España alcanza las 40 campañas antárticas con 13 militares del Ejército de Tierra al servicio de la investigación

Con motivo de las 40 campañas antárticas, el Ejército de Tierra y la Universidad de Alcalá han inaugurado exposiciones para divulgar la contribución militar a la ciencia polar.

La misión cuenta con la colaboración del Comité Polar Español, la Armada a través del buque Hespérides y el CSIC con la gestión de la base Juan Carlos I.

El contingente militar, liderado por el comandante Emilio José Arias Otero, prestará apoyo logístico y de seguridad a los científicos desplegados.

España inicia su XL Campaña Antártica movilizando a 13 militares del Ejército de Tierra para gestionar la base Gabriel de Castilla en isla Decepción.

España inicia su XL Campaña Antártica con un nuevo despliegue militar para garantizar la actividad científica en uno de los entornos más exigentes del planeta.

Trece militares del Ejército de Tierra, entre ellos una mujer, se encargarán de gestionar la base española Gabriel de Castilla, situada en isla Decepción, y proporcionar el apoyo necesario a los investigadores que desarrollan sus proyectos en la Antártida.

El contingente ha sido presentado este viernes en la Universidad de Alcalá, en Alcalá de Henares (Madrid), en un acto que ha reunido a representantes militares y científicos. Al frente de la unidad estará el comandante Emilio José Arias Otero, jefe del XL Contingente Antártico.

La ceremonia ha estado presidida por el rector de la Universidad de Alcalá, Carmelo García Pérez, acompañado por el general de brigada Francisco Calvo Rodríguez, jefe de la División de Operaciones del Ejército de Tierra.

En la presentación también han participado Silvia González Acinas, coordinadora de la subárea de Investigación Polar, y el investigador universitario Miguel Ángel de Pablo.

Al servicio de la ciencia

La Campaña Antártica Española reúne a distintas instituciones públicas y científicas para impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación. Bajo la coordinación del Comité Polar Español, participan el Ejército de Tierra, la Armada y la Unidad de Tecnología Marina (UTM), dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades financia los proyectos científicos y contribuye al sostenimiento de las bases y del buque oceanográfico Hespérides. La UTM gestiona la base Juan Carlos I, situada en isla Livingston, y coordina la logística general de la campaña.

Buque de Investigación Oceanográfica “Hespérides”. https://es.wikipedia.org/ -

La Armada aporta el Hespérides, que proporciona apoyo científico y logístico a las expediciones.

En esta edición se incorpora también el buque civil Odón de Buen, vinculado al CSIC, mientras que el Sarmiento de Gamboa ha participado en campañas anteriores.

En este dispositivo, el Ejército de Tierra asume una función esencial: mantener operativa la base Gabriel de Castilla y garantizar las condiciones logísticas necesarias para que los investigadores puedan desarrollar sus trabajos en el continente antártico.

Cuatro décadas de presencia

La presentación de la XL Campaña Antártica coincide con nuevas iniciativas del Ejército de Tierra para divulgar su trayectoria en este territorio.

El jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de ejército Amador Enseñat y Berea, ha inaugurado recientemente la Sala Histórica de la Campaña Antártica en el acuartelamiento San Fernando de Zaragoza, sede de la Brigada Logística.

Acto de presentación de la XL Campaña Antártica. Ejército de Tierra

El espacio reúne fotografías, material audiovisual y testimonios sobre la actividad desarrollada en la base Gabriel de Castilla y las expediciones militares.

Su objetivo es acercar esta misión a escolares y visitantes y dar a conocer la contribución de las Fuerzas Armadas a la investigación polar.

La Universidad de Alcalá también ha organizado una exposición en el Patio de Santo Tomás de Villanueva, con fotografías y una maqueta de la base española, para mostrar el trabajo conjunto de científicos y militares.

Con esta nueva expedición, España mantiene una presencia continuada en la Antártida y el Ejército de Tierra vuelve a poner sus capacidades logísticas y humanas al servicio de la investigación científica en uno de los territorios más relevantes para el estudio del clima y los ecosistemas polares.