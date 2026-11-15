El B-21 Raider prueba por primera vez el lanzamiento de armamento y acelera su despliegue operativo en 2027

El Pentágono planea adquirir al menos 100 unidades de esta plataforma multimisión, diseñada para penetrar defensas avanzadas e integrar armamento convencional y nuclear.

La Fuerza Aérea mantiene un exigente calendario operativo que prevé la llegada de las primeras unidades a la base de Ellsworth en 2027.

El desarrollo del avión se ha apoyado en miles de horas de simulación mediante un gemelo digital, facilitando la integración rápida de municiones y reduciendo plazos.

El bombardero furtivo B-21 Raider de EE. UU. ha completado con éxito su primera prueba de lanzamiento de armamento convencional desde la base aérea de Edwards.

El bombardero furtivo B-21 Raider completó su primera prueba de lanzamiento de armamento, un hito clave en el desarrollo del futuro avión estratégico de EEUU, diseñado para transportar armas convencionales y nucleares.

El ensayo se realizó con una aeronave de pruebas que despegó de la base aérea de Edwards, en California, y permitió validar su capacidad para liberar munición convencional, según informaron la Fuerza Aérea estadounidense (USAF) y el fabricante Northrop Grumman.

Aunque no han identificado el arma utilizada ni difundido imágenes del lanzamiento, el servicio considera que el resultado confirma la madurez de la arquitectura digital del bombardero y su capacidad para incorporar nuevos sistemas de armas.

"Esta prueba demuestra la capacidad de ataque del B-21, su habilidad para integrar rápidamente nuevas armas y consolida su papel como futura columna vertebral de la flota de bombarderos estadounidenses", señaló la Fuerza Aérea.

Entre los sistemas previstos figura el misil de crucero nuclear AGM-181A LRSO (Long Range Stand-Off), actualmente en desarrollo, que permitirá atacar objetivos estratégicos a larga distancia sin necesidad de penetrar directamente en las defensas aéreas enemigas.

Miles de horas de simulación

Uno de los elementos diferenciales del programa es el empleo de ingeniería digital. La prueba se preparó mediante miles de horas de simulación en el entorno del gemelo digital del B-21, una réplica virtual de la aeronave que permite anticipar su comportamiento y perfeccionar los parámetros de vuelo y lanzamiento antes de realizar los ensayos reales.

Este procedimiento busca reducir los tiempos de desarrollo y facilitar la incorporación de nuevas municiones a lo largo de la vida operativa del avión. Su arquitectura de sistemas abiertos permitirá actualizar capacidades y armamento sin necesidad de rediseñar la plataforma.

Un B-21 Raider aterriza en la pista de la Base de la Fuerza Aérea Edwards, en California, en una fotografía sin fecha. El B-21 Raider es el primer y único bombardero de penetración de largo alcance de sexta generación, llamado a ser la columna vertebral de la futura fuerza de bombarderos de EEUU: Todd Schannuth USAF

El B-21 dispone de una configuración interna diferente a la de su antecesor, el B-2 Spirit. Las imágenes conocidas apuntan a una gran bodega central, frente a las dos bodegas paralelas del bombardero anterior. También es más pequeño y tiene una capacidad de carga total inferior, aunque todavía no se han hecho públicas las cifras exactas.

La flexibilidad de su diseño permitirá adaptar las configuraciones de armamento a distintas misiones, desde ataques de precisión de largo alcance hasta operaciones en espacios aéreos protegidos por sistemas avanzados de defensa antiaérea.

Dos aviones en vuelo en 2027

El calendario constituye uno de los principales desafíos del programa. La Fuerza Aérea prevé que los primeros B-21 operativos lleguen a la base de Ellsworth, en Dakota del Sur, en 2027. Sin embargo, actualmente solo hay dos aeronaves de preproducción realizando ensayos de vuelo, dentro de una flota de pruebas prevista de seis aparatos.

Alcanzar la capacidad operativa inicial (IOC) en apenas un año, después de iniciar ahora los ensayos de lanzamiento de armamento, supone un calendario especialmente exigente.

El precedente del B-2 Spirit muestra la complejidad de este proceso. El bombardero realizó su primer vuelo en 1989 y probó por primera vez el lanzamiento de armas en 1992, pero no alcanzó la capacidad operativa inicial hasta 1997.

Washington confía en acortar esos plazos mediante el uso intensivo de herramientas digitales y una configuración de los prototipos más próxima a los modelos de producción.

B-21 Raider. Northrop Grumman

Desde su primer vuelo, en 2023, el B-21 ha ampliado progresivamente su campaña de ensayos, que ya incluye pruebas de repostaje en vuelo y validación de sus principales capacidades operativas.

Northrop Grumman asegura, además, haber completado anticipadamente los ensayos de fatiga estructural equivalentes a toda la vida útil prevista del aparato. La compañía destaca también los avances en fiabilidad, mantenimiento y carga de armamento, aspectos determinantes para conseguir que el Raider pueda operar con una elevada disponibilidad.

"El B-21 está demostrando en las pruebas lo que prometía sobre el papel: es el bombardero más avanzado de la flota y presenta tiempos de mantenimiento y costes por hora de vuelo propios de una plataforma moderna", sostiene el fabricante.

Apuesta de EEUU frente a China

El B-21 Raider es una de las principales apuestas de Washington para mantener su capacidad de proyección militar frente a potencias con defensas aéreas cada vez más sofisticadas.

Su diseño furtivo está concebido para penetrar espacios aéreos fuertemente protegidos y atacar objetivos estratégicos, una capacidad especialmente relevante en un eventual conflicto en el Indo-Pacífico.

La Fuerza Aérea mantiene su objetivo de adquirir al menos 100 unidades, aunque prevé revisar el tamaño definitivo de la flota.

El Pentágono y Northrop Grumman ya han anunciado medidas para acelerar la producción, conscientes de que la disponibilidad de bombarderos estratégicos avanzados será determinante en los escenarios de alta intensidad.

Pero el Raider no estará limitado a las misiones tradicionales de bombardeo. La USAF ha confirmado que estudia ampliar sus capacidades multimisión, incluida su posible participación en operaciones aire-aire.

Esta evolución reforzaría su papel como plataforma de combate de nueva generación y ampliaría las opciones operativas de los mandos estadounidenses.

El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, considera que el ensayo confirma la capacidad del programa para adaptar rápidamente el avión a nuevas amenazas.

"El B-21 está diseñado para proporcionar una mayor capacidad de combate, combinando fiabilidad y facilidad de mantenimiento para integrar nuevas armas con rapidez. Esta prueba demuestra nuestra capacidad para adaptarnos y mantener cualquier objetivo bajo amenaza si la disuasión fracasa", afirmó.

El primer lanzamiento de armamento supone así un paso decisivo para transformar el Raider de un proyecto tecnológico en una capacidad militar real. Su entrada en servicio permitirá a Estados Unidos reforzar su disuasión nuclear y convencional y disponer de un bombardero preparado para operar en los escenarios más exigentes de las próximas décadas.