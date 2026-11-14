Santa Bárbara Sistemas busca replicar en Brasil el modelo industrial de Letonia con transferencia tecnológica

La oferta utiliza como base el modelo ASCOD Hunter, recién entregado a Letonia, que ya cumple con cerca del 95% de los requisitos técnicos exigidos por Brasil.

El ASCOD compite como uno de los cuatro candidatos preseleccionados en Brasil junto a las propuestas de BAE Systems, Otokar y Rheinmetall.

La propuesta se inspira en el contrato de Letonia y plantea fabricar las plataformas en España para realizar el ensamblaje final, integración de sistemas y mantenimiento en Brasil.

Santa Bárbara Sistemas presenta su plataforma blindada ASCOD para el Ejército Brasileño, proponiendo un modelo de transferencia tecnológica e integración industrial local.

La ofensiva de Santa Bárbara Sistemas (GDELS-SBS) para dotar al Ejército Brasileño de su nueva familia de blindados de cadenas dio un paso decisivo del 27 al 29 de octubre en Salvador de Bahía.

En la VI Reunión del Grupo de Trabajo Bilateral sobre Cooperación Industrial en el Área de Defensa (GTBCID) —que reunió a los ministerios de Defensa, Fuerzas Armadas y asociaciones como la española TEDAE y la brasileña ABIMDE, además de SEPROD, DIGEID y CONDEFESA—, la firma expuso su modelo de transferencia tecnológica e integración local del ASCOD.

Este movimiento se encuadra en un mercado como el brasileño que ha sido especialmente difícil históricamente para las compañías españolas, especialmente en todo aquello que rodea a las exigencias de autonomía y transferencia tecnológica del país americano.

Frente a este reto, Santa Bárbara Sistemas se encuentra en plena disposición de competir en un concurso abierto donde la plataforma ASCOD está entre los cuatro candidatos preseleccionados.

El Gobierno de Brasil también tiene sobre la mesa el CV90 de BAE Systems, el Tulpar de la turca Otokar y el Lynx de Rheinmetall.

El núcleo del plan se basa directamente en la experiencia reciente de SBS en Letonia, donde articuló alianzas para fases esenciales de la fabricación, como la integración de la torre.

Para Brasil, la propuesta plantea fabricar las plataformas en España y enviarlas al país sudamericano con el objetivo de acometer allí el montaje final del vehículo.

SBS también incluye la fabricación de sistemas de armas, comunicaciones y sensórica de la torre mediante socios brasileños, así como la capacitación y certificación de una empresa nacional para el mantenimiento especializado de tercer escalón.

El propósito es dotar al Ejército de Brasil de una cadena logística propia y autonomía de sostenimiento a largo plazo. Además, la firma manifestó su disposición a colaborar con centros e industria de las principales ciudades del país, incluidos los arsenales de guerra locales, para integrar sistemas y subsistemas.

El proyecto entra ahora en una etapa decisiva de consolidación de alianzas. SBS pretende firmar, de aquí a la celebración de la feria de defensa y seguridad LAAD, prevista para abril en Brasil, varios memorandos de entendimiento y acuerdos industriales con compañías brasileñas que permitan vertebrar el programa sobre el terreno.

Hunter como base

En el apartado técnico, la oferta toma como referencia la versión más avanzada del blindado: el ASCOD HUNTER, recién entregado a Letonia.

La variante planteada por SBS ya cumple cerca del 95 % de los requisitos definidos por el programa brasileño, lo que permite partir de una plataforma madura, en producción y fácilmente adaptable a las especificaciones del cliente.

El vehículo ofrece protección balística STANAG 4569 Nivel 5 ampliable con kits modulares sobre una arquitectura preparada para múltiples configuraciones de misión.

Para la variante de combate de infantería (VBC Fuz), plantea una configuración próxima a la letona, con torre fabricable localmente —como la UT30 MK2 de ARES junto a AEL Sistemas— y capacidad para integrar misiles anticarro Spike LR2, ya operados por el Ejército Brasileño.

Para el reemplazo de los Leopard 1A5BR (VBC CC), se presentaron varias opciones de torre —entre ellas la Leonardo HITFACT MkII de 120 mm, común con el Centauro II BR, o la Elbit Sabrah Light de 105/120 mm—, en torno a las 45 toneladas y con una altura máxima de tres metros.

Santa Bárbara Sistemas entregó el primer vehículo de combate de infantería Hunter a Letonia el pasado 7 de octubre como parte de un contrato de 84 blindados que deberá completarse antes del final de 2028.

En este caso, Letonia tiene aproximadamente un 30% de participación industrial del país en el vehículo, que desde la compañía española han desarrollado, fabricado, integrado y probado en España en 14 meses.

Posteriormente, el vehículo completó en Letonia las pruebas sobre el terreno, la formación de personal y los procesos de validación y aceptación. La primera unidad acaba de ser aceptada oficialmente.

La mayor parte de la fabricación se desarrolla en España, con participación de las plantas de Santa Bárbara en Trubia (Asturias) y Alcalá de Guadaíra (Sevilla), además de una red de proveedores nacionales.

El programa incorpora asimismo empresas letonas y una alianza estratégica con Patria Latvia para el ensamblaje, apoyo y sostenimiento de los vehículos en el país báltico. El modelo permite combinar la capacidad industrial española con el desarrollo de capacidades locales durante el ciclo de vida del sistema.

El Hunter ha sido concebido para evolucionar frente a las nuevas amenazas del campo de batalla. Santa Bárbara destaca especialmente su capacidad para incorporar sistemas Counter-UAS, destinados a hacer frente a drones, una de las principales amenazas emergentes para las unidades terrestres.