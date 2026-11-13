El Ejército de Tierra adquiere el designador láser Type 163 de Leonardo tras el veto al sistema israelí hace un año

El embargo a Israel también ha afectado a otros programas de Defensa, como los lanzacohetes SILAM o la adquisición de misiles contracarro Spike.

El contrato contempla la llegada de 6 a 7 equipos láser capaces de operar a 10 kilómetros de distancia para guiar municiones aire-superficie de los países de la OTAN.

Esta adquisición sustituye el programa previo concedido a la israelí Elbit Systems, el cual fue anulado tras el embargo impuesto por el Gobierno a la tecnología militar de Israel.

El Ejército de Tierra ha adjudicado a la empresa CIAC la compra de los designadores láser Type 163 de la italiana Leonardo por un importe máximo de 1,4 millones de euros.

El de los designadores láser para el Ejército de Tierra fue uno de los programas anulados por el embargo que el Gobierno de Sánchez impuso a la tecnología militar israelí.

Poco más de un año después de la aprobación del veto en Consejo de Ministros, que ha tenido una importante repercusión en algunos programas de Defensa, la compra de los designadores ha sido especialmente ágil en su nuevo trámite y ya está reflejada su adquisición en el portal de contratación.

La Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra ha elegido designadores fabricados por la italiana Leonardo, dando así sustitución a la anterior concesión a la israelí Elbit Systems.

El contrato ha sido adjudicado a CIAC (Compañía Internacional de Analizadores y Control) por el importe máximo de 1,4 millones de euros y un plazo de ejecución contractual fijado para el próximo 30 de noviembre.

Tal y como refleja la documentación disponible, el coste unitario es de 204.000 euros con IVA, por lo que el Ejército de Tierra contará con entre 6 y 7 designadores láser del modelo Type 163.

Al concurso público también se presentó la compañía española Europavia, pero su propuesta tecnológica —la cual no se describe en la documentación— no integraba la brújula digital magnética, un sistema que se recoge como obligatorio en el pliego de prescripciones técnicas.

Este tipo de sistemas sirven para designar objetivos desde la superficie. De esta forma, el personal del Ejército puede iluminar a una potencial amenaza para que los medios aéreos la identifiquen y puedan neutralizarla.

En cuanto al equipamiento ofertado por CIAC, se basa en el designador de blancos terrestres Type 163 LTD (Laser Target Designator), desarrollado por la filial Leonardo Electronics.

Se trata de un sistema ampliamente probado en combate y ha sido diseñado de manera específica para cumplir los requerimientos de los operadores JTAC y de los observadores avanzados conjuntos en la designación e iluminación terminal de municiones guiadas aire-superficie.

Designador láser Leonardo

La parte láser del sistema recurre a una tecnología de bombeo por diodos que entrega una potencia de salida superior a 70 mJ, permitiendo la emisión continua del haz durante 30 minutos a bajas frecuencias sin necesidad de ciclos de enfriamiento o pausas de servicio.

El Type 163, según lo describe Leonardo Electronics, es plenamente compatible con el estándar de la OTAN e incorpora de forma predefinida todos los códigos de frecuencia de repetición de impulsos requeridos para enlazar con armas y cabezas buscadoras (seekers) de los países aliados.

En cuanto al alcance, la compañía asegura que puede mantener la designación del objetivo a 10 kilómetros manteniendo la densidad energética ante factores degradadores como el ángulo de depresión, la reflectividad del blanco, la calima o el humo. La óptica de visión directa cuenta con 10 aumentos, 2º de campo de visión y retícula en cruz abierta.

El equipo pasa de apagado al disparo láser en menos de 3 segundos y se integra de forma directa con los sistemas de apoyo aéreo cercano asistido digitalmente (DACAS, por sus siglas en inglés), terminales GPS y dispositivos ópticos.

Programas israelíes anulados

Junto con estos designadores láser, también ha habido otros sistemas anulados en los últimos meses. Por ejemplo, el mantenimiento de las estaciones de armas Mini Samson de la israelí Rafael Advanced Defense Systems que se incorporan en los vehículos antiminas RG-31 del Ejército de Tierra.

Otras adquisiciones canceladas corresponden con la compra de sistemas de radiografía portátil para la detección y eliminación de explosivos, el mantenimiento de sistemas de radioenlace o la compra de inhibidores. Todos ellos provenientes de Israel.

Elbit Systems era también pieza clave del programa SILAM (Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad). Escribano Mechanical & Engineering había recurrido a esa compañía para emplear como base su sistema lanzacohetes PULS, adaptándolo a las necesidades del Ejército de Tierra español bajo un acuerdo de transferencia tecnológica.

Sin embargo, el veto del Gobierno ha provocado un importante retraso en el programa, que ya debería haber entregado los primeros lanzacohetes al Ejército, pero del que no se conocen más detalles desde hace casi un año.

El programa completo tenía prevista la adquisición de un total de 12 lanzadores, un demostrador, vehículos de municionamiento con grúa, 2 vehículos de recuperación, 6 de reconocimiento de alta movilidad, 10 puestos de mando y todo el equipo necesario para ponerlo en funcionamiento.

En la misma línea, también aprobaron la compra de 680 cohetes guiados de diferentes modelos y alcances de los que se encargará Rheinmetall Expal. Todo el programa tenía un valor estimado de 576 millones de euros.

Muy similar es el caso de los misiles contracarro Spike LR2, fabricados por Rafael y adjudicados en España a través de la compañía PAP Tecnos.

Este contrato, valorado en 285 millones de euros, tenía como objetivo la adquisición de un total de 168 puestos de tiro y 1.680 misiles de esta misma munición. Desde el Ministerio de Defensa anunciaron hace unos meses la elección del sistema MELLS, igualmente basado en los misiles Spike vetados.