de las comunicaciones e impulsar la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica entre las administraciones, las universidades, los centros de investigación y las empresas.

El programa incluye, además, el refuerzo de las capacidades de vigilancia marítima y protección de los espacios de soberanía, mediante la mejora de los medios destinados a defender los intereses estratégicos de España. Eso sí, sin ninguna mención a Ceuta, Melilla o Canarias, en este epígrafe.

A ello se suma el compromiso de dotar de más recursos humanos y tecnológicos a las agencias de inteligencia civil y militar para anticipar riesgos y proteger la democracia.

Autonomía estratégica

La dimensión europea ocupa un lugar destacado en la política de Defensa que plantea el PSOE. Uno de los ocho compromisos recogidos en el apartado específico propone impulsar la autonomía estratégica de la UE mediante el desarrollo de capacidades comunes, una mayor participación de la industria española en los proyectos comunitarios y el fomento de la cooperación industrial y las adquisiciones conjuntas.

El documento también apuesta por hacer más eficiente la inversión en Defensa y mejorar la coordinación del gasto militar europeo, fuera del epígrafe propio de Defensa, concretamente en la medida 482, incluida en el apartado Avanzar hacia una Unión Europea más integrada y democrática.

Allí, plantea: "Impulsar la Unión Europea de la defensa, reforzando la autonomía estratégica y militar de Europa, mejorando la coordinación y eficiencia del gasto en defensa, y fortaleciendo nuestra protección frente a amenazas híbridas y convencionales".

Fuera también del bloque de Defensa, el programa incorpora también una referencia a la política exterior y la resolución de conflictos.

En el apartado Defender la paz, la seguridad, los derechos humanos y la justicia climática, el PSOE propone "Impulsar una diplomacia activa al servicio de la paz, fortaleciendo el papel de España en la mediación, el diálogo y la resolución pacífica de conflictos en coordinación con la ONU y la Unión Europea".

Condiciones del personal

El programa dedica dos de sus ocho compromisos a las condiciones profesionales y el bienestar de los efectivos de las Fuerzas Armadas. Por un lado, plantea promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres mediante políticas de conciliación, corresponsabilidad y desarrollo profesional.

Por otro, propone mejorar la atención psicológica y social de los militares, especialmente de quienes participan o han participado en misiones internacionales.

El texto contempla adaptar el apoyo y el seguimiento a la duración, intensidad y circunstancias de cada despliegue, con especial atención a la salud mental, la reintegración y el bienestar de los efectivos y sus familias.

El apartado incluye asimismo el compromiso de potenciar la Unidad Militar de Emergencias (UME), reforzando sus capacidades operativas, tecnológicas y de despliegue. El PSOE plantea mejorar también la coordinación con las comunidades autónomas y el Sistema Nacional de Protección Civil.

Uno de los bomberos de la UME. UME

Sin embargo, el documento no recoge ninguna referencia al reconocimiento de las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo, una reivindicación que afecta a las condiciones laborales y al reconocimiento del personal militar.

El Ministerio de Defensa anunció el 24 de marzo de 2026 el inicio de los trámites para lograr esta consideración, aunque, a finales de octubre, el procedimiento seguía sin contar con garantías ni un calendario definido para su culminación.

Los militares, sin embargo, siguen pendientes de que se materialice una reivindicación que afecta al reconocimiento de las especiales condiciones de peligrosidad, exigencia física y disponibilidad permanente asociadas a la carrera militar.

Una medida que sí recoge el programa electoral del PP.

No al 5% que exige la OTAN

Uno de los aspectos más destacados del programa es la ausencia dentro de la 8 medidas de Defensa de un compromiso concreto sobre el volumen de recursos que España destinará a Defensa. Tampoco establecen una senda de incremento del gasto militar, pese a que la inversión y el reparto de responsabilidades entre los aliados constituyen uno de los principales debates dentro de la OTAN.

La posición del Gobierno aparece, no obstante, en otro apartado del documento, España en Europa y en el mundo, donde el PSOE reafirma "el compromiso de España con la seguridad y la defensa" y defiende expresamente su rechazo al objetivo de elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB: "Y lo hemos hecho rechazando el aumento del gasto militar al 5% del PIB, pues ello pondría en riesgo nuestro Estado del bienestar. Somos aliados, no vasallos".

El Ejecutivo ha defendido que una inversión en torno al 2,1% del PIB permitiría atender las necesidades de personal, equipamiento e infraestructuras planteadas por la Alianza Atlántica. Esta posición ha provocado reiteradas críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha reclamado a los socios europeos un mayor esfuerzo presupuestario.

Así, mientras el programa socialista apuesta por modernizar las capacidades militares, reforzar la inteligencia y avanzar hacia una mayor autonomía estratégica europea, evita concretar cuánto dinero dedicará España a esos objetivos y mantiene su rechazo al compromiso de alcanzar el 5% del PIB en Defensa.

Ucrania e Irán

El programa socialista también utiliza la política exterior para reivindicar la actuación del Gobierno en dos de los principales focos de tensión internacional: la guerra de Ucrania y el conflicto con Irán. En el apartado España en Europa y en el mundo, el PSOE subraya el respaldo de Pedro Sánchez a Kiev desde el inicio de la invasión rusa y destaca el papel de España en la respuesta europea.

"En Ucrania, España ha defendido desde el primer día su soberanía e integridad territorial y ha participado activamente en la respuesta europea", señala el documento.

Los socialistas destacan que en 2025 España fue "el quinto país de la UE en provisión de ayuda militar a Ucrania", además de haber proporcionado asistencia y protección temporal a cientos de miles de desplazados por la guerra.

Respecto a Irán, el programa pone el acento en la oposición del Ejecutivo a la intervención militar y en su negativa a permitir el uso de las bases españolas para operaciones relacionadas con el conflicto.

"Pedro Sánchez encabezó en Europa el rechazo a una guerra contraria al derecho internacional e impidió que se utilizaran las bases militares españolas para operaciones vinculadas a ella", sostiene el texto. El PSOE añade que esta posición se mantuvo sin dejar de condenar "la represión del régimen iraní y sus ataques contra otros países".