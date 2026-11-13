EEUU incorpora inteligencia artificial y drones para detectar minas y proteger sus carros de combate M1A2 Abrams

A pesar del avance en la detección previa, la tecnología tiene como limitación que solo identifica y comunica las amenazas, sin capacidad para neutralizar explosivos ni interceptar drones.

El sistema compartirá datos de geolocalización a través de plataformas tácticas como ATAK y Lattice para facilitar que las unidades modifiquen sus rutas antes de ser atacadas.

El software Ground Truth Air se procesará en los drones Ghost-X de Anduril para detectar en tiempo real más de 150 tipos de amenazas, como minas terrestres y drones FPV.

Estados Unidos destina 2,5 millones de dólares para integrar inteligencia artificial y reconocimiento con drones en la protección de sus carros de combate M1A2 Abrams.

La proliferación de minas y drones FPV en los conflictos actuales está obligando a los ejércitos a replantear la protección de sus vehículos blindados M1A2 Abrams.

La experiencia de Ucrania ha demostrado que el blindaje ya no basta para garantizar la supervivencia de los carros de combate, expuestos a amenazas que pueden permanecer ocultas hasta el momento del ataque.

Estados Unidos quiere reforzar la protección de sus unidades acorazadas con inteligencia artificial y reconocimiento aéreo. Para ello, el Ejército ha destinado 2,5 millones de dólares a integrar el software Ground Truth Air, de Safe Pro Group, en los drones Ghost-X de Anduril, con el objetivo de detectar amenazas antes de que alcancen a los carros de combate.

El contrato, anunciado por Safe Pro Group, permitirá combinar las capacidades de reconocimiento de estos aparatos con algoritmos de inteligencia artificial capaces de analizar imágenes, identificar posibles explosivos y geolocalizar las amenazas.

La información obtenida ayudará a los mandos a decidir cómo afrontar los movimientos sobre el terreno, según indica Reconigtion Group.

Ante la identificación de una posible mina o una posición de emboscada, podrán modificar las rutas, ordenar nuevas tareas de reconocimiento o solicitar la intervención de unidades de zapadores antes de exponer a los vehículos y sus tripulaciones.

Más de 150 tipos de amenazas

Ground Truth Air utiliza algoritmos de aprendizaje automático para examinar las imágenes captadas por los drones. Según Safe Pro Group, su tecnología puede identificar más de 150 tipos de amenazas, entre ellas minas terrestres, artefactos antipersona, municiones de racimo y drones FPV.

El procesamiento se realiza directamente a bordo de la aeronave, lo que permite analizar las imágenes durante la misión y obtener las coordenadas de los elementos sospechosos.

El sistema contempla además la integración con ATAK (Android Team Awareness Kit) y Lattice, la plataforma de mando y control de Anduril, para distribuir las alertas entre los distintos componentes de una formación militar.

Esta conexión permitirá que la información obtenida por los equipos de reconocimiento llegue a las unidades que ejecutan las maniobras, facilitando la coordinación y la toma de decisiones en tiempo real.

Respuesta a los drones

La iniciativa refleja el cambio que están experimentando las operaciones acorazadas. Los drones FPV (First Person View, o de visión en primera persona) han demostrado su capacidad para localizar vehículos blindados y atacar sus puntos vulnerables, aprovechando su reducido coste y la posibilidad de aproximarse desde ángulos difíciles de cubrir por las tripulaciones.

Frente a esta amenaza, el Ejército estadounidense busca ampliar la capacidad de observación de sus carros mediante plataformas no tripuladas que exploren el terreno por delante de las columnas.

La inteligencia artificial permitiría procesar ese volumen de imágenes y transformar las observaciones en advertencias útiles para los mandos.

Sin embargo, la tecnología tiene limitaciones importantes. Ground Truth Air está concebido para detectar y comunicar amenazas, no para neutralizar minas ni interceptar drones enemigos.

Tampoco garantiza que una zona en la que no se hayan identificado explosivos esté completamente despejada.

La eficacia de la integración dependerá de la precisión de los algoritmos, la fiabilidad de la geolocalización y la rapidez de transmisión de las alertas.

Safe Pro Group no ha publicado todavía resultados independientes sobre la tasa de detección, las falsas alarmas o el rendimiento del conjunto en condiciones reales de combate.

El proyecto constituye así una nueva apuesta del Ejército estadounidense por incorporar inteligencia artificial al reconocimiento táctico. La prioridad ya no es únicamente reforzar el blindaje de los Abrams, sino proporcionarles información anticipada para evitar que entren en el radio de acción de las amenazas.