Alemania comprará 16 aviones A400M más y garantiza el futuro de la producción de Airbus en Sevilla

La adquisición se enmarca en un incremento del presupuesto de Defensa alemán que superará los 139.000 millones en 2027.

El acuerdo dará oxígeno a la planta de Airbus en Sevilla, donde se ubica la línea de ensamblaje final.

El nuevo encargo permitirá que la flota alemana de este modelo alcance los 69 aparatos.

Berlín ha anunciado la compra de otros 16 aviones de transporte militar A400M de Airbus, un nuevo contrato que permitirá ampliar la mayor flota mundial de este modelo y dará oxígeno a la producción de la compañía en Sevilla.

El encargo llega en un momento clave para el programa europeo, cuya cartera de pedidos pendientes se reduce a medida que se completan las entregas comprometidas.

El Ministerio de Defensa alemán confirmó la operación este viernes, después de que la comisión presupuestaria del Bundestag aprobara las cuentas militares para 2027 en una sesión que se prolongó durante toda la noche. "Los cambios adoptados permiten, entre otras cosas, adquirir 16 aviones de transporte A400M adicionales en una versión táctica", señaló el departamento en un comunicado.

La adquisición responde a la voluntad de Alemania de reforzar las capacidades operativas de su aviación de transporte. Berlín cuenta actualmente con 53 A400M, cuyas entregas comenzaron en diciembre de 2014 y concluyeron el pasado mes de abril.

Con las nuevas unidades, su flota alcanzará los 69 aparatos, siempre que se materialice íntegramente el pedido anunciado.

El salto a la configuración táctica es uno de los elementos centrales de la operación. Los primeros aviones recibidos por la Luftwaffe estaban preparados principalmente para misiones logísticas, como el traslado de tropas y mercancías entre bases aéreas.

Las versiones tácticas incorporan capacidades adicionales para operar en escenarios de combate, entre ellas sistemas de autoprotección, lanzamiento de cargas y equipamiento para el despliegue de paracaidistas.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ya había adelantado en septiembre que su departamento estudiaba "muy concretamente" sustituir los aparatos de configuración logística por versiones tácticas.

El nuevo pedido permitirá avanzar en esa transición y mejorar la capacidad de la Bundeswehr para transportar y desplegar fuerzas en entornos de mayor riesgo.

Un balón de oxígeno

La decisión tiene una repercusión directa en la industria española. La línea de ensamblaje final del A400M está situada en Sevilla, donde Airbus concentra una parte esencial de la actividad industrial del programa.

La incorporación de 16 nuevos aviones a la cartera de pedidos contribuirá a mantener la producción cuando se agoten los encargos actuales. A finales de marzo, Airbus había entregado 139 de los 178 aparatos solicitados por los diez países participantes, por lo que todavía quedaban 39 unidades por fabricar.

La compañía trabaja con el objetivo de mantener un ritmo aproximado de ocho aviones anuales, aunque la reducción progresiva de los pedidos pendientes plantea incertidumbres sobre la continuidad de la actividad a medio plazo.

El nuevo encargo alemán supone, por tanto, un respaldo industrial para el programa y para los empleos y empresas auxiliares vinculados a su fabricación en España. Alemania es, además, el principal operador del modelo, con una flota muy superior a la del resto de países clientes.

El A400M es un avión de transporte militar de cuatro motores turbohélice que puede cargar hasta 37 toneladas de material o trasladar a 116 paracaidistas.

Su diseño combina capacidades estratégicas y tácticas: puede cubrir largas distancias y operar también en pistas cortas y sin pavimentar, lo que permite abastecer a unidades militares desplegadas en zonas de operaciones.

El programa se puso en marcha en 2003 con la participación de siete países: Alemania, Francia, Reino Unido, España, Turquía, Bélgica y Luxemburgo. Tras acumular importantes retrasos y sobrecostes, el avión entró en servicio en 2013 y se ha convertido en una de las principales plataformas europeas de transporte militar.

Eleva su gasto militar

La compra de los nuevos A400M se integra en el aumento del presupuesto de Defensa alemán, que superará los 139.000 millones de euros en 2027, incluido el fondo especial para las Fuerzas Armadas.

El presupuesto ordinario alcanzará aproximadamente los 110.000 millones, consolidando el esfuerzo inversor de Berlín para modernizar sus capacidades militares.

La comisión presupuestaria del Bundestag ya ha aprobado las cuentas, pero todavía deben superar la votación del pleno de la Cámara Baja, prevista entre el 24 y el 27 de noviembre. Posteriormente, el Bundesrat, que representa a los 16 estados federados, examinará el proyecto el 18 de diciembre.

El Ministerio de Defensa no ha comunicado el importe del nuevo pedido ni el calendario previsto para las entregas. Su anuncio, sin embargo, despeja parte de las incertidumbres sobre el futuro industrial del A400M y proporciona a Airbus nuevos encargos para sostener la actividad de su planta sevillana.