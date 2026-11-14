EEUU quiere que su futuro submarino nuclear actúe como una nave nodriza para drones navales: costará 9.000 millones

El proyecto busca contrarrestar el avance naval de China en el Pacífico y el desarrollo de armas sumergidas avanzadas por parte de Rusia.

Con unas 10.000 toneladas de desplazamiento, el SSN(X) superará a la clase Virginia en velocidad, sigilo y margen eléctrico a partir de 2040.

El sumergible actuará como nave nodriza para desplegar y controlar enjambres de drones robóticos desde sus tubos lanzatorpedos.

La Marina de EEUU proyecta el SSN(X), un nuevo submarino nuclear de ataque con un coste estimado de 9.000 millones de dólares por unidad.

La guerra submarina del futuro se delinea hoy en los tableros de diseño del Pentágono. La Marina de Estados Unidos (US Navy) está ultimando los detalles para dar luz verde al SSN(X), el sumergible de ataque nuclear de próxima generación, que tomará el relevo a las unidades de la clase Virginia.

Con un presupuesto estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) de 9.000 millones de dólares por unidad (8.140 millones de euros al tipo de cambio actual) y un desplazamiento que rondará las 10.000 toneladas bajo el agua, este coloso de las profundidades buscará ser más rápido, sigiloso y letal que cualquier otro sumergible conocido.

No obstante, la intención de Washington va mucho más allá. Las autoridades navales estadounidenses desean que las futuras embarcaciones redefinan por completo la doctrina naval al convertirse en auténticas naves nodriza capaces de desplegar y controlar enjambres de drones submarinos.

Durante la conferencia anual de la Liga de Submarinos Navales, el contralmirante Andrew Miller, máximo responsable de la Dirección de Guerra Submarina de la US Navy, desgranó la hoja de ruta de un proyecto cuya construcción se prevé que arranque a principios de la década de 2040.

Tras completar los estudios de viabilidad a finales de 2025 y superar las evaluaciones de costos a principios de este año, la Navy espera obtener la aprobación formal para iniciar el desarrollo temprano antes de que concluya el calendario actual.

Submarino de la clase Virginia de EEUU US Navy

Según Miller, los análisis arrojan una conclusión irrebatible: para mantener la supremacía frente a adversarios de primer nivel a mediados de este siglo no basta con actualizar las plataformas existentes.

Por tanto, aunque los submarinos de la clase Virginia seguirán operando como la columna vertebral de la flota durante décadas, la guerra moderna exige mayores márgenes eléctricos, una hidrodinámica superior y una capacidad de carga útil que requieren diseñar un casco completamente nuevo desde cero.

Centro de mando sumergido

El núcleo de esta revolución reside en la integración orgánica entre tripulaciones humanas y sistemas autónomos. La Marina de EEUU pretende transformar el concepto tradicional del submarino de ataque, que históricamente ha operado como un cazador solitario, para convertirlo en un centro de mando y control sumergido.

El nuevo diseño permitirá, así, lanzar vehículos robóticos no tripulados directamente desde los tubos lanzatorpedos, multiplicando de forma exponencial el alcance táctico y la capacidad de reconocimiento de la flota sin exponer el casco principal.

Para lograrlo, el SSN(X) adoptará un diámetro de casco considerablemente mayor que el de los Virginia, acercándose a las dimensiones de los gigantescos submarinos balísticos de la clase Columbia, y rescatará el espíritu de la mítica clase Seawolf de finales de la Guerra Fría, considerada hasta hoy la plataforma de ataque más letal jamás construida.

Además de albergar esta constelación de drones navales, el futuro buque estará optimizado para pasar mucho menos tiempo en dique seco gracias a una disponibilidad operativa mejorada, alcanzará velocidades de tránsito superiores y contará con sistemas de sigilo y supervivencia por capas diseñadas para burlar los sensores más avanzados, según detalló Miller.

Submarino de la clase Seawolf de EEUU US Navy

Esta carrera tecnológica y presupuestaria responde a un escenario geopolítico cada vez más hostil en el fondo de los océanos. También en la conferencia anual de la Liga de Submarinos Navales, el contralmirante Chris Cavanaugh advirtió que la histórica ventaja submarina de Washington ya no está garantizada frente al empuje de potencias rivales.

El alto mando de la US Navy señaló directamente hacia Pekín, destacando sus intensos trabajos de cartografía submarina en el Pacífico Occidental y un ritmo de construcción naval que podría dotar a la Marina del Ejército Popular de Liberación de entre 20 y 40 nuevos submarinos nucleares en la próxima década, combinando volumen con una mejora constante en su calidad acústica y tecnológica.

A la amenaza china se suma, además, la creciente cooperación militar entre Pekín y Moscú, así como el desarrollo de armas disruptivas por parte de Rusia, entre las que destaca el Poseidón, un gigantesco torpedo autónomo de propulsión y ojiva nuclear con el tamaño aproximado de un autobús.

Frente a un entorno operativo submarino que se vuelve más denso y letal por momentos, Estados Unidos confía en que sus futuros gigantes de 9.000 millones de dólares, acompañados de su escolta robótica, basten para seguir dominando las profundidades de los mares.