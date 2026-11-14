Marruecos acelera su rearme industrial con 333 millones en inversiones y eleva un 4,7% el presupuesto militar

El rearme responde a la rivalidad estratégica con Argelia, la tensiones en el Sáhara Occidental y repercute en España por el equilibrio en el Magreb y la seguridad en Ceuta.

El plan se suma a la compra de equipamiento avanzado a EE. UU. e Israel, incluyendo cazas F-16 Viper, helicópteros Apache y tanques Abrams.

Rabat busca reducir la dependencia exterior mediante la creación de dos zonas industriales de defensa, generando unos 3.500 empleos y fortaleciendo la soberanía y fabricación nacional.

Marruecos autoriza 333 millones de dólares en inversiones desde 2020 y proyecta un aumento del 4,7% en su presupuesto militar para 2027, alcanzando cerca de 7.000 millones de euros.

Marruecos acelera su apuesta por desarrollar una industria de defensa propia. El Gobierno de Rabat ha autorizado desde 2020 inversiones en este sector por valor de 333 millones de dólares —unos 302 millones de euros—, en una estrategia que busca reducir la dependencia exterior, reforzar su autonomía estratégica y convertir al país en un actor con mayor capacidad de producción militar.

El movimiento se produce en paralelo a un nuevo incremento del gasto en Defensa. El proyecto presupuestario para 2027 eleva la partida militar un 4,7%, hasta los 76.400 millones de dirhams, alrededor de 7.000 millones de euros.

De esa cantidad, unos 18.700 millones de dirhams —1.705 millones de euros— se destinarán a inversiones, adquisición y modernización de equipos y desarrollo de la industria nacional.

El ministro delegado de Administración de la Defensa Nacional, Abdellatif Loudiyi, ha defendido que esta política permitirá generar alrededor de 3.500 empleos y fortalecer las capacidades industriales del país.

El objetivo declarado por Rabat es avanzar hacia una mayor autonomía en el suministro de material militar y proteger su integridad territorial.

Una industria de defensa

La estrategia marroquí contempla la creación de dos zonas industriales dedicadas a la defensa y se apoya en un marco legislativo específico para facilitar la implantación de empresas y atraer inversiones.

Rabat quiere pasar de ser fundamentalmente un comprador de armamento extranjero, básicamente de EEUU e Israel, a desarrollar capacidades propias de fabricación, mantenimiento y modernización.

Según informó EFE, el ministro Loudiyi ha situado la creación de empleo y el fortalecimiento de la soberanía nacional entre los objetivos de esta política industrial.

El impulso se apoya en un marco jurídico específico, la creación de zonas industriales y la captación de capital extranjero para favorecer la implantación de capacidades tecnológicas y productivas en el país.

El desarrollo industrial acompaña a un proceso de modernización militar sostenido durante los últimos años, basado en la adquisición de sistemas avanzados a proveedores estadounidenses, europeos e israelíes. La nueva política pretende que una parte creciente de ese esfuerzo inversor tenga también un retorno industrial dentro de Marruecos.

Su flota de F-16 Fighting Falcon se verá reforzada por 25 aparatos adicionales en versión Block 70/72 'Viper'. A medio plazo, Rabat podría complementar esta capacidad con UAVs de ataque como el MQ-9 Reaper y sistemas de defensa antiaérea MIM-104 Patriot.

Un helicóptero AH-64E Apache. Boeing Omicrono

Estados Unidos envió el pasado 7 de abril una nueva flota de helicópteros de ataque AH-64E Apache a Marruecos como parte de un contrato estratégico firmado con Boeing en 2020 para la adquisición de 24 unidades, con opción de adquirir 12 más.

Además, el Ejército Real de Marruecos se ha consolidado como uno de los más potentes de África al operar el M1A2 Abrams estadounidense.

Por el momento, las autoridades no han detallado todos los proyectos autorizados ni el calendario de ejecución de las inversiones.

La cifra de 333 millones de dólares refleja el volumen de iniciativas aprobadas desde 2020, pero no permite conocer por sí sola cuánto se ha materializado ya en instalaciones productivas o contratos ejecutados.

La rivalidad con Argelia

El refuerzo militar de Marruecos se inscribe en una competencia estratégica con Argelia que lleva años condicionando el equilibrio de poder en el norte de África. Ambos países mantienen rotas sus relaciones diplomáticas desde 2021 y disputan influencia en el Magreb y el Sahel, con el conflicto del Sáhara Occidental como uno de los principales focos de tensión.

La diferencia de gasto militar refleja la dimensión de esa pugna. Según los datos de SIPRI correspondientes a 2025, Argelia destinó unos 22.660 millones de euros a Defensa, frente a los 5.645 millones de Marruecos.

Aunque Rabat mantiene un esfuerzo de modernización sostenido y busca desarrollar su propia base industrial, Argel dispone de un presupuesto militar considerablemente superior.

La rivalidad no se limita a la compra de armamento. También se proyecta sobre las alianzas internacionales, la influencia regional y el control de espacios estratégicos. En este contexto, el desarrollo de una industria militar marroquí permitiría al país reducir vulnerabilidades logísticas y consolidar a largo plazo sus capacidades de defensa.

España: presión sobre Ceuta

La evolución militar de Marruecos tiene implicaciones directas para España, cuya seguridad territorial está estrechamente vinculada a la estabilidad del flanco sur.

La crisis de Ceuta del pasado 30 de julio volvió a evidenciar la vulnerabilidad de la frontera: la entrada masiva de migrantes desde territorio marroquí llegó a superar las 90.000 personas, según las cifras que se han ido conociendo posteriormente, y provocó una situación de emergencia en la ciudad autónoma.

El episodio reabrió el debate sobre el uso de la presión migratoria como instrumento de influencia (guerra híbrida) y sobre la capacidad de respuesta española ante crisis que afectan directamente a su integridad territorial.

La investigación sobre las circunstancias de aquella movilización sigue abierta en la Audiencia Nacional.

A esta dimensión se suma la relación de España con Argelia, un actor esencial para la seguridad energética y el equilibrio regional.

La crisis diplomática entre Madrid y Argel tras el cambio de posición del Gobierno español sobre el Sáhara Occidental en 2022 deterioró las relaciones bilaterales, aunque ambos países han trabajado posteriormente para recuperar la cooperación.

La visita de Pedro Sánchez a Argelia en julio de 2026 abrió una nueva etapa de acercamiento y puso sobre la mesa la celebración de una nueva reunión de alto nivel y el refuerzo de la colaboración en ámbitos como la energía, la industria, la migración y la lucha contra el terrorismo.

Argelia continúa siendo un proveedor estratégico de gas para España y uno de los principales interlocutores de Madrid en el norte de África.

La necesidad de mantener una relación estable con Argel, al tiempo que se gestiona la cooperación con Marruecos en materia migratoria y de seguridad, sitúa a España ante un delicado equilibrio diplomático.

El Sáhara Occidental

El refuerzo de las capacidades militares marroquíes coincide además con un momento de especial sensibilidad en el conflicto del Sáhara Occidental.

La expiración, el pasado 31 de octubre, del mandato de la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) ha añadido incertidumbre a un escenario que sigue sin una solución política definitiva. El territorio continúa incluido por Naciones Unidas en la lista de territorios no autónomos.

Para Rabat, la defensa de su integridad territorial constituye uno de los argumentos centrales de su política de modernización militar.

La cuestión del Sáhara condiciona también sus relaciones con Argelia y sus alianzas internacionales, por lo que el desarrollo de una industria de defensa propia adquiere una dimensión que va más allá de la economía: forma parte de una estrategia de autonomía, disuasión y proyección regional.

El aumento del presupuesto militar, la captación de inversiones y la creación de infraestructuras industriales apuntan así a una transformación a largo plazo del modelo de defensa marroquí.

Un proceso que España sigue de cerca por sus consecuencias sobre el equilibrio del Magreb, la relación con Argelia y la seguridad de sus territorios en el norte de África.