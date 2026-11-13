Reino Unido compra tres buques nodriza noruegos para blindar el flanco norte de la OTAN con drones cazaminas

El acuerdo consolida la alianza naval entre Londres y Oslo, sumándose a la reciente venta noruega de fragatas británicas Type 26.

La adquisición reforzará la vigilancia y el rastreo de submarinos rusos en las infraestructuras clave y rutas del flanco norte de la OTAN.

La primera embarcación llegará a la Royal Navy en 2031 como parte del plan para estructurar una flota híbrida con buques tripulados y autónomos.

Reino Unido invertirá 90 millones de libras en la compra de tres buques nodriza noruegos para operar drones y sistemas no tripulados cazaminas.

Reino Unido adquirirá tres buques nodriza de diseño noruego —con opción de tres más— para la Marina Real británica. Las embarcaciones servirán de plataforma para drones y sistemas no tripulados que detecten y neutralicen minas navales sin exponer a las tripulaciones.

La compra, valorada en 90 millones de libras, integra a Londres en el programa noruego P1118 Standardised Vessel y refuerza las contramedidas navales británicas y la vigilancia del flanco norte de la OTAN. La primera unidad llegará a la Royal Navy en 2031.

Las plataformas permitirán operar vehículos autónomos y sistemas controlados a distancia para localizar y destruir minas, reduciendo los riesgos para los militares y agilizando las operaciones de limpieza de rutas marítimas.

Su incorporación forma parte del proyecto británico de construir una denominada Hybrid Navy, una fuerza naval que combinará buques tripulados con sistemas no tripulados.

Los ministros de Defensa de ambos países, Wes Streeting y Tore O. Sandvik, confirmaron el acuerdo durante el Atlantic Future Forum celebrado en Oslo. La adquisición se articulará mediante el Maritime Capability Partnership Framework, un mecanismo de cooperación entre los dos gobiernos.

Streeting destacó que el programa permitirá proteger la libertad de navegación y reducir los riesgos para los marineros. Su homólogo noruego subrayó que operar plataformas similares facilitará la cooperación entre ambas armadas y reforzará su capacidad para actuar conjuntamente en el flanco norte de la OTAN.

Minas y submarinos rusos

La operación responde a la creciente preocupación de la Alianza Atlántica por la seguridad de las rutas marítimas y las infraestructuras submarinas.

La utilización de minas navales en el estrecho de Ormuz durante la guerra contra Irán ha vuelto a poner de manifiesto el impacto que estas armas pueden tener sobre el comercio internacional y el suministro energético.

Los nuevos buques estarán preparados para operar sistemas no tripulados de detección y neutralización de minas.

Además de modernizar esta capacidad, contribuirán a reforzar las operaciones antisubmarinas de la Marina Real británica en el Atlántico Norte, una región estratégica por la actividad militar rusa y la protección de las comunicaciones marítimas.

En paralelo, el Ministerio de Defensa británico ha adjudicado a Ocean Infinity un contrato de 90 millones de libras para desarrollar Atlantic Net.

El programa combinará drones marítimos y sensores avanzados para detectar y vigilar amenazas submarinas, con especial atención a la protección de los cables submarinos y a la actividad de los submarinos rusos.

Una alianza naval

El acuerdo sobre los buques nodriza se suma a la adquisición noruega de fragatas británicas Type 26, formalizada en diciembre de 2025 por unos 10.000 millones de libras. Se trata del mayor contrato de exportación de buques de guerra firmado por Reino Unido en términos económicos.

El programa sostiene alrededor de 4.000 empleos en la cadena industrial británica, más de 2.000 de ellos vinculados a los astilleros de BAE Systems en Glasgow, donde se construyen las fragatas.

Ilustración de una fragata Type 26 BAE Systems

La compra de plataformas similares permitirá a las dos marinas avanzar en interoperabilidad, mantenimiento, logística y operaciones conjuntas. Londres y Oslo consolidan así una asociación que abarca desde grandes buques de combate hasta plataformas de apoyo y sistemas autónomos para proteger las aguas del norte de Europa.

La dimensión industrial también estuvo presente en el encuentro de Oslo. La compañía Arondite anunció una inversión de 35 millones de libras durante los próximos cinco años para abrir una oficina en la capital noruega y ampliar sus operaciones europeas.

La cooperación naval entre ambos países se convierte en una pieza más del refuerzo del flanco norte de la OTAN, donde la vigilancia de las rutas marítimas, la protección de las infraestructuras submarinas y la capacidad para detectar submarinos y neutralizar minas adquieren una importancia creciente.